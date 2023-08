ALTERNATIVO ¡Apártate de esa ardilla!: Google DeepMind usó IA para enseñar



un Comandos complejos de Robo-Dog¡Atrapa esa ardilla! Google DeepMind usó IA para enseñar un Comandos complejos de Robo-Dog Es posible que los investigadores de Google finalmente hayan encontrado una solución tecnológica a la laboriosa tarea de entrenar perros testarudos para que escuchen órdenes. Por supuesto, siempre y cuando estés dispuesto a optar por un perro robot. un grupo de científicos investigadores en Google DeepMind diseñó un modelo de lenguaje grande llamado SayTap’s capaz de tomar una variedad de comandos de perro en lenguaje humano y traducirlos a un formato que un robot cuadrúpedo parecido a un perro pueda entender. modelo dio como resultado que el robot parecido a un perro que se muestra a continuación fuera capaz de comprender comandos básicos como caminar hacia adelante y hacia atrás, así como comandos más complejos y contextuales. Situaciones como saber alejarse de una ardilla o incluso correr rápidamente sobre una superficie caliente. Para hacer todo esto, los investigadores de DeepMind asignaron un “patrón de contacto con los pies” deseado al robot cuadrúpedo donde uno representaba sus pies en el El suelo y los 0 representaron sus pies en el aire. Esas entradas luego se asignaron a cada cuatro patas en varias combinaciones para enseñar el perro-robo cómo caminar, trotar o saltar en el lugar. Los investigadores

dicho Estas combinaciones de patrones de contacto con los pies sirven como una “nueva interfaz entre las órdenes del usuario en lenguaje natural y el controlador de locomoción”. En el vídeo A continuación, por ejemplo, un investigador le pide al perro que “trote hacia adelante lentamente”. El cuadro en la parte inferior muestra un modelo de computadora que traduce eso Comando inglés en el binario correspondiente asociado a la tarea. Eso luego se envía al perro-robo, quien obedientemente, cumple , como un buen chico.Eso puede parecer interesante, pero ejecutar con éxito un comando básico como “avanzar” no es realmente tan avanzado. Lo que es más interesante, el Como señalan los investigadores, es la capacidad de SayTap para “procesar instrucciones vagas y no estructuradas”. Con solo proporcionar al modelo una breve pista, los investigadores Pudimos ordenar con éxito a los perros robóticos que saltaran hacia arriba y hacia abajo cuando les dijeron “vamos de picnic”. En otra prueba, el perro robot supo que debía empezar a correr rápidamente después de que el promotor le dijera que “actuara como si el suelo estuviera muy caliente”. .” Quizás el ejemplo más divertido, el perro incluso retrocedió lentamente después de que le dijeron que se alejara de una ardilla. Muchos dueños de perros reales mataría por ese nivel de obediencia. “SayTap introduce patrones de contacto de pie deseados como una nueva interfaz entre el lenguaje natural y el controlador de bajo nivel”, escribieron los investigadores en un informe reciente. publicación de blog. “Esta nueva interfaz es sencilla y flexible; además, permite que un robot siga tanto instrucciones directas como comandos que No declara explícitamente cómo debe reaccionar el robot».

Los investigadores involucrados no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo. Aunque la mayoría del público en general ha llegado a asociar modelos en lenguas grandes para su capacidad de generar libro- longitud prosa o

imágenes originales

En cuestión de segundos, la investigación StayTap destaca los poderes que estos sistemas pueden tener para convertir el complejo lenguaje humano en indicaciones comprensibles para las máquinas. . Los investigadores describen StayTap como un controlador “que se puede transferir al hardware de un robot real”, pero no es muy difícil ver cómo Un avance similar podría algún día permitir que los humanos realmente interesen a los robots avanzados simplemente hablándoles como a otro ser humano.

