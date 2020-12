El 2021 ya está aquí y mientras esperamos que este año sea mucho mejor que el anterior, podemos disfrutar de los nuevos juegos que llegan para los suscriptores de PS Plus y Xbox Live with Gold en PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S. En enero, la lista incluye Shadow of the Tomb Raider, Greedfall y Dead Rising.

Advertisement

PlayStation Plus

En el caso de los usuarios de PlayStation, PS Plus en enero de 2021 incluye la tercera parte de la reciente trilogía reboot de Tomb Raider, además de Greedfall y un juego exclusivo para los usuarios de PS5.

Advertisement

PlayStation 5

Maneater

PlayStation 4

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Xbox Live with Gold

Los usuarios de Xbox One y Xbox Series X/S contarán con el clásico Dead Rising y el interesante juego indie Little Nightmares, entre otros.

Advertisement

Little Nightmares (disponible entre el 1 y 31 de enero)



Dead Rising (disponible entre el 16 de enero y el 15 de febrero)



The King of Fighters XIII (disponible entre el 1 y 15 de enero)



Breakdown (disponible entre el 16 y 31 de enero)



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.