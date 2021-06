Cada año una serie de expertos en economía, infraestructura y muchos más sectores , realizan un estudio para determinar cuáles son las mejores (y las peores) ciudades para vivir en el mundo. Las más y las menos habitables. Este año, los resultados son sorprendentes.

Y es que la lista de las 10 mejores ciudades ha cambiado mucho en comparación a años anteriores, como lo puede indicar el índice de habitabilidad mundial de The Economist (The Economist Global Livability Index), y la culpa es, cómo no, de la pandemia. Debido a esta crisis mundial y cómo ha afectado diferentes factores en todos los países del mundo, como es el caso de la infraestructura sanitaria, por ejemplo, muchas ciudades han quedado fuera del Top 10. Incluso Viena, la capital de Austria, que lideró esta lista en ma s de una ocasión.

Ahora, la lista de las mejores ciudades para vivir está protagonizada por solamente cuatro países: Nueva Zelanda, Japón, Australia y Suiza. De hecho, cuatro de esas 10 ciudades se encuentran en Australia.

En cuanto a las peores ciudades para vivir, las menos habitables por su puntuación en materia de salud, seguridad, infraestructura y otros, la lista es bastante variada, incluyendo una opción evidente pero aún así dolorosa, en Latinoamérica: la capital de Venezuela. De resto, podemos ver ciudades en Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Siria, entre otros.

[The Economist Global Livability Index vía The Guardian]

Las 10 mejores ciudades para vivir

Auckland, Nueva Zelanda (índice: 96.0) Osaka, Japón (índice: 94.2) Adelaide, Australia (índice: 94.0) Wellington, Nueva