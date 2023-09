A principios de agosto, las estaciones de radio universitarias y los periódicos estudiantiles de todo Canadá comenzaron a notar algo extraño. Los administradores y editores de las estaciones vieron grandes caídas en las visitas a sus sitios web, particularmente a través de Facebook e Instagram. Rowan Grice, gerente de estación de 28 años de la CFUV de la Universidad de Victoria estación, dice que recibió un puñado de mensajes desconcertantes de oyentes que decían que no podían acceder a las páginas de Facebook e Instagram de la estación. Ese puñado crecía cada pocos días, confundiendo tanto a Grice como a sus oyentes. A mediados de agosto, de repente comprendió lo que había sucedido. CFUV , como muchas otras publicaciones estudiantiles en Canadá, se había convertido en un daño colateral en La guerra de Meta contra el gobierno canadiense y los editores de noticias del país.



“Es como si de repente no existiéramos en Facebook o Instagram”, dijo Grice en una entrevista con Gizmodo. El gerente de la estación le dijo a Gizmodo recibió una alerta de Meta que decía que la estación había sido identificada como proveedor de noticias de acuerdo con los criterios de la legislación recientemente aprobada. Con los seis mil seguidores de Facebook de la estación, CFUV esencialmente dejó de existir.

Grice y otros periodistas de medios escolares o de pequeñas comunidades se han visto arrojados al limbo debido a la oposición de Meta a un proyecto de ley recientemente aprobado, C-18, también conocida como “Ley de noticias en línea”. La legislación obliga a Meta, Google y otras empresas a pagar a los editores de noticias cuando los sitios de los gigantes tecnológicos acceden y reproducen las noticias de los editores. contenido, como lo hace Facebook cuando un usuario publica un enlace a una noticia.

meta tiene se opuso a la Ley de Noticias en Línea desde su inicio, argumentando que caracteriza incorrectamente a las redes sociales como si se aprovecharan de los editores. El gobierno canadiense y sus partidarios creen firmemente que la legislación es esencial para recomponer una industria de noticias local en decadencia destripado por la transición de la distribución impresa a la distribución en línea en las décadas de 2000 y 2010. Cuando el gigante de la tecnología y el primer ministro Justin Trudeau no fueron incapaces de llegar algo cercano a a un acuerdo, Meta presentó al gobierno una Ultimátum: frenar la ley o Facebook e Instagram cerrarían todo acceso a las noticias canadienses.

Canadá no se resistió, por lo que Meta cumplió su amenaza y comenzó a implementar un notable bloqueo informativo a nivel nacional el 1 de agosto. La prohibición total significa que cualquier usuario canadiense de Facebook e Instagram simplemente no verá ni podrá compartir noticias de los editores. , sean canadienses o extranjeros. Las noticias no aparecerán en sus feeds, incluso cuando esos artículos contengan información crítica sobre los acontecimientos locales. -en o , como fue el caso el mes último mes , actualizaciones de último minuto sobre incendios forestales. Una asociación de los medios de noticias más grandes de Canadá es exigiendo una investigación antimonopolio into Meta. Un portavoz de Meta le dijo a Gizmodo que estas restricciones no se aplican a los enlaces de noticias que aparecen en WhatsApp, Messenger o sus hilos alternativos de Twitter recientemente lanzados.

Sin embargo, el bloqueo de noticias de Meta no solo está afectando a las grandes organizaciones de noticias profesionalizadas. Está teniendo un efecto descomunal en los pequeños editores. Gizmodo habló con Media docena de estudiantes periodistas y directores de emisoras que dicen que la prohibición de los enlaces de noticias, destinada a perjudicar a los editores de renombre, en lugar de ello ha paralizado su capacidad vital para recaudar fondos, reclutar voluntarios o participar en actividades de extensión comunitaria. Un estudiante periodista abatido dijo que el abrumador ataque de Meta a las noticias ha La hizo abandonar por completo sus sueños de ser reportera. Y la Ley de Noticias en Línea, destinada a impulsar las noticias locales de Canadá, parece en cambio haber aumentado las dificultades de los medios más locales del país.

