La rueda del tiempo, basado en Las novelas populares de Robert Jordan, recién concluido su segunda temporada. Tiene un presupuesto más modesto que Prime Video otro gran serie de fantasía—y menos ruido que algo así HBO Casa del dragón—pero entregó consistentemente intriga jugosa mientras tomaba en serio sus elementos nerds sin ser demasiado serio, en su mayor parte.



También hizo un buen trabajo gestionando la pronunciada curva de aprendizaje para los espectadores que no estaban familiarizados con el denso material original de Jordan. Dicho esto, la segunda temporada sí permitirse ser un poco más rápido con personajes y ubicaciones que los lectores reconocerían inmediatamente como importantes, pero los recién llegados podrían tener una Es más difícil realizar un seguimiento. A lo largo de la temporada, Rueda del tiempoLos personajes principales pasaron gran parte de su tiempo separados, con la tarea de sus propias aventuras y misiones después del clímax de la primera temporada con fuerzas siniestras que, en la segunda temporada, todavía estaban planeando su ascenso al poder. Había mucho que seguir, y el El final de temporada, “Lo que estaba destinado a ser”, se sintió como una prisa por reunir a todos en el mismo lugar y atar los cabos sueltos. delante de la tercera temporada ya anunciada.

mientras Rueda del tiempo tiene una figura clara del Elegido: Rand al’Thor de Josha Stradowski, una versión reencarnada del Dragón, el hombre que “rompió” el mundo después de luchar contra el Oscuro 3.000 años antes, él no fue el personaje que tuvo el viaje más convincente a lo largo de la segunda temporada. Es el tipo que tiene una conexión psíquica con los lobos, la poderosa portadora de magia que se enfrenta a la devastadora pérdida de su vínculo con el One Power, o la mujer fatal disfrazada de posadero que en realidad es una anciana capaz de invadir los sueños de las personas... aunque ella vino bastante cerca. En cambio, ese honor fue para Egwene al’Vere, interpretada por Madeleine Madden, quien era el corazón y el alma de Rueda del tiempoTemporada de segundo año. Egwene no lo tuvo fácil en la primera temporada, pero

pasó por ello en la segunda temporada y emergió cambiada para siempre; todavía tiene su brújula moral afinada correctamente, pero también es una asesina fría. qué esperarías de la gentil chica de Two Rivers con las nacientes habilidades de One Power que conocimos al comienzo de la primera temporada, tal como había decidido que preferiría convertirse en Wisdom (un sanador y líder comunitario) que establecerse con Rand, su amor de la infancia. uno trataba principalmente de desentrañar la misteriosa identidad del Dragón Renacido; una vez aclarado esto, la segunda temporada podría centrarse en Personajes individuales que exploran sus poderes únicos. Para Egwene, eso significó convertirse en una Aes Sedai novata, ocupar el peldaño más bajo en la Torre Blanca, lavar los platos y realizar otros trabajos pesados para superiores que apenas se dignan hacer contacto visual con ella, mientras perfeccionan sus “tejidos” (

Rueda del tiempo‘palabra para hechizos) y refinar su capacidad para “canalizar el Poder Único” (usar magia). Egwene es una gran trabajadora y cree ser una Aes Sedai es su destino, por lo que no le importa pagar sus deudas; su estado emocional, sin embargo, es más frágil de lo que le gustaría admitir. No sólo cree que Rand está muerto, sino que está en desacuerdo con su mejor amiga, Nynaevel. Meara (Zoë Robins), una compañera novicia cuyos prodigiosos talentos la han convertido casi en una celebridad entre las Aes Sedai. Viviendo a la sombra de Nynaeve Lo intentaría bastante, pero Nynaeve, que se irrita ante las figuras de autoridad y no es del tipo que lava los platos de otras personas sin quejarse, tiene su Su propia agitación interna, que provoca una ruptura en su relación. Parte de ese vacío lo llena la amable Elayne Trakand (Ceara Coveney) , otra novata que se convierte en una aliada importante y una tercera compañera de viaje cuando Egwene, desesperada por mantener los vínculos con sus amigos de Dos Ríos, se une a Nynaeve en una desafortunada misión de rescate.Desventurado, porque por razones demasiado complicadas para detallarlas aquí, las niñas son secuestradas incluso antes de abandonar la Torre Blanca. Nynaeve y Elayne logra escapar, pero Egwene se enfrenta a un destino terrible: se convierte en una “damane”, esclavizada por el ejército seanchan que ha invadido el ciudad costera de Falme. Su propósito es usar el Poder Único de maneras destructivas. Tiene un controlador malévolo (o “sul’dam” ) llamada Renna (Xelia Mendes-Jones), que usa un artilugio de-cuello-guante que los une a un nivel psíquico. Renna ha completo control sobre Egwene; la interpretación “masoquista, pero también empalagosa e inexpresiva” de Mendes-Jones del personaje es aterradora, y sus métodos de disciplina con frecuencia se extravían. En tortura. Tortura física dolorosa, tortura psicológica agonizante, corte de la larga trenza de Egwene, un símbolo sagrado de su entrenamiento de sabiduría... Renna tengo alcance.

