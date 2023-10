La primera actualización importante de Chromebook en años promete especificaciones mejoradas y un material atractivo

Durante la década que lleva existiendo la línea Chromebook de portátiles ultrabaratos, la empresa ha dejado el diseño basado en ChromeOS para quedarse sin Muchas actualizaciones importantes. Ahora el gigante tecnológico está aquí con Chromebook Plus promocionando un nuevo estándar de hardware y algunos ajustes de software de la empresa. Las promesas serán un paso adelante para cualquiera que busque una configuración simple, aunque todavía invariablemente ligada a la marca de software de Google.



¿Qué tan “plus” es Plus? Bueno, Google está haciendo algunas adiciones al trasladar algunos toques de software que se han convertido en pilares Teléfonos Android. El Chromebook está obteniendo el material que usted rediseña, lo que significa que los usuarios deberían poder configurar muestras de colores agradables para su interfaz de usuario. basado en sus fondos de pantalla. Google también está agregando su herramienta de edición de fotos basada en IA Magic Eraser al Google Fotos ap pag . Existen algunas mejoras adicionales en la calidad de vida, incluida la capacidad de establecer el desenfoque del fondo de la cámara, iluminación mejorada y subtítulos en vivo desde el estante inferior de aplicaciones.

El nuevo apodo “Plus” significa que estos Chromebook prometen especificaciones mínimas que recibirás por al menos $399. Cada uno viene con un procesador Intel Core i3 de 12° CPU Gen o AMD Ryzen 3 7000 o mejor. Además, un modelo Plus debería tener más de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Google prometió que cada uno tendrá una cámara web de 1080p con reducción de ruido temporal y una pantalla IPS Full HD o mejor. Esas especificaciones actualizadas deberían poder admitir aplicaciones de edición como LumaFusion y Creador de películas de Google Fotos.

Hay algunas características ingeniosas que están específicamente diseñadas para Chromebooks. Hay una nueva configuración de fondo de pantalla dinámico para fondos de pantalla específicos de Chromebook que cambia según en la hora del día. Quizás la nueva característica más importante para los usuarios de Chromebook heredados es File Sync. Incluso con un nuevo estándar de Con 128 GB de almacenamiento, los Chromebook seguirán dependiendo del almacenamiento en la nube para la mayor parte de su trabajo, lo que significa que puede ser una molestia cuando Lleve su computadora portátil sin 5G a algún lugar sin una conexión fácil a Internet. Después de que los usuarios la habiliten, File Sync descarga automáticamente los archivos de Google Workspace cuando encuentra una conexión a internet.

Desafortunadamente, algunas de las características más interesantes de Chromebook Plus estarán próximas. Google promocionó varias capacidades nuevas de IA, incluida una asistente de escritura incorporado que debería funcionar ya sea en Chrome o Docs. Google también está agregando una configuración de fondo de pantalla generativo que utiliza una IA generador de imágenes para crear un nuevo fondo basado en un mensaje. Google ofrece ocho plantillas diferentes para que la IA base la imagen y Los usuarios también podrán crear fondos generados por IA en Google Meet.

Mientras tanto, Google está tratando de atraer a los usuarios hacia su marca de portátiles prometiéndoles una prueba gratuita de tres meses para el nuevo Adobe. versión basada en web de Photoshop así como tres meses de Nvidia Geforce Now nivel prioritario. Incluso con La nueva integración de IA de Photoshop a través del generador de imágenes Firefly, tres meses no es un incentivo para cada servicio, especialmente porque después de la prueba costaría $21 por mes para una versión algo más limitada de Photoshop mientras Geforce Ahora Seguirá costando 10 dólares al mes. Demonios, fue hace apenas unos años cuando los Chromebook anunciaban tres meses del Google Stadia ya desaparecido.

Los modelos más antiguos de Chromebook también deberían recibir algunas de las mejoras en la interfaz de usuario de Material You en una actualización que se implementará para los usuarios el lunes. Aún así, los Chromebook más antiguos Los modelos no recibirán todas las nuevas incorporaciones, como fondos de pantalla dinámicos o sincronización de archivos. Google dijo que algunos Chromebook más antiguos que cumplen con el mínimo Las especificaciones deberían poder obtener el conjunto de funciones Plus OS.

Hay nuevos modelos de Chromebook de fabricantes OEM habituales, incluidos Acer, Asus, HP y Lenovo para empezar. También hay modelos de portátiles habituales como modelos volteables 2 en 1 de Asus, HP y Lenovo con una pequeña variedad de especificaciones entre ellos. La pizarra de Lenovo incluye un “Chromebook para juegos” que está diseñado principalmente para la transmisión de juegos con una frecuencia de actualización de 120 Hz, aunque ese modelo no estará disponible en Estados Unidos para empezar.

Hay muchas variaciones sutiles entre cada modelo. Por ejemplo, el HP Chromebook Plus x360 de $ 750 tiene una pantalla abatible de 14 pulgadas, mientras que El HP Chromebook Plus de $600 tiene una pantalla de 15,6 pulgadas. Mientras tanto, el Chromebook Plus 515 inicial de Acer con un procesador Intel Core de 12.ª generación tiene Una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas (puedes pagar más por la versión con pantalla táctil), mientras que el 514 incluye un procesador AMD Ryzen 5 7520. y una pantalla WUXGA de 14 pulgadas desde $449.

Todos estos nuevos Chromebook estarán disponibles el 8 de octubre en los EE. UU. a través de la mayoría de los principales minoristas. Estarán disponibles en Canadá y Europa a partir del 9 de octubre.

Esos precios variados son solo otro recordatorio de que, a pesar de las pocas características adicionales y las especificaciones mínimas garantizadas, el Chromebook todavía tiene que competir con otras computadoras portátiles económicas que no se limitan a lo que Google incluye dentro de ChromeOS. El mes pasado, Microsoft anunció lo último en su serie de portátiles Surface, incluido el Surface Laptop Go 3 de $799. Depende de cada usuario si está dispuesto a gastar un poco más en un dispositivo que ejecute una versión completa de Windows 11 o opte por una computadora portátil más barata, aunque técnicamente más limitada.

Es interesante que Google esté sacando a relucir su marca de portátiles basados en Chromium mientras se encuentra actualmente en medio de una importante demanda antimonopolio alegando que Google ha utilizado su posición dominante para enfatizar su software por delante de sus competidores. Todo lo que hay en Chromebook sigue ligado a la marca de Google software. La única forma de acceder a la mayoría de las funciones es a través de Google Chrome y cualquier aplicación nueva debe pasar a través de Play Store.