Pequeñas estaciones, gran guerra

Luke Smith, director de la estación CIUT-FM de la Universidad de Toronto, dice el bloqueo de su estación La página de Facebook ha afrontado una grave golpe a su Alcance de la audiencia, particularmente entre los oyentes mayores. Varios de los programas más populares que se transmiten en sus estaciones se remontan a los años 90 o principios de los 2000. . A diferencia de los oyentes más jóvenes, esos miembros de la audiencia son en su mayoría activos en Facebook.

CIUT tiene ocho empleados de tiempo completo y alrededor de 150 voluntarios, aproximadamente la mitad de los cuales son estudiantes. El estado tiene cinco espectáculos dirigidos por estudiantes y estaba planeando para agregar ocho más en los próximos meses. Smith dijo que estaba frustrado con la decisión de Meta de incluir estaciones dirigidas por estudiantes como la suya en el apagón y dijo que la compañía “fundamentalmente malinterpreta nuestra misión”.

“Nuestro objetivo es brindar oportunidades educativas y compartir información comunitaria asistiendo a eventos comunitarios”, dijo Smith. “Charlas de radio comerciales para el público , la CBC habla para el público, pero la radio comunitaria de el público”.

Como Grice, Smith dijo que tenía noté que las páginas de Facebook e Instagram de varias otras estaciones se oscurecían a principios de agosto antes de despertarse ese día y descubrir que su estación había estado agregado a la lista negra digital. Los estudiantes voluntarios intentaron eludir la prohibición promocionando contenido para la estación en sus propias cuentas personales. Eso tampoco funcionó. Los estudiantes dicen que sus publicaciones fueron restringidas simplemente mencionando o etiquetando la estación. Con su prohibición, Meta ha fijó una letra escarlata digital a estaciones de radio universitarias.

“Ha introducido una sensación de secretismo”, dijo Smith. “Siento que nos hemos convertido en Voldemort. Nadie puede decir nuestro nombre”. Un portavoz de Meta dijo Facebook e Instagram hacer no restringir o bloquear publicaciones si etiquetan un medio de noticias.

Sueños de periodista, discontinuo

A más de 4,000 millas al oeste en Camosun College, en Victoria, Columbia Británica, Jordyn Haukaas, estudiante de segundo año de 29 años, ha estado lidiando con consecuencias similares. La estudiante de comunicaciones dice que se dio cuenta de que la prohibición de noticias había llegado para su periódico estudiantil, The Nexus, cuando intentó y no pudo compartir una de sus historias reportadas en la página de Facebook del periódico. Haukaas le dijo a Gizmodo que estaba consciente de las amenazas provenientes de Meta pero todavía se sorprendió al encontrar su pequeño periódico escolar atrapado en la mira. Casi de inmediato, Haukaas notó una caída en el número de lectores.



“Definitivamente estamos notando una espiral descendente en la que los estudiantes consumen nuestras noticias”, dijo.

Al igual que muchas publicaciones escolares, Nexus se publica cada dos meses, con solo una edición por mes durante el verano. Esa línea de tiempo de publicación significa redes sociales. Las páginas son vehículos cruciales para que el periódico se mantenga en contacto con los estudiantes y miembros de la comunidad local. Ahora, despojados de un elemento crucial método de distribución, Haukaas dice que ella y otros miembros del personal están considerando pararse físicamente afuera de los edificios escolares con periódicos en la mano para, en su palabras “combatir las pérdidas”.

Las tácticas de mano dura de Meta y la destrucción abrupta de las noticias en el país han pasado factura a Haukaas. El joven de 29 años soñó una vez con siguiendo una carrera en periodismo pero dice que los eventos recientes la dejaron buscando una carrera diferente completamente.

“Me siento muy desanimado”, dijo Haukaas. “Obviamente, después de la escuela, quieres un trabajo donde puedas pagarle a tu estudiante. préstamos y quieres estabilidad. La prohibición está borrando comunicación vital que necesitamos como periodistas canadienses”.

Estudiantes sofocados

Grice, el gerente de la estación de radio de la Universidad de Victoria, enfrenta tensiones similares. En una entrevista con Gizmodo, dijo que las restricciones de Meta han destripado su capacidad para reclutar para nuevos puestos o hacer llegar información sobre CFUV a nuevos estudiantes. El apagón de noticias de Meta, dijo, ha esencialmente, hizo que su estación fuera invisible en las redes sociales. Los usuarios que siguen estas páginas en la lista negra nunca reciben una alerta de que la publicación que siguieron era bloqueado, por lo que Grice dice que algunos estudiantes simplemente asumieron que él y otros miembros de la estación habían dejado de publicar.



