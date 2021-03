Captura de pantalla : Twitch / Stopsigncam.

Se supone que Twitch es una plataforma que nació para hacer streaming de videojuegos y otras actividades, pero a veces suceden cosas tan extrañas como que un hombre haga una transmisión ininterrumpida durante varios días, o que la comunidad se obsesione con una señal de tráfico.

Y es justamente esto último lo que ha sucedido recientemente en la plataforma. Un canal de Twitch en el que solo se puede apreciar una calle estadounidense y una señal de “STOP” (conocidas como señal de Pare o Alto, dependiendo del país en el que vivas) ha sumado ma s de 125.000 seguidores recientemente. La curiosidad que atrae a tantas personas a mirar este canal que es, básicamente, ningún auto obedece la señal de tráfico.

La señal, ubicada en la ciudad de Salem, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, se encuentra en la intersección de una esquina y, por alguna razón, la mayoría de conductores parece no obedecerla. Según los espectadores más asiduos del canal, quienes dicen llevar un registro estimado de los autos que pasan por esa señal, “más del 98% de los autos no se detiene ante el STOP, sencillamente no lo hacen”.

¿Qué atrae a tanta gente a mirar semejante cosa en Twitch, algo tan común y corriente como una calle con una señal de tránsito estándar? Quizás el peligro que supone el hecho de que los conductores la ignoren, o quizás la idea de que ahora, gracias a su popularidad, en esa esquina puede suceder cualquier cosa. Incluso duelos de sable de luz en medio de la noche, o la aparición de personas con carteles y mensajes para que los lean las personas que, desde todo el mundo, miran este absurdo canal.

Hay de todo en internet. [vía Kotaku]