By

Nuevo mes, nuevo lote de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. En agosto no hay ningún juego AAA, sin embargo, si hay títulos muy interesantes como Darksiders III y el Battle Royale Hunter’s Arena: Legends, entre otros.

Advertisement

PlayStation Plus

Los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 que tengan una suscripción a PS Plus podrán acceder a una versión distinta del ya clásico Plants vs. Zombies, esta vez centrado en un juego de acción y disparos con combate entre equipos. También llegará un battle royale estilo medieval y de fantasía distinto a los juegos del género que acostumbramos a ver.

PlayStation 5

Hunter’s Arena: Legends

PlayStation 4

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Hunter’s Arena: Legends



Tennis World Tour 2



Xbox Live with Gold

En el caso de los usuarios de Xbox Series X/S y Xbox One, este mes de agosto los juegos de Xbox Live with Gold incluyen el interesante Darksiders III y Yooka-Laylee, además del juego de Xbox 360 Lost Planet 3.

G/O Media may get a commission

Xbox Series X/S y Xbox One:

Darksiders III (disponible entre el 1 y 31 de agosto)



Yooka-Laylee (disponible entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre)



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Lost Planet 3 (disponible entre el 1 y 15 de agosto)



Garou: Mark of the Wolves (disponible entre el 16 y 31 de agosto)



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.