El verdadero alcance del efecto dominó de las restricciones de noticias de Meta no termina en los periódicos o las estaciones de radio. Grice dice que el apagón hace es más difícil promover conciertos Él y otras estaciones organizan. Eso significa artistas y músicos locales que dependen de estaciones comunitarias. están viendo de manera similar cómo sus audiencias incipientes se evaporan. No hay exhibiciones de música local, ni grandes oportunidades para los artistas independientes.

Líneas de vida comunitaria cortadas

C Las estaciones de radio universitarias no son las únicas que sienten el calor del apagón de Meta. Las estaciones de radio comunitarias, que operan como organizaciones sin fines de lucro pero no Dirigidas mayoritariamente por estudiantes, podrían decirse que están más amenazadas ya que no tienen nombres intuicionales para apoyarlos. Neil Adams, el gerente de la estación de Regina Community Radio, expresó frustración que estaciones locales como la ella, que luchan con dientes y Clave para mantenerse a flote financieramente incluso en los mejores tiempos. , se han encontrado atrapados en medio de un interminable juego de la gallina política entre Meta, el gobierno canadiense, y editores de noticias de renombre. Independientemente del resultado final de la política, los tres combatientes saldrán airosos con rasguños que les permitirán sobrevivir. sin fines de lucro, el prolongado concurso podría resultar fatal. CJTR tiene solo dos empleados de tiempo completo y llega a alrededor de 2000 oyentes por semana en el área metropolitana de Regina.

“Yo no pedí esto”, le dijo Adams a Gizmodo. “Tengo a Godzilla y Mechagodzilla a punto de pisar mi casa. Uno “Uno de ellos está salvando la ciudad del otro, pero mientras tanto me van a pisotear”.

Adams, quien recientemente cumplió 40 años, tomó el mando como gerente de estación en 91.3FM CJTR en 2021 luego de varios períodos en organizaciones sin fines de lucro y campus media. CJTR se transmite en la ciudad de Regina en Saskatchewan y sirve como estación de radio universitaria no oficial para la Universidad de Regina. El apasionado gerente de la estación tiene solo dos empleados de tiempo completo y alrededor de 80 anfitriones voluntarios., con un presupuesto operativo anual de $130,00 por año. A diferencia de las grandes publicaciones y estaciones de radio, las estaciones comunitarias locales como CJTR reciben poco a poco forma de financiación del gobierno canadiense.

“Recibo algunas subvenciones municipales, algunas provinciales, pero no recibimos ni un centavo de los federales”, dijo Adams.

Esa falta de apoyo gubernamental hace que las donaciones voluntarias sean esenciales para mantener las luces encendidas y eso requiere la recaudación de fondos. . En los últimos años, Facebook e Instagram aliviaron la lucha financiera de la estación al sirviendo como plataforma crítica para atraer globos ojos para campañas de donación y conciertos para recaudar fondos. Pero esa gracia salvadora desapareció el mes pasado cuando Meta comenzó a bloquear las páginas de Facebook e Instagram de CJTR. Adams dice que inicialmente intentó maniobrar alrededor de la prohibición con “enlaces furtivos” y URL acortadas, pero fue en vano.

“Están claramente un paso por delante de nosotros en tecnología”, dijo Adams sobre Meta. “Nuestra página de Facebook es completamente inútil ahora”.

Ahora, Adams dice que está luchando por juntar $40,000 para mantener la estación a flote. Esa ya era una tarea difícil antes del apagón de Meta, pero ahora raya en lo imposible. Adams dijo que es posible que la estación deje de operar como actualmente hace o podría subir para venta si él no puedo conseguir esos fondos a tiempo.