Cuando no están en uso, Egwene y las otras damane son encerradas en celdas en un lugar que todos llaman “las perreras”, lo que le brinda una idea de lo desoladora que es su situación. Puedes ver por qué los otros cautivos, algunos de los cuales son ex Aes Sedai, otros arrebatadas de sus familias cuando jóvenes , han tenían su espíritu completamente roto.



Rueda del tiempo No es un espectáculo que rehúya la crueldad y el trauma, pero lo que atraviesa Egwene es profundamente desgarrador. Uno de los tormentos damane les colocan un escudo sobre la boca para que no pueden hablar mientras están en la batalla, pero los ojos de Madden expresan tan enojo con fuerza, no hay duda de lo que Egwene está pensando en todo momento. (Ella también tiene la oportunidad de informarle a Renna “Yo voluntad “te matará", lo cual creemos plenamente incluso si Renna no lo cree). Porque conocemos a Egwene, hemos visto lo que ella ha soportado antes de esto. , y somos conscientes de lo fuerte que es; sabemos que llegará un momento en el que cambiará la situación.En “Lo que fue destinado a ser», todos los principales

Rueda del tiempo Los personajes convergen en Falme antes del predestinado enfrentamiento de Rand con el Oscuro. Pero la preocupación más apremiante para todos, incluido Rand, que tiene el destino del mundo sobre sus hombros, está rescatando a Egwene. Falme está bajo ataque, por lo que las damane son arrastradas a la cima de la torre más alta de la ciudad para que puedan lanzar bolas de fuego a los enemigos seanchan. Pero a pesar de estar atada a Renna, Egwene ha Demasiada compasión y empatía para atacar a una multitud de civiles inocentes, incluidos niños. Cuando ella se niega, se crea un agujero en el La línea defensiva y todos los que la rodean pronto quedan enterrados entre los escombros, preparando el escenario para su enfrentamiento con Renna.La rueda del tiempo

Te hizo esperar mucho y mucho por este momento, pero valió la pena, con Egwene explotando la vergüenza secreta de Renna de tener Uno. Poderes mientras la mataba... lentamente. Por un instante, casi te preguntaste si Egwene mostraría algo de esa compasión y antes deja ir a Renna. Pero no: Renna se ha ganado esta insoportable muerte, y algo se ha cruzado en Egwene que le permite verlo. Ella no necesita a sus amigos, que aparecen justo después de que Renna expire, para rescatarla. Ella lo tiene controlado. Inmediatamente después, Egwene cambia de marcha para ayudar a Rand y a sus otros amigos de Two Rivers a enfrentar el siguiente obstáculo malvado en su camino. La batalla final de la temporada se siente como medio paso en la trama, cuando un enemigo cae pero pronto se revela que muchos más tienen La propia victoria de Egwene, una hazaña íntima, espantosa y catártica a partes iguales, realmente se sintió como el mayor triunfo de la temporada, y Quizás incluso ambas temporadas combinadas.

Temporadas primera y dos de

La rueda del tiempo ahora se transmiten en Prime Video; ya se ha anunciado una tercera temporada.¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas

