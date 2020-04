Godzilla llega como carta jugable a Magic: The Gathering en una edición exclusiva y limitada

Filed to: Magic: The Gathering

Imagen : Magic: The Gathering

¿Y si en el futuro, Godzilla es el nuevo Black Lotus de Magic: The Gathering? El popular Kaiju japonés será una carta jugable de la nueva expansión Ikoria: Lair of Behemoths gracias a un acuerdo entre Hasbro, Wizards of the Coast y la productora Toho propietaria de Godzilla, Mothra y otros monstruos míticos.

La presencia de Godzilla tiene cierto sentido en el contexto de la actual campaña de magos que visitan múltiples planos de existencia. Ikoria: Lair of Behemoths va precisamente de un plano en el que los hechiceros pueden conjurar y controlar monstruosos titanes a la batalla.

Imagen : Magic: The Gathering

Godzilla y algunos otros kaijus de la factoría Toho llegan a Magic como versiones alternativas de cartas. La idea provino del equipo japonés de Wizards of The Coast. En declaraciones exclusivas a iO9, el diseñador de producto de la compañía, Mar Heggen explica así las nuevas cartas:

Desde el principio, uno de los objetivos centrales de este set era crear una experiencia de Magic que ofreciera la acción de monstruos a escala de edificios que crecimos viendo en películas como las de Godzilla. El equipo estaba a punto de crear nuestro propio mundo lleno de monstruos gigantes cuando el grupo que maneja Magic: The Gathering en Japón llegó con la idea de incluir a Godzilla en el set. Al principio nos dejó boquiabiertos, pero no podíamos dejar de sonreír ante la idea. ¡E ra una combinación perfecta! Lo siguiente que supimos fue que habían volado a Japón y comenzaron una excelente relación con Toho Company. Toho fue fantástico. Tan pronto como comenzó la colaboración, empezaron a enviar toneladas de opciones y materiales de referencia. Siempre tuvimos muchas ideas geniales sobre las que trabajar. Trabajamos juntos desde ambos lados, y así llegamos a una selección final que funciona bien en el juego y también reú ne los personajes favoritos de los fanáticos de Godzilla.

La carta de Godzilla, por ejemplo, es una edición especial alternativa de otro titán de llamado Titanoth Rex. Heggen remitió a iO9 la imagen de las dos cartas.

Imagen : Magic: The Gathering

No es la primera vez que Wizards of the Coast hace este tipo de crossovers con Magic: The Gathering, pero hasta ahora las cartas de este tipo tenían un reborde plateado que indicaba que no era posible usarlas en torneos oficiales. En este caso, y a l tratarse de cartas que son una versión de otra carta normal, es perfectamente legal utilizarlas en torneos oficiales.

Se publicará un total de 16 cartas alternativas de las que tres serán exclusivas del mercado japonés. Algunas de ellas corresponderán a diferentes versiones de Godzilla, y otras a otras criaturas de la factoría Toho. Las cartas aparecerán al azar en los sobres de coleccionista de Lair of Behemoth. Si juegas a Magic: The Gathering online las cartas aparecerán como estilos al comprar seis o más paquetes de la expansión a través del servidor Arena. El estreno en digital tendrá lugar el 16 de abril, mientras que las cartas físicas llegarán el 15 de mayo. [vía iO9]