“Hacer eso sin las redes sociales va a ser un desafío serio”, dijo Adams. “Dudo que seamos capaz de hacerlo”.

periodistas universitarios atrapado en el fuego cruzado

Cada uno de los gerentes de estación y periodistas estudiantiles con los que Gizmodo habló preguntó por qué sus pequeñas operaciones sin fines de lucro aparentemente se mantenían bajo el mismo estándar. como algunas de las editoriales nacionales más grandes de Canadá, como la CBC, que emplea casi 8.000 empleados a tiempo completo.

¿Las estaciones de radio universitarias y de pueblos pequeños deberían considerarse medios de noticias? Por el lado de la radiodifusión, las radios comunitarias, una categoría que incluye estaciones universitarias, son requerido por la ley dedicar el 15% de su tiempo de emisión al contenido de trabajo hablado. Si Meta cumpliera con la N Online N ews, esas estaciones tendrían derecho a algún tipo de compensación como proveedores de noticias debido a ese requisito de palabra hablada, aunque la cantidad específica en dólares sigue sin estar clara. Meta parece apoyarse en la exclusión para justificar los agregados estaciones de centros comerciales con otros pesos pesados, pero los gerentes de estaciones como Adams dicen que la realidad no es tan simple.

“No tengo ninguna programación de noticias real”, dijo Adams.

En cambio, Adams dice que su cuota obligatoria de palabra hablada consiste en ficción, radiodrama o comentario cultural, junto con una pequeña porción de información noticias sindicadas. Grice dijo que su estación no cubre noticias de última hora. Las noticias presentadas por CFUV se centran en la cultura y los eventos locales, gran parte de qué estudiantes y locales No puedo llegar a ningún otro lugar, dijo.

En algunos casos, la prohibición de noticias de amplio alcance de Meta ni siquiera parece estar alcanzando a todos sus objetivos. Un gerente de estación hablando con Gizmodo dijo Meta bloqueó luego la estación página de Facebook pero sorprendentemente dejó su La página de Instagram salió ilesa. El gerente de la estación le pidió a Gizmodo que no revelara su identidad por temor a que Meta tomara represalias y cerrara la página. La falta de acceso a esa página, dijo el gerente, asestaría un “golpe devastador” a su alcance a los estudiantes que utilizan ampliamente la plataforma. .

“W Ciertamente quedamos heridos por perder Facebook, pero no obtuvimos un golpe crítico de Instagram», dijo.

El gerente de la estación cree la La página de Instagram pudo pasar desapercibida porque lo creó por separado de la cuenta de Facebook. Aun así, el escrutinio añadido lo ha dejado “tímidos” a la hora de publicar contenido de palabras habladas o cualquier cosa que pueda acercarse remotamente a ser considerada noticia en sus páginas de Instagram. A pesar de su enfoque cauteloso, el gerente todavía cree que probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que Meta descubra la supervisión y desactive el cuenta. A pesar de evadir la prohibición, la estación todavía se está censurando a sí misma.

“Solo estamos contando nuestras estrellas de la suerte, “Y no lo doy por sentado, pero sospecho que en cualquier momento, tan pronto como, probablemente lo perderemos”, dijo.

Meta no parece dispuesto a ceder

Meta ha planteado su decisión de poner fin a la visibilidad de las noticias en Canadá como una simple medida empresarial. Junto con Google, que también sería necesario para cerrar acuerdos con nuevos editores Según la Ley de Noticias en Línea, Meta dice que teme verse agobiada por negociaciones interminables y costos financieros impredecibles si se le obliga a firmar contratos. con editores de noticias. Eso, afirma la empresa, la pondría en una “situación inviable. estimard Google y Facebook juntos terminarían pagando alrededor de 329,2 millones de dólares canadienses (aproximadamente 242,99 millones de dólares estadounidenses) a los editores de noticias como resultado de la legislación.

Pero no es sólo la cantidad tangible de dólares a la que Meta y Google se oponen. A lo largo de sus meses de escaramuza con funcionarios canadienses, Meta se ha estancado firme a su opinión de que la Ley de Noticias en Línea y otros proyectos de ley similares que están apareciendo en todo el mundo son “fundamentalmente defectuosos” porque malinterpretan la relación entre los editores de noticias y las redes sociales.

“Meta no recopila proactivamente enlaces a contenido de noticias para mostrarlos en nuestras plataformas”, dijo un portavoz de Meta a Gizmodo. “En cambio, los editores participan activamente eligen publicar en Facebook e Instagram porque les beneficia hacerlo”.

