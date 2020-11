El último mes de este complicado 2020 está a la vuelta de la esquina, y como ya es tradición, llega acompañado de un nuevo catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PS Plus y Xbox Live with Gold en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. Esta vez, destacan Just Cause y Saints Row.

PlayStation Plus

En diciembre los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 obtendrán tres juegos, uno de ellos en sus dos versiones: Worms Rumble, que estará disponible en su versión nativa para PS4 y para PS5. De resto, el mayor juego del mes para PS Plus es Just Cause 4.

Los juegos de PS4 se pueden jugar en PS5. Por otro lado, la suscripción a PS Plus también incluye el catálogo de PlayStation Plus Collection, que ofrece una selección de juegos de PS4 para jugar en PS5.

Worms Rumble (versiones de PlayStation 5 y PlayStation 4)



Just Cause 4 (versión de PlayStation 4)

Rocket Arena (versión de PlayStation 4)



Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, los usuarios de Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox 360 recibirán cuatro juegos, como ya es tradición, destacando entre todos el clásico Saints Row: Gat out of Hell.

Xbox Series X/S y Xbox One

The Raven Remastered (disponible entre el 1 y 31 de diciembre)



Bleed 2 (disponible entre el 16 de diciembre y el 15 de enero)



Xbox 360 (compatibles con Xbox One y Xbox X/S)

Saints Row: Gat out of Hell (disponible entre el 1 y 15 de diciembre)



Stacking (disponible entre el 16 y 31 de diciembre)



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.