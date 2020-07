iOS 14 cambiará completamente la forma en que usas tu iPhone

Saluda a mi nueva pantalla de inicio. Imagen : Caitlin McGarry

Cada año, Apple presenta una nueva versión de iOS, y cada año promete que cambiará la forma en que usamos nuestros teléfonos. Pero tengo que ser sincera: usar mi iPhone lleva siendo lo mismo durante años, por muchas funciones y ajustes nuevos que Apple hay a incluido . Esta vez, sin embargo, la cosa es diferente. He estado usando la beta para desarrolladores de iOS 14 durante dos semanas —aunque ya m e parezca media vida— y ha cambiado completamente la forma en que uso mi teléfono.

Advertisement

La beta de iOS 14 está recién salida del horno aunque ya está en fase pública , lo que significa que es lo suficientemente estable como para que cualquiera pueda probarla. La beta pública de iPad OS 14, que incluye casi todas las mismas características que la de iOS 14, también está disponible ya.

Antes de lanzarte a instalarla, escúchame. Primero, vamos a comenzar con las advertencias habituales: esta no es una review, sino algunas notas sobre el tiempo que he podido probar la nueva versión que ha lanzado Apple. iOS 14 todavía está en fase beta, y eso significa que habrá bugs. Si decides instalar la beta pública, te recomiendo que, si tienes oportunidad, lo hagas en un dispositivo con el que no tengas que trabajar , ya que nunca se sabe lo que puede pasar.

Advertisement

Dicho ésto, aquí va lo que es vivir con iOS 14 y por qué representa un cambio tan importante.

Los widgets y la biblioteca de aplicaciones acaban con el caos

El cambio más importante en iOS 14 es el nuevo diseño de la pantalla de inicio. Puedes dejarlo igual si quieres, pero te animo a que juegues con los widgets, que ahora podrás agregar a tu pantalla de inicio dejando pulsada la pantalla y luego tocando el + que aparece en la esquina superior izquierda. Desde la galería de widgets, puede elegir qué aplicaciones añadir a tu pantalla de inicio: actualmente tengo Apple Music, Apple News y Weather, desde ell o s puedo acceder rápidamente a mis canciones favoritas, a noticias y ver el pronóstico del tiempo, pero he estado experimentando mucho con este diseño.

Advertisement

Puedes mover los widgets, añadir los que quieras (unos cuatro o cinco máximo) y cambiar su diseño para ver más información o menos. Puedes juntar los widgets que te vengan bien o dejar que Apple lo haga por ti con la función Smart Stack, que te mostrará contenido en función de tu uso de las aplicaciones. Básicamente, ahora puedes personalizar tu pantalla de inicio por primera vez en la historia del iPhone. Esto es un punto b astante importante.

Si dejas pulsado en la pantalla de inicio podrás añadir o quitar los widgets. Image : Caitlin McGarry De momento solo hay widgets para las aplicaciones de Apple, pero este otoño llegarán los de aplicaciones de terceros. Image : Caitlin McGarry 1 / 2

Advertisement

Cuando me levanto por la mañana, leo un par de titulares de Apple News, lo cual es suficiente como para informarme de algo sin tener una experiencia tan intensa como abriendo Twitter. También veo el tiempo que va a hacer en mi ciudad. O incluso puedo saltar rápidamente al último álbum que estoy escuchando para comenzar mi jornada laboral con algo de música. Junto a estos widgets, guardo cuatro de las aplicaciones que más utilizo: Twitter, Instagram, Slack y el correo de mi trabajo. También dejé en la parte de abajo mis aplicaciones de calendario, mensajes, correo (para mi dirección personal) y mi navegador. Es la configuración perfecta. Y lo que es aún mejor: cada uno tendrá las suya propia.

En la versión beta de iOS 14, solo podrás personalizar los widgets de las aplicaciones de Apple, ya que las aplicaciones de terceros para iOS 14 aún no están disponibles. Pero estoy emocionada por ver qué hacen los desarrolladores con ellas. Cuando iOS 14 se lance oficialmente este otoño, podrás ver widgets de terceros en la galería de widgets.

Advertisement

Deja que Apple tome las riendas de tus apps con su App Library. Imagen : Caitlin McGarry

Después de personalizar mi pantalla de inicio, pasé hacia la siguiente pantalla para ver el sinfín de aplicaciones que tenía dispersas entre varias páginas. Es una situación que podríamos describir generosamente como una mierda. Como periodista tecnológica que prueba muchos dispositivos con distintas aplicaciones, esto suele ser un batiburrillo tremendo. De vez en cuando siento la necesidad de organizarlas en carpetas cuidadosamente etiquetadas, pero generalmente, me limito a usar la barra de búsqueda de Spotlight para encontrar lo que busco. La nueva App Library de iOS 14 hace el trabajo que yo no hacía, organizando mis aplicaciones en pequeñas ventanas donde puedo ver los iconos de cada aplicación. Los que uso con más frecuencia son más grandes y n o puedes cambiar estas categorías ni cambiarles el nombre, pero en este caso, no tengo proble ma en dejar que Apple tome las riendas del asunto .

