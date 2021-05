Llegamos a la mitad del año 2021, y con este nuevo mes de junio es momento de que se renueve el catálogo de juegos gratis disponible para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. Esta vez, los títulos más interesantes son Star Wars: Squadrons e Injustice: Gods Among Us.

PlayStation Plus

Los usuarios de PS4 (y PS5 mediante retrocompatibilidad), que tengan una suscripción a PS Plus, recibirán el interesante título Star Wars: Squadrons este mes de junio, un juego que llegó hace poco, en octubre de 2020, y que mantiene la esencia de los clásicos juegos de naves espaciales de la saga, pero con gráficos modernos. Además, Virtua Fighter 5 también estará disponible.

PlayStation 5

Operation: Tango

PlayStation 4

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Star Wars: Squadrons

Xbox Live with Gold

En el caso de los usuarios de las consolas Xbox, junio les traerá el genial y clásico Injustice: Gods Among Us de la era de Xbox 360, y el nuevo Shadows: Awakening, un título claramente inspirado en la fórmula de Diablo que luce prometedor.

Xbox Series X/S y Xbox One:

The King’s Bird (disponible entre el 1 y 30 de junio)

Shadows: Awakening (disponible entre el 16 de junio y el 15 de julio)



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

NeoGeo Battle Coliseum (disponible entre el 1 y 15 de junio)



Injustice: Gods Among Us (disponible entre el 16 y 30 de junio)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.