Además, Meta no parece aceptar el argumento de que mantiene una mayor responsabilidad ante el público como importante distribuidor de noticias. La empresa matriz de Facebook e Instagram afirma que sus usuarios “no vienen a nosotros en busca de noticias”, a pesar de investigación mostrando más de la mitad (53%) de los canadienses que dicen que usan las redes sociales para hacer justo eso. Reciente informes mostrar los usuarios activos diarios y el tiempo pasado en Facebook e Instagram en Canadá se mantuvieron más o menos iguales antes y después de Meta comenzó a restringir las noticias contenido.

En un comunicado, la canadiense Pascale St-Onge criticó a Meta por negarse a participar en los procesos regulatorios.

“Ellos [Meta] preferirían impedir que sus usuarios accedan a noticias locales y de buena calidad en lugar de pagar su parte justa a las organizaciones de noticias. ", dijo St-Onge a Gizmodo. “Google y Facebook obtienen el 80% de todos los ingresos por publicidad digital en Canadá. Mientras tanto, cientos de redacciones han cerrado . Una prensa libre e independiente es fundamental para nuestra democracia, y los canadienses esperan que los gigantes tecnológicos respeten la ley en nuestro país”.

Ese estancamiento ha obligado a los funcionarios canadienses y a los líderes de la industria a intentar combatir el fuego con fuego. El gobierno federal del país lo anunció ya no compraría anuncios en metaplataformas, como tienen local gobiernos en Quebec y Ottawa y un variedad de negociosMientras tanto, los principales editores de noticias liderados por la Asociación de Radiodifusores y NewsMedia Canada se han unido para exigir la Oficina de Competencia de Canadá. abrir una investigación antimonopolio sobre Meta por violar las leyes federales de competencia.



Brent Jolly, un ex periodista que aboga a favor de los reporteros y las organizaciones de noticias en Canadá, le contó a Gizmodo la abrupta decisión de morir de hambre. Las organizaciones de noticias estaban “en el límite de la autocracia”.



“Esto es algo que esperaríamos ver en la Rusia de Putin o en Bielorrusia, no aquí en una democracia de estilo parlamentario occidental”, Jolly dijo. “Están dando un ataque de ira porque alguien se les viene encima y no les gusta”.

La estrategia dura de Meta ha funcionado antes. Canadá modeló la legislación basándose en una ley similar aprobada por Australia en 2021. Meta siguió brevemente su amenaza de cortar el acceso a las noticias en Down Under, pero se retractó después de que el gobierno acordó volver a la mesa de negociaciones con una versión diluida del proyecto de ley.

Aún así, a pesar de los recientes dolores de cabeza, Grice, de la estación de radio de la Universidad de Victoria, sigue siendo un firme partidario del esfuerzo del gobierno canadiense para obligar a las grandes tecnologías a pagar por las noticias. Otros, como Haukaas, están menos convencidos. Cuando se le preguntó acerca de la Ley de noticias en línea, el editor estudiantil dijo que estaba sorprendida de que los funcionarios del gubernamental no podrían haber visto este resultado . Ella no está sola . señaló la aparente falta de influencia del gobierno y predijo con precisión que Meta cortaría las noticias y mantendría como rehenes a los editores. Las publicaciones universitarias y comunitarias fueron Luego se fue cargando con el peso de ese enfrentamiento, sin apoyo real del gobierno.

“Aunque me encantaría culparlos [Meta], también puedo ver por qué hicieron lo que hicieron”, dijo Haukaas. eran centavos para ellos”.

Los canadienses generalmente tienen sentimientos encontrados acerca de la legislación. Alrededor de la mitad (41%) de los adultos canadienses encuestado Lever, de la empresa de investigación y análisis, dijo que apoya la Ley de Noticias en Línea, en comparación con el 31% que se opone a ella. El 26% de aquellos Los encuestados dijeron que no sabían lo suficiente sobre el proyecto de ley para ofrecer una opinión. Los encuestados fueron menos ambiguos cuando se les preguntó sobre la acción de Meta. Sólo el 12% estuvo de acuerdo en que Meta debería poder protestar contra la ley y el 59% dijo que la empresa debería restaurar el acceso a las noticias de inmediato.

