Globos De Oro Agrega Un Trofeo De Participación Para Blockbusters

Este enero, espere ver dos nuevos premios entregados en el Globos de oro: ”Logro cinematográfico y de taquilla” y “Mejor Actuación en Comedia de Stand-Up en Televisión”. Mientras este último parecer s razonable , y probablemente debería haber sucedido hace años, es el naturaleza del premio anterior—which is similar a algo los oscar tienen también estaba jugando con— eso me da ganas de poner los ojos en blanco.

Un premio para la mejor bloque uster ? ¿Como si los miles de millones de dólares no fueran suficientes? Ahora vamos a darle una palmadita en la cabeza a Marvel y decirle “buen chico”, Aquí hay un regalo, ¿como si estas películas fueran algo más que monstruos de la franquicia? No es un insulto, pero ciertamente está en línea con lo que yo He llegado a esperar de las entregas de premios. El programa anunció que cualquier película que quiera ser considerada para esta categoría debe haber recaudado “al menos 150 millones durante su lanzamiento” o tener una “audiencia proporcional” a través de su lanzamiento en streaming.

Esto es una locura, francamente. Sólo 20 películas en 2022 recaudaron más de 100 millones a nivel nacional, según BoxOffice Mojo. n 2023, 20 películas han calificado hasta ahora los requisitos brutos de elegibilidad. No creo que exista ningún otro Globo de Oro que tenga limitaciones tan estrictas y una grupo limitado de producciones elegibles. La presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, dijo que “estamos orgullosos de reconocer el arduo trabajo y la innovación que se dedica a hacer una película que sea a la vez un éxito de taquilla y artísticamente excepcional”.

Realmente no entiendo el objetivo de esto, además de un premio de consolación por no ser “lo suficientemente bueno” para ganar un premio a través del proceso regular de nominación. Si bien esto podría ser aclamado como una forma de obtener más reconocimiento para las películas de género especulativo, no creo que sea necesario en absoluto—Todo, en todas partes, todo a la vez ¡Ganó Mejor Película en los Oscar el año pasado! Duna ¡fue nominada a Mejor Película en los Globos! Esto se siente como una pequeña y ridícula cinta de participación para las personas que ya están ganando.

