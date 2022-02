By

Bethesda anunció Ghostwire: Tokyo en la E3 2019, y desde entonces se ha convertido en uno de los juegos más prometedores de la compañía, luciendo como una especie de mezcla de juego de terror, acción con poderes sobrenaturales y mucho folklore japonés. Ahora, podemos darle un vistazo detallado al juego, que por fin llegaá en marzo.

Ghostwire: Tokyo es el nuevo juego desarrollado por los estudios de Tango Gameworks, creadores de la saga The Evil Within y fundado por Shinji Mikami, uno de los padres de Resident Evil. Esta vez, Tango ha dejado de lado la ambientación en los Estados Unidos de Evil Within para llevar el jugador directo a su país de origen, directo hasta una versión de Tokio en la que todos sus millones de habitantes han desaparecido, y que ahora está plagada por entes sobrenaturales, espíritus y demonios inspirados en los Yokai y fantasmas de la cultura nipona.

El protagonista del juego ha sido poseído por un espíritu que le permite utilizar poderes psíquicos y sobrenaturales, desde una perspectiva en primera persona en la que solo se ven sus manos mientras hace gestos y movimientos para invocar y utilizar sus poderes. Según sus creadores, el combate está inspirado en una mezcla de “karate y magia”, y aunque recuerda un poco a lo que vemos en la saga Dishonored de los estudios de Arkane, sin lugar a dudas Ghostwire parece tener un estilo, personalidad y apartado visual único, lleno de seres terroríficos, puertas Torii y más por descubrir en su mundo abierto.

Ghostwire: Tokyo estará disponible el 25 de marzo para PlayStation 5 y PC. El juego será exclusivo de PS5 en consolas de manera temporal. Aquí tienes un vistazo de casi 20 minutos de su gameplay.