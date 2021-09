By

Nuevo mes, nuevo catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PS Plus y Xbox Live with Gold. En octubre los títulos más interesantes son Hell Let Loose, Castlevania y algunos indies prometedores.

PlayStation Plus

El mes de octubre traerá consigo Hell Let Loose, un juego completamente nuevo basado en la Segunda Guerra Mundial y de tipo multijugador que está haciendo su debut en consolas. También están incluidos Mortal Kombat X y el juego PGA Tour 2K21.

PlayStation 5

Hell Let Loose

PlayStation 4

Mortal Kombat X

PGA Tour 2K21

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox, los jugadores recibirán dos juegos indies que lucen prometedores: Hover y Aero, además de dos clásicos de las sagas Castlevania y Resident Evil.

Xbox Series X/S y Xbox One:

Aero (disponible entre el 1 y 31 de octubre )



Hover (disponible entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre )



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Castlevania: Harmony of Despair (disponible entre el 1 y 15 de octubre )



Resident Evil Code: Veronica X (disponible entre el 16 y 31 de octubre )

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.