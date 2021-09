Septiembre ya está aquí, lo que significa que ya está disponible un nuevo lote de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. Este mes, los títulos más interesantes incluyen el genial Hitman 2, un juego de Warhammer y el título multijugador de la saga Predator.

PlayStation Plus

Los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 que tengan una suscripción activa a PS Plus reciben 3 juegos este mes de septiembre. Uno de ellos es el exitoso Hitman 2, una gran noticia debido a que hace dos años PS Plus también dio gratis el primer juego de esta trilogía protagonizada por el Agente 47. También está disponible el juego Predator Hunting Grounds, un título en el que puedes jugar como un humano o como un Depredador y enfrentarte a tu rival extraterrestre (o cazar a tus rivales humanos) en una arena.

PlayStation 5

Overcooked! All You Can Eat

PlayStation 4

Hitman 2

Predator: Hunting Grounds



Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, los usuarios de Xbox Series X/S y Xbox One reciben la versión HD del clásico Zone of the Enders, además del juego Warhammer: Chaosbane y una de las entregas más queridas de la saga Samurai Shodown entre los fanáticos del género de juegos de peleas.

Xbox Series X/S y Xbox One:

Warhammer: Chaosbane (disponible entre el 1 y 30 de septiembre)



Mulaka (disponible entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre)



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Zone of the Enders HD (disponible entre el 1 y 15 de septiembre)



Samurai Shodown II (disponible entre el 16 y 30 de septiembre)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.