Advertisement

La nueva interfaz de iOS 14 me ha ayudado a centrarme en las cosas que necesito. El resto es solo mi desorden archivado en la App Library .

La multitarea es más sencilla que nunca

Hay algunos otros cambios en la interfaz de iOS que simplemente me han hecho la vida más fácil, por lo que he tenido que preguntarme por qu é no los han implementado antes, pero sea como fuere , ¡ ad elante con ello ! Apple ha introducido lo que ha denominado como una interfaz de usuario “compacta” , lo que significa que podrás hacer algunas tareas, como usar FaceTime, ver vídeos de YouTube o hacer preguntas a Siri, sin parar lo que estab as haciendo.

Advertisement

Me encanta la función Picture-in-Picture Imagen : Caitlin McGarry

Estoy obsesionad a con esto. He estado usando la función Picture-in-Picture en el iPad desde que salió , y aunque no pienso usar esta función en el iPhone de la misma manera (porque ver series de televisión en un recuadro enano mientras hago otr a s cosas n o merece la pena aquí ), la opción de disfrutar de un vide oclip mientras miras correos electrónicos o env iar mensajes de texto durante una llamada de FaceTime es justo con lo que soñaba . Ahora que todos utilizamos videollamadas más frecuentemente para seguir en contacto con amigos y familiares, está bien que no haya que pausar la llamada cuando teng as que responder a una notificación de Slack o cuando quiera buscar algo en Google.

Advertisement

La nueva interfaz compacta de Siri también es mucho más útil: cuando le pido a l asistente qu e realice tareas, ya no ocupa toda mi pantalla. Eso hace que sea más útil añadir ingredient es a mi lista de la compra mientras mir o una receta, por ejemplo.

Ahora Siri es mucho más útil Imagen : Caitlin McGarry

Advertisement

Sin embargo, Siri todavía es incapaz de configurar varios temporizadores al mismo tiempo, y realmente no hay excusa para eso en pleno año 2020.

Prestando más atención a la privacidad

Apple lleva enarbolando años la bandera de la privacidad , pero iOS 14 insiste bastante en que prestes atención a cómo funcionan las aplicaciones de terceros: qué hacen cuando no miras , a qué información de tu teléfono piden acceso, y cómo usan sus datos. ¡Esto es algo bueno! Los des arrolladores ya descubrieron en la beta de iOS 14 que varias aplicaciones, incluidas Reddit, LinkedIn y TikTok, copiaban de manera irresponsable la información de lo que tienes en tu portapapeles sin aparentemente una buena razón para ello .

Advertisement

Ese pequeño punto de luz arriba a la izquierda quiere decir que una app está utilizando mi cámara. Imagen : Caitlin McGarry

Realmente aprecio tener un control más preciso sobre ciertas co sas, como qué fotos compartir con las aplicaciones que solicitan acceso a mi galería , o la capacidad para compartir mi ubicación aproximada en vez de mi ubicación exacta con una aplicación . A demás, un L ED en la parte superior derecha me muestra cua ndo una aplicación está usando mi cámara o mi micrófono, como ya hace la luz de mi MacBook (hasta ahora, solo han sido los sospechosos habituales, pero esto es algo que pienso observar muy de cerca ). Después de instalar iOS 14, es posible que tengas que repe nsar por completo los permisos que das a cada aplicación .

Advertisement

Cuando iOS 14 se implem ente oficialmen te, los de sarrolladores tendrán que pedi rte expresamente tu permiso para ras trear lo que haces en Internet (y mi recomendación es que rechaces todas esas solicitudes ). Y p odr ás ver las políticas de privacidad de una aplicación en su página de la Ap p Store antes incluso de instalarla.

Por ahora todo bien

Imagen : Caitlin McGarry

Advertisement

No he estado tanto tiempo usando iOS 14 como para probar a fondo cada función. Hay algunas, como la aplicación actualizada de Maps, que me deprimen demasiado como para probarlas. ¿Para qué quiero preparar la guía de un lugar al que no podré viajar durante quién sabe cuánto tiempo? Hay otras herramientas nuevas, como App Clips, que no estarán disponibles hasta que los desarrolladores terminen de crear las pequeñas extensiones de sus aplicaciones. Y he probado también la nueva aplicación Translate, pero hasta que no esté en otro país, realmente no la voy a poder ponerla a prueba. Al fin y al cabo, casi nunca salgo de casa, y mucho menos comunicarme con alguien en otro idioma.

Pero hasta el momento, me gusta lo que veo. iOS 14 me está animando a interactuar con mi iPhone de maneras diferentes y a reflexionar más sobre mis prioridades. Puede que sea la actualización de iOS más útil que hemos visto en mucho tiempo, pero esta ve z de verdad .