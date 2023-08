El próximo iPhone probablemente será revelado en septiembre de 2023. Esperamos ver nuevos modelos Pro y Pro Max, un chip A17 Bionic, un marco de titanio, cámaras mejoradas y tal vez incluso... Por último: un puerto USB-C para reemplazar la antigua conexión Lightning. Eso significa que es hora de comenzar a colocar todos esos cables patentados de Apple en tu museo personal; si decides actualizar más adelante este año, probablemente los cambiarás por cables USB-C certificados por Apple.Algunas maquetas recientes basado en fugas sugieren que el cuerpo de titanio del iPhone 15 tendrá un aspecto más mate que el aluminio liso anterior. Incluso podría tener lados más redondos. Otros fugas

revelan los colores esperados del chasis que incluyen Medianoche, Starlight, Verde, Amarillo, Rosa y el producto clásico (ROJO).Aún no se sabe si Apple incorporará más IA en sus nuevos teléfonos. Siri ya es considerada una de las menos impresionantes asistentes personales digitales, pero Apple podría comenzar a apoyarse a medida que bots como ChatGPT ganan más prominencia. Por último, estamos ansiosos por ver cómo interactúa el iPhone 15 con

Los próximos auriculares Vision Pro de Apple, que presentamos una demostración a principios de este año en WWDC.El iPhone 15 vendrá en cuatro modelos Mark Gurman de Bloomberg, que ha predicho con éxito las noticias del iPhone en el pasado, ha estado diciendo Habrá cuatro modelos para elegir desde el lanzamiento del iPhone 14. Pero, para vender un nuevo apodo “Ultra” por su mayor -finaliza la oferta, Apple puede hacer las cosas de manera diferente este año con la clasificación de cada modelo. El iPhone 15 de 6,1 pulgadas supuestamente entrará una variante de iPhone 15 Plus de 6,7 pulgadas, mientras que se rumorea que el iPhone 15 Pro de 6,1 pulgadas acompañará a un “Pro Ultra” de 6,7 pulgadas variante. El Ultra podría estar repleto de mejoras premium, como un chasis cubierto de titanio similar al

Apple Watch ultra

. Aunque Apple normalmente no comparte configuraciones de memoria, puede haber una diferencia en la RAM entre los cuatro modelos. En un informe anterior, los taiwaneses La empresa de investigación de la cadena de suministro , TrendForce, reclamos

que Apple ha aumentado el orden de RAM en la

iPhone 15 Pro. Apple podría aumentar la RAM de 6GB a 8GB en el modelo Pro/Ultra. El iPhone 15/15 Plus probablemente se quedará con 6GB.¿Cómo será el iPhone 15 ?Puedes esperar más de lo mismo. El lenguaje de diseño lanzado por Apple durante las últimas generaciones se ha mantenido sin cambios en su mayor parte. . Y definitivamente no habrá una muesca: se espera que cada modelo de iPhone 15 tenga una Isla dinámica

, lo cual es creíble considerando que Apple ya acomodó esta parte del diseño en el iPhone 14 de gama alta. Al menos, pondrá todos esos pequeños Aplicaciones de isla dinámica y habilidades disponibles para un buen uso.Los biseles alrededor de la pantalla del iPhone 15 también pueden afeitarse un poco: aproximadamente 0,7 mm. Gurman reportado

La empresa está utilizando una técnica de sobremoldeado de baja presión de inyección (LIPO) para reducir los biseles del dispositivo de 2,2 mm a 1,5. -mm. Apple usó esta tecnología para apretar los biseles alrededor del Apple Watch Series 8.

¿Tendrá el iPhone 15 botones de estado sólido ¿laterales en lugar de mecánicos? El rumor se ha estado filtrando desde el año pasado. Si es cierto, cada botón funcionaría como un mini trackpad, como el botón Inicio del actual iPhone SE. Sin embargo, a



informe reciente del mismo analista que originalmente nos dijo que estábamos obteniendo botones de estado sólido está retrocediendo, citando que Apple ha cambió de opinión

. ¡Lo descubriremos pronto ! ¿Cuánto costará el iPhone 15?Aún no hay información sobre el precio oficial del iPhone 15. Fugador destacado FugasApplePro recientemente escribí para CómoToiResolver que esperan que el iPhone 15 Ultra cueste casi $200 más que el iPhone 14 Pro Max. Eso le daría al Ultra una precio inicial entre $1,200 y $1,300. Se rumorea que Apple está prestando mayor atención a la calidad para justificar ese precio, pero también informado por los “costos de producción en aumento y la inflación”.El iPhone 15 tendrá USB-CEl iPhone 15 tendrá



. Apple tiene el mandato de seguir la ley de la UE, que establece que la empresa debe adoptar USB-C en su línea de iPhone para 2024. Las filtraciones desde el fallo de octubre de 2022 señalaron que esto era inevitable. Por supuesto, esta situación tiene un advertencia. También hemos escuchado que Apple alentará que los cables USB-C pasen por el programa MFi, originalmente llamado así para indicar accesorios. Fueron “hechos para iPod”. Eso no quiere decir que no puedas compartir cables USB-C con tus amigos amantes de Android. y familia, pero probablemente habrá un límite en las velocidades de carga y transferencia de datos en cables que no sean MFi debido a este programa de certificación. Al menos, hay buenas noticias sobre una carga inalámbrica y conectada más rápida para el iPhone.

9to5Mac

informa que “algunos» de los nuevos modelos de iPhone 15 serán compatibles con carga de hasta 35W. Actualmente, el iPhone 14 Pro carga a 27W, y el iPhone 14 se carga a 20W. <caption>Al igual que en el iPad, espere ver el iPhone 15 con USB-C.</caption><caption>Foto: </caption>

<caption>Caitlin McGarry / Gizmodo</caption>¿Qué hará iOS 17 por el iPhone 15? Apple anunció la próxima versión del sistema operativo del iPhone en

WWDC 2023, su conferencia anual de desarrolladores, a principios de junio. Cuando esté oficialmente disponible para todos, iOS17

promete estar lleno de nuevas funciones, especialmente las que tienen que ver con teléfono y videollamadas:

Tarjetas de contacto personalizadas para llamadas telefónicasTranscripciones de correo de voz en vivo Mapas desconectados descargables en Apple MapsModo StandBy, que funciona como un centro de casa inteligenteYa no más “Oye, Siri”. Ahora solo es “Siri”

Colores especiales para el iPhone 15

9to5Mac

tiene la ventaja en la paleta de colores del iPhone 15; puedes consultar las muestras de colores renderizados en el enlace. Apple podría planear una opción de color rojo más oscuro para el iPhone 15 Pro/Ultra para unirse al iPhone 14 Pro Max de color púrpura intenso. También podría volverse súper pastel y adopte variantes azul bebé y rosa, no distinto de la versión azul bígaro del iPhone 14.

La fuente de 9to5Mac advirtió que estos colores particulares podrían cambiar cuando el iPhone 15 entre en modo de fabricación completo. Pero es fácil ver el patrón basado en las ofertas de colores de las series iPhone 13 y iPhone 14.

Una cámara de periscopio para el iPhone 15

¿Quieres tomar mejores fotografías aunque tu mano esté temblorosa? Según

MacRumors, el iPhone 15 Pro Max (¿o Ultra?) podría ayudar agregando una cámara trasera estilo periscopio. verano, cuando señaló el filtrador Ming-Chi Kuo

escribió

sobre la posibilidad de que una lente de periscopio llegue a las variantes más grandes del iPhone 15, con las más pequeñas pegadas con una lente normal Teleobjetivo para zoom óptico.

El sistema de cámara de periscopio es un poco más tolerante con el movimiento físico, aunque también le permite hacer zoom más, produciendo menos “ruido digital” en el producto final. El Galaxy S22/S23 Ultra de Samsung tiene hardware similar en su lente de cámara terciaria de 10MP con zoom de 10x para ayudar a estabilizar los disparos lejanos. El chip biónico A17 de Apple es el siguiente, ¿verdad?Esperamos que Apple nos honre con el A17 Bionic en el iPhone 15 Pro/Pro Ultra/Pro Max. Pero en lugar de centrarse en aumentar Rendimiento: el A16 Bionic todavía funciona mejor en pruebas comparativas sintéticas que los últimos chips de Android. Es probable que Apple ajuste la duración de la batería y la eficiencia energética. El iPhone 15 Pro podría ser el primer procesador de 3nm de Apple, que Bloomberg

informó que entró en producción justo después de la Navidad del año pasado.

La información

Recientemente siguió con un informe de que Apple era responsable de ser el “mayor cliente” de TSMC, que fabrica sus chips. Si los 3 nm fabrican En su debut, Apple habrá superado a los fabricantes de chips de Android.

Cómo ver Apple presentar el iPhone 15El consenso entre quienes siguen de cerca a Apple es que la compañía realizará un evento a mediados de septiembre de 2023 para anunciar el próximo lote de dispositivos. Algunas fuentes, como 9to5Mac, digamos que el gran día será el 13 de septiembre, lo que se alinea con la palabra de que al personal de Apple se le ha pedido que no se tome el tiempo alrededor de esa fecha. Mark Gurman, de Bloomberg, que suele dar en el blanco con los informes basados en Apple, dice

Una vez más, no se ha confirmado nada. Pero la historia nos muestra que Apple suele iniciar sus eventos en 10:00 a. m. hora del Pacífico/1:00 p. m. hora del este. Probablemente se realizará en el Teatro Steve Jobs en la sede de Cupertino de Apple, como lo han sido varias conferencias magistrales anteriores.

