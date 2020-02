Google pide a los usuarios de móviles Huawei que no instalen Google Apps desde servicios de terceros

Google ha querido dejar las cosas claras a los usuarios de Huawei: los servicios de Google no pueden precargarse en nuevos dispositivos debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Si tratas de hacerlo mediante otro método diferente a la Play Store pueden pasar cosas malas.

En mayo del año pasado, el gobierno de Trump prohibió a las compañías estadounidenses hacer negocios con Huawei debido a sospechas sobre seguridad. Pese a que ha pasado tiempo, l a compañía sigue recibiendo preguntas de usuarios sobre si es posible instalar los servicios de Google en los nuevos terminales de Huawei. Su respuesta ha sido publicar un nuevo artículo en su Comunidad de Ayuda de Android titulado: Contestando tus preguntas sobre dispositivos Huawei y Google.

En el artículo Google explica que sigue colaborando con Huawei en proporcionar actualizaciones de seguridad para las aplicaciones y servicios de Google en los terminales comercializados antes del 16 de mayo de 2019. A partir de esa fecha, la compañía pasó a engrosar las filas de la lista negra del gobierno estadounidense. De momento la colaboración entre Google y Huawei en los móviles anteriores al 16 de mayo se puede hacer en virtud de licencias temporales.

La cosa cambia con los móviles posteriores al 16 de mayo de 2019. Esos modelos no cuentan con la certificación de seguridad Google Play Protect, que es el software preinstalado por Google para analizar las aplicaciones que se instalan en el teléfono. Tristan Ostrowski, director legal de Android y Google Play compañía explica:

Pero Google Play Store no es la única manera de instalar aplicaciones. Hay maneras de instalar software de Google de manera lateral desde otras tiendas de aplicaciones. En el artículo, Google desaconseja esta prá ctica por motivos de seguridad.

Descargar aplicaciones de Google desde otras fuentes que no sean las oficiales hará que estas no funcionen correctamente porque Google no permite ejecutar esas aplicaciones en móviles en los que la seguridad pueda verse comprometida. Descargar aplicaciones de esta forma también comporta un alto riesgo de instalar software que pueda haber sido manipulado para comprometer tu seguridad.