James Cameron casi muere mientras hacía The Abyss

Ya sea que esté hundiendo el Titánico, inventando nueva tecnología hacer Avatar, o haciendo VFX historia con Terminador 2, hacer cine nunca es fácil para James Cameron. Casi todas las películas que hace sube el listón de alguna manera, generalmente con resultados tremendamente exitosos. Y, sin embargo, cuando eso sucede, nadie que hace la película está realmente interesado peligro- a excepción del propio Cameron en su tercera película, El abismo, cual en el momento era su más ambicioso.

Cameron apareció en Beyond Fest en Los Ángeles, CA el miércoles después de una proyección de El Abismo: Edición especial y habló sobre cómo la película estableció un nuevo estándar para la realización de películas submarinas. Los actores realizaron un intenso entrenamiento de buceo antes de filmar para estar capaz de actuar bajo el agua, y A cada actor se le asignó un buzo de seguridad para observarlos mientras actuaban. . Pero, explicó Cameron, no había buzos observándolo y casi mata al hombre destinado a convertirse en uno de nuestros más prolíficos. y directores exitosos.

“Sí, estuvo cerca”, dijo Cameron. “Porque estábamos trabajando a 30 pies de profundidad. Para mí poder moverme la cámara alrededor de la parte debajo , usé pesas pesadas alrededor de mis pies, sin aletas, un cinturón de peso pesado alrededor de mi cintura ... y cuando el tanque está bajo, obtienes algunas gotas fuertes. tienes una pequeña advertencia de que estás a punto de quedarte sin aire. Bueno, esta cosa tenía un pistón servoregulador, así que fue un suspiro... y luego nada. Nada. Y yo estoy con un casco, muy pesado, de pie. en el fondo a 33 pies [de profundidad] en la oscuridad”.

“Todo el mundo estaba encendiendo las luces y Mary Elizabeth [Mastrantonio] me estaba mirando. Estoy tratando de llamar la atención del [director de fotografía] Al Giddings en el PA. . Pero Al Giddings había estado involucrado en un accidente de buceo ... y le reventó ambos tímpanos y el tipo quedó sordo como un poste, y estoy desperdiciando mi último aliento de aire en un El sistema de megafonía bajo el agua hace ‘Al... Al...' y él está trabajando de espaldas a mí. Entonces yo digo ‘Ah, joder’. ”

“Así que tuve que rescatarme, quitarme todo el equipo y estoy usando pesas pesadas y no puedo nadar. y no puedo quitarme las pesas porque no puedes ver nada una vez que te quitas el casco. Así que estoy pateando para la superficie y el buceador de seguridad llegan a mi sobre las 10 a pies de la superficie y me mete un regulador en la boca que no revisó. Había estado golpeando la parte inferior de el tanque durante tres semanas y tuvo un gran desgarro en el centro del diafragma— así que me purgué con cuidado y respiré profundamente … de agua. Y luego la purgué nuevamente… y tomé otra respiro profundo … de agua”.

“En ese momento, casi era hora de salir y a los buzos de seguridad se les enseña a sujetarte para que no embolices. y deja que tus pulmones se expandan excesivamente hacia arriba si estás conteniendo la respiración... b Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Y él no me dejaba ir, y no tenía manera de decirle al regulador. no estaba funcionando. Así que le di un puñetazo en la cara y nadé hasta la superficie. Y por lo tanto sobreviví”.

Sí. James Cameron tuvo que golpear a un compañero de tripulación para salvar su propia vida. Puedes verlo hablar sobre eso. en este enlace y este enlace.

Eso seguramente le da un nuevo giro a las dificultades de hacer la película, pero por supuesto todo funcionó. Aunque El abismo no fue un gran éxito tras su lanzamiento, recaudó sólo 90 millones de dólares en todo el mundo, sus emblemáticas escenas de efectos visuales guiadas Cameron y Hollywood darán el siguiente paso en efectos visuales: el T-1000 en Terminator 2: El Día del Juicio. Y ese fue un gran éxito.

En cuanto a El abismo, la película todavía gobierna absolutamente y cuenta una historia épica, fantástica e impresionante. Una que, según Cameron, puede finalmente hará su lanzamiento en 4K pronto. “Toda la masterización está terminada y creo que lanzará muy pronto-- un par de meses o algo así”, dijo Cameron en el evento. “Hay mucho material agregado que están pegando allí, y estará disponible en streaming simultáneamente. Pero no solo quería mirar la antigua transferencia en HD. Quería hacerlo bien”.

