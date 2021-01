El segundo mes de 2021 está aquí, y con é l llega un nuevo lote de juegos gratis para los suscriptores de PS Plus y Xbox Li ve with Gold en PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One. Y esta vez, la lista incluye algunas joyas como la edición definitiva de Control y Gears 5.



PlayStation Plus

Los suscriptores de PlayStation Plus recibirán la edición completa, con todas sus expansiones (DLC), de Control, uno de los juegos más interesantes de los últimos años. Esta versión está disponible tanto en PS4 como en PS5, con mejoras para la nueva consola que llegan este mes.

PlayStation 5

Destruction AllStars

PlayStation 4

Control: Ultimate Edition (también disponible en PS5)

Concrete Genie

Xbox Live with Gold

En el caso de los suscriptores de Xbox Live with Gold, los juegos gratis del mes que pueden ser disfrutados en sus dos generaciones de consolas incluyen el reciente Gears 5 y el remake de Resident Evil, entre otros.

Gears 5 (disponible entre el 1 y 28 de febrero )



Resident Evil (disponible entre el 1 y 28 de febrero )



Dandara: Trials of Fear Edition (disponible entre el 16 de febrero y el 15 de marzo )



Indiana Jones and the Emperor’s Tomb (disponible entre el 1 y 15 de febrero )



Lost Planet 2 (disponible entre el 16 y 28 de febrero )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.