Varios de los gerentes de estaciones universitarias con los que Gizmodo habló dijeron que las restricciones de Meta, aunque dolorosas, habían reforzado su deseo de centrar sus esfuerzos de divulgación en otras plataformas, a saber, TikTok.

“Creo que eso es [cambiar a TikTok] definitivamente una oportunidad y es algo que tal vez no hemos usado lo suficiente. Y creo que “Casi me veo obligado a usar eso, lo cual me gusta”, dijo Grice.

Smith, de la estación de la Universidad de Toronto, estuvo de acuerdo. Incluso si Meta regresa a la mesa y llega a un acuerdo con el gobierno canadiense , el daño a la reputación ya se ha solucionado con los pequeños editores. Smith dijo que no está interesado en volver a tirar todos sus huevos a La canasta de Meta luego de sus acciones agresivas.

“Facebook simplemente se ha descartado”, dijo. “No son los únicos peces en el mar aquí, así que simplemente nos mudaremos a TikTok, o plataformas donde sabemos que los estudiantes estarán y esperamos que nuestra audiencia más amplia considere mudarse con nosotros. ”

El daño colateral de Meta se extiende más allá de los editores de noticias

En algunos casos, la amplia interpretación que hace Meta de lo que se considera un “proveedor de noticias” ha llevado a la inclusión en la lista negra de páginas que no son editores. Una de esas páginas pertenece al departamento de Bellas Artes y Comunicación Indígena de la Universidad de las Primeras Naciones en Regina. Académicos y personal en el departamento, al igual que la Profesora Patricia Elliott, usó la página de Facebook del programa como un medio para alertar al cuerpo estudiante en mayor indígena sobre nuevas oportunidades de trabajo y becas. Elliott le dijo a Gizmodo que los profesores ocasionalmente compartían los escritos de un estudiante después de ganar un premio, pero describieron la página como claramente no es un proveedor de noticias. Esa no es la forma en que Meta lo ve.

Alrededor del 10 de agosto, Elliott recordó haberse tomado un momento para sí misma durante una conferencia para consultar la página de Facebook del departamento. Al principio estaba confundida. en cuanto a por qué era inaccesible y pensó que tal vez se había olvidado de actualizar la aplicación. Cuando finalmente se dio cuenta de que su recurso para estudiantes Tras ser desconectada por el apagón de Meta, Elliott dice que estaba “furiosa”.

Ella publicó una captura de pantalla de lo que vio: un mensaje de Facebook leyendo: “Revisamos su página y determinamos que es un medio de noticias”. . En respuesta a la legislación del gobierno canadiense, el contenido de los medios de noticias no se puede compartir en Canadá... Si cree que tenemos esto mal, puede solicitar otra revisión en 6 meses”.

Elliott intentó rápidamente apelar la designación de Facebook, pero se encontró con un torrente de formularios. El profesor finalmente recibió una respuesta de Facebook diciendo moderadores Había revisado la página y había llegado a la conclusión de que “parece ser un medio de noticias”. Consternado, Elliott intentó apelar la decisión nuevamente solo para Le dijeron que tendría que esperar seis meses. Hasta entonces, los estudiantes permanecerán aislados de recursos cruciales. Elliott especuló que esto El proceso de apelaciones parecía ser el resultado de sistemas automatizados poco sofisticados. Meta no respondió a las preguntas sobre la experiencia de Elliott.

“Esto dejó claro en mi mente el argumento de por qué necesitamos que estas plataformas estén reguladas”, dijo Elliott. “De alguna manera Meta y Google escriben sus propios reglas y ha llegado el momento de decir que no puedes escribir tus propias reglas”.



El Parlamento quiere negociar; Trudeau dice que no cederá ante las ‘tácticas de intimidación’

Los legisladores canadienses han mostrado cierta voluntad de demandar a Meta y Google en las últimas semanas a medida que el estancamiento se prolonga y los editores continúan sintiendo la herido. Los legisladores intentaron traer de vuelta a Meta a la mesa de negociaciones a principios de este mes publicar proyecto de reglamento que especifican Meta y Alphabet deberían pagar a los editores un mínimo del 4% de sus ingresos anuales en Canadá para llevar enlaces de noticias canadienses. Esto tenía la intención de aclarar algunas de las preocupaciones de Meta sobre la ley que impone cargas financieras desconocidas, pero la compañía todavía no mordió el anzuelo.

“Dado que la legislación se basa en la afirmación incorrecta de que Meta se beneficia injustamente del contenido de noticias compartido en nuestras plataformas, las regulaciones propuestas hoy “no afectará nuestra decisión comercial de poner fin a la disponibilidad de noticias en Canadá", dijo Rachel Curran, jefa de políticas públicas de Meta en Canadá. en una declaración sí nt a Fortuna.

W. ¿Qué pasa con Google? Al igual que Meta, la Ley de Noticias en Línea, tal como está redactada actualmente, requerirá que llegue a acuerdos con los editores cuando entre en vigor. efecto. Google ha threatened a eliminar enlaces de noticias canadienses de sus resultados de búsqueda y otros productos importantes si la ley no cambia, cual podría girar una situación preocupante para los editores en una pesadilla. A diferencia de Meta, sin embargo, Google ha mostrado Más voluntad de negociar con los legisladores canadienses y llegar a un término medio. Los editores y expertos que hablaron con Gizmodo se sintieron uniformemente más optimistas sobre Google. llegar a algún acuerdo político.

Al mismo tiempo, sin embargo, otros altos funcionarios canadienses no han mostrado mucho interés en reducir la confrontación con Meta. El primer ministro Justin Trudeau, quien ha dicho que Meta está participando en “tácticas de intimidación”, ” presionó el ataque el último mes por acusando la empresa de anteponer las “ganancias a las personas» cuando limitó el acceso a sitios de noticias en medio de mortales incendios forestales en Canadá.



Jolly, presidente de la Asociación Canadiense de Periodistas, dijo que parecía poco probable que el gobierno canadiense se retractara de disposiciones clave de C- 18, incluso frente a la continua presión de Meta. La batalla, en otras palabras, podría ser larga y de desgaste. Los editores probablemente serán las primeras víctimas.

“El tren ha abandonado la estación según la legislación”, dijo Jolly.

Reciente estimados de Fortune sugieren que Meta probablemente tendría que pagar a los editores canadienses $62 millones por año para compartir enlaces y seguir cumpliendo con el Ley de Noticias. Esto puede parecer un error de redondeo para una empresa valorada en más de 800.000 millones de dólares, pero los expertos que hablan con Gizmodo dicen Meta podría estar en una lucha por su vida, aunque en las primeras etapas.

Así como Canadá se basó en la legislación anterior de Australia para inspirar su lucha actual, otros países alrededor del mundo pueden sentirse capacitados para proponer imitaciones. legislación si las noticias en el Gran Norte Blanco logran sobrevivir al conflicto. Brasil y el estado de California ya están considerando una legislación similar. Legisladores estadounidenses ambiciosos como la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar propuso implementar una legislación similar a nivel federal. Con el tiempo, un ligero copo de nieve canadiense podría convertirse en una bola de nieve financieramente ruinosa.

Trudeau reconoció el papel de Canadá como creador de tendencias durante una reciente entrevista con el CBC. El primer ministro, que acababa de regresar a casa de una reunión con los países del G20 en la India, dijo que los líderes de otros Algunos países aplaudían su pelea con Meta y lo instaban a “mantenerse fuerte”. Algunos de ellos, dijo, parecían interesados en seguir su ejemplo.

“Están [diciendo],‘Vete a Canadá, toma esta pelea’”, dijo Trudeau. “Así que lo haremos. No lo hacemos. Te importa hacerlo porque es muy importante.

Mientras tanto, los pequeños editores, los estudiantes universitarios y los locutores de radio comunitaria como Adams son los más afectados por los daños en el complicado juego de ajedrez de política tecnológica de cuatro dimensiones. Hablando con Gizmodo, Adams dijo que estaba haciendo todo lo posible para moverse y tejer en la tierra de nadie. entre Meta y Canadá, pero admitió que rápidamente se está quedando sin municiones.

“Para ser sincero, gano 17,50 dólares la hora”, dijo Adams. “Esta mierda está muy por encima de mi nivel salarial como para tener que lidiar con con.”

