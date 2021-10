By

Los problemas de los profesionales del transporte con los puentes son un clásico de nuestros días. En Carolina del Norte había un puente que destrozó tantos camiones que se ganó el apelativo de El Abrelatas. Ni siquiera los trenes están a salvo cuando les asignan mal una vía, pero pocas veces hay accidentes de este tipo que impliquen un avión de pasajeros.



Ocurría hace cosa de una semana en la India. Un camión cargado con un avión de pasajeros (sin las alas) trató de pasar por debajo de un puente peatonal sobre la autovía Delhi-Gurugram, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Nueva Dheli. El caso es que, para sorpresa del conductor, el avión hacía el convoy demasiado alto y su fuselaje quedó atrapado bajo el puente. Un ciudadano curioso llamado Risbabh Kumar logró captar el momento exacto del accidente precisamente porque el convoy le pareció tan inusual que se puso a grabarlo.

El avión pertenecía a la compañía Air India, pero no estaba en activo. De hecho, la aerolí nea explicaba a Times of India que la aeronave había sido dada de baja y desmontada para su venta. Al parecer iba de camino a su comprador cuya identidad no ha sido revelada, cuando tuvo lugar el incidente.

Las autoridades del aeropuerto de Nueva Dheli también han confirmado que se trata de un avió n viejo que había sido retirado y que ha sufrido un accidente por un fallo de cálculo del conductor. Según los vídeos virales que circulan sobre el caso, han sido necesarios varios días para poder retirar el avión atascado y parte de la vía ha quedado cortada al tráfico rodado.

Aunque parezca mentira, no es la primera vez que sucede algo así. Muchos internautas de Nueva Dheli han comparado el caso con el de otro avión que quedó atascado de forma similar en 2019. [Times of India vía BBC]