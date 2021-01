Captura de pantalla : Ubisoft / Kotaku

Hace unas semanas, los jugadores de Assassin’s Creed Valhalla detectaron un puñado de nuevas habilidades en el elaborado árbol de habilidades del juego. Y entonces, dichas habilidades desaparecieron.



Después de la actualización de Valhalla a mediados de diciembre, que precipitó el evento del Festival Yuletide, cada uno de los tres árboles de habilidades del juego (Bear, Raven, Wolf) pareció expandirse en dos nodos. El primero de cada árbol era una copia al carbón del nodo “deja que el destino guíe tu camino” que te permite dejar que el juego asigne tus puntos de habilidad por ti; el segundo fue una habilidad real. El árbol Bear recibió la habilidad Fight Ready, que te da un espacio lleno de adrenalina al comienzo de cada pelea. El árbol Wolf podría desbloquear Arrow Looter, aumentando tus posibilidades de saquear flechas de los arqueros. El árbol Raven obtuvo Assassin Carry, una habilidad que permite a los jugadores recoger automáticamente un cadáver después de un asesinato. Las tres nuevas líneas se ramificaron directamente desde el centro del árbol de habilidades de Valhalla, por lo que no tenías que verter docenas de puntos en cada rama para despejar un camino y desbloquearlas.



El problema es que estas tres habilidades no siempre aparecen en el árbol de habilidades de Valhalla.



Advertisement

Screenshot : Ubisoft / Kotaku Screenshot : Ubisoft / Kotaku Screenshot : Ubisoft / Kotaku 1 / 3

Ninguna de las tres habilidades se mencionó en las notas del parche para la actualización de diciembre. Algunos jugadores los vieron aparecer brevemente, antes de que desaparecieran durante las siguientes sesiones de juego. En las últimas horas, al menos en Xbox Series X, todavía puedo ver que los nodos del “destino” se ramifican, ineficaces, fuera del centro del árbol de habilidades de Valhalla, mientras que faltan las tres nuevas habilidades.



Advertisement

Puedo hacer que vuelvan a aparecer desconectando mi consola de Internet y reiniciando mi juego, momento en el que recibo una notificación de que el Festival Yule ha terminado. Conectar mi consola a Internet los vuelve a purgar. Algunos jugadores dicen que después perdieron los puntos de habilidad asignados. Los míos fueron reembolsados. Cuando vuelvo a estar online, los puntos de habilidad reembolsados ​​se aplican automáticamente a cualquiera de las nuevas habilidades que he desbloqueado.



Básicamente, si tu consola está conectada a Internet, no puedes acceder a estas capacidades. Si estás desconectado, puedes hacerlo.



Advertisement

Captura de pantalla : Ubisoft / Kotaku

Cuando se le preguntó sobre el problema, Ubisoft reconoció que algunos jugadores pueden acceder a estas habilidades, pero dijo que “aún no están listas para su lanzamiento” y recomendó que los jugadores jueguen online, si es posible, para “evitar cualquier problema con el juego”.



Advertisement

A decir verdad, no te estás perdiendo mucho. Ninguna de las habilidades cambia terriblemente el juego (aunque Assassin Carry es ciertamente una buena mejora de calidad de vida). Pero sugieren grandes cosas para la ya bizantina red de habilidades de Valhalla. ¿Por qué incluir un nodo de “destino” para una sola habilidad? ¿Por qué aparecen estas nuevas habilidades tras el aparente final del Festival Yuletide?



El Festival Yuletide concluye el 7 de enero. Ubisoft no ha anunciado fechas de lanzamiento específicas para las dos expansiones anunciadas de Valhalla, Wrath of the Druids y The Siege of Paris, ni ha detallado ninguna nueva habilidad que pueda unirse al juego junto con esas campañas.