El último mes del año ya está aquí, y con él llega un lote final de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. Entre los juegos de diciembre se encuentran algunos muy interesantes como la nueva versión de Godfall para PS5 y PS4, y el juego indie The Escapists 2 para Xbox.

PlayStation Plus

Godfall es un juego de acción y de tipo RPG basado en la recolección de loot que se puede jugar tanto en solitario como en modo multijugador, y es quizás el protagonista entre los juegos que llegan a PS4 y PS5 este mes. Sin embargo, Mortal Shell también es un juego de acción y RPG con un combate muy duro, al mejor estilo de la saga Souls, pero con mecánicas propias que lo hacen muy interesante.

PlayStation 5 y PlayStation 4

Godfall: Challenger Edition

PlayStation 4

Mortal Shell

Lego DC Super-Villains

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox, diciembre no es un mes que incluya títulos “triple A” o de alto perfil, pero aún así uno de los títulos que más brilla este mes en Xbox Live es The Escapists 2, un juego de estrategia en el que los jugadores deben escapar de prisión. También está disponible Tropico 5 y otros.

Xbox Series X/S y Xbox One:

The Escapists 2 (disponible entre el 1 y 31 de diciembre)



Tropico 5 (disponible entre el 16 de diciembre y el 15 de enero)



Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Orcs Must Die! (disponible entre el 1 y 15 de diciembre)



Insanely Twisted Shadow Planet (disponible entre el 16 y 31 de diciembre)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.