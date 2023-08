A veces, las filtraciones de productos se sienten como disparos en la oscuridad, dependientes de fuentes de dudosa naturaleza que tienen toda la razón y la capacidad de falsificar gente. Y luego está Google, que parece demasiado dispuesto a dejar pistas de su Pixel 8 Pro, aún sin anunciar. teléfono. El gigante tecnológico subió accidentalmente una imagen del Pixel 8 a una de sus páginas de producto y, aunque ya no está, águila Los filtradores de ojos lograron atraparlo. El filtrador de Android Mishaal Rahman publicó una imagen que, según dijo, fue, por cualquier motivo, publicada en el Googlesuscripciones y s página de servicios . La imagen parece contener un teléfono Pixel 8 en color porcelana. La filtración fue detectada originalmente por la cuenta de Twitter Android Setting.

Está bien, pero se parece mucho al actual. Píxel 7Entonces, ¿cómo sabes que es un Pixel 8? Bueno, el texto alternativo de la imagen dice “Una persona responde a una llamada en un Pixel. 8 Pro teléfono en Porcelana”.

Advertisement

Desde entonces, la imagen ha sido eliminada de la página. Rahman especuló que podría haber sido un simple error de un empleado de Google que eligió la imagen incorrecta. recurso de una galería multimedia. De cualquier manera, la imagen no nos da mucha indicación de lo que está sucediendo con el próximo teléfono de Google. La barra de la cámara está en el mismo lugar y el color “Porcelana” es el mismo que una de las selecciones actuales para la Plegado de píxeles de Google. Las filtraciones de renderizado anteriores muestran El Pixel 8 es mucho más redondo que el Pixel 6 o el Pixel 7 tenían revestimiento metálico similar a los iPhones anteriores. De lo contrario, la pantalla principal también es completamente plana, en comparación con las ligeras curvas de los anteriores edición. La última filtración no nos da un vistazo al lado izquierdo del teléfono, pero algunos de los últimos rumores han insinuó que el Pixel 8 podría convertirse en dispositivo eSIM solo completa

Advertisement Advertisement

similar al iPhone 14.El conjunto de cámaras del Pixel 8 Pro está contenido en una pastilla grande en comparación con los dos recortes del Pixel 7. , hay tres sensores que, según fugas de Autoridad de Android, incluirá un lente gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 48 MP y un ultra gran angular de 64 MP. Este último sensor es una actualización importante del Sony IMX386 de 12 MP del 7 Pro a 12 MP. La fuga también señala que estos sensores deberían soportar vídeo 8K a 30 FPS entre una serie de otras actualizaciones de software y HDR.Esa barra de cámara también puede incluir un sensor de calor infrarrojo útil para medir la temperatura de la piel o el calor ambiental. Podría indicar que Google está presionando más funciones de salud o bienestar para sus teléfonos, algo que ambos

Samsung y Manzana

últimamente han estado interesados de manera similar con sus marcas de relojes. Un sensor de temperatura basado en un teléfono puede parecer una inclusión de nicho, pero En la carrera de ratas telefónicas, trucos como ese podrían darles una ventaja durante esto. actual desaceleración de las ventas de teléfonos inteligentes.Como Apple es ya planeando revelar su iPhone 15 septiembre 12Es probable que Google mantenga su cronograma habitual de revelar su próximo hardware en algún momento de octubre. Con todas estas filtraciones, Google Jobs podría simplemente confirme lo que todos ya sabemos.

Advertisement

As Apple is already planning to reveal its iPhone 15 Sept. 12, Google will likely keep to its usual timeline of revealing its next hardware sometime in October. With all these leaks, Google jobs might just be confirming what we all already know.