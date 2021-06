Nuevo mes, nuevo catálogo de juegos gratis para PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. En julio, los títulos más interesantes son un Call of Duty, el exitoso A Plague Tale y el clásico Conker: Live & Reloaded.



PlayStation Plus

Los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 que estén suscritos a PS Plus recibirán este mes Call of Duty: Black Ops 4 y, de nuevo, Virtua Fighter 5, juego que ya habían incluido en PS Plus en el pasado mes de junio. La versión mejorada de A Plague Tale: Innocence llegará a PS5, un interesante juego en el que una mujer y un niño deben recorrer una ciudad infestada de ratas y la peste en una historia macabra y original.

PlayStation 5

A Plague Tale: Innocence

PlayStation 4

Call of Duty: Black Ops 4

WWE 2K Battlegrounds

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Xbox Live with Gold

En el caso de los usuarios de Xbox Series X/S y Xbox One, este mes un poco mas simple pero cuenta con títulos interesantes como Planet Alpha y el clásico Conker: Live & Reloaded que regresa de los días de la primera Xbox.

Xbox Series X/S y Xbox One:

Planet Alpha (disponible entre el 1 y 31 de jul io )



Rock of Ages 3: Make & Break (disponible entre el 16 de jul io y el 15 de agosto )



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Midway Arcade Origins (disponible entre el 16 y 31 de jul io)

Primera consola Xbox

Conker: Live & Reloaded (disponible entre el 1 y 15 de jul io)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.