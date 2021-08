By

El director de Instagram, Adam Mosseri, ha anunciado hoy tres nuevas funciones para evitar que los usuarios, especialmente los usuarios con muchos seguidores, vean mensajes de odio en sus comentarios y directos .

La primera de estas funciones es una herramienta para limitar los comentarios y las solicitudes de mensajes directos durante los picos de atención de una cuenta. Esta función se puede activar en un nuevo menú llamado Límites que tiene dos opciones: limitar los comentarios y mensajes de las cuentas que no te siguen y limitar los comentarios de la gente que ha empezado a seguirte en la última semana. También puedes configurar durante cuánto tiempo están activos los límites .

La segunda función son mensajes de a dvertencia con un lenguaje más fuerte para la gente que intenta publicar comentarios potencialmente ofensivos. La advertencia dice que su comentario podría ocultarse a otras personas y que, si publica repetidas veces comentarios que vayan contra las normas de Instagram, su cuenta podría ser eliminada. Ya existían advertencias de este tipo , pero solo se mostraban al segundo o tercer comentario. Ahora se mostrarán la primera vez que la gente publique un comentario potencialmente ofensivo o racista .

La tercera es una función llamada Palabras Ocultas, que ya se estaba probando, pero que ahora llegará a todo el mundo, y que permite a filtrar solicitudes de mensajes directos potencialmente abusivas. Esta herramienta filtra automáticamente palabras, frases y emojis ofensivos en una carpeta oculta que el usuario puede abrir solo si lo desea . La lista de palabras abusivas se ha ido actualizando, y ahora hay una nueva opción para “ ocultar más comentarios” que manda aún más comentarios a la carpeta oculta, a riesgo de que no sean realmente dañinos u ofensivos.

Instagram no ha parado de lanzar actualizaciones en los últimos meses , ya sea para mejorar la seguridad de la plataforma (como la función que prohíbe a los adultos enviar mensajes a los adolescentes que no los sigan ) o para aumentar el tiempo que pasan los usuarios en ella (ahora te muestran publicaciones de cuentas que no sigues antes que las de tus amigos y se están centrando en el vídeo para competir con TikTok).

Pero actualizaciones como la de hoy podrían estar pensadas para evitar una fuga de creadores de contenido, famosos e influencers a otras plataformas. Ya sabemos que Facebook planea invertir más de mil millones de dólares en 2022 para “recompensar a los creadores por el excelente contenido que crean en Facebook e Instagram”. Pero cuidar la salud mental de esos creadores podría ser más efectivo que darles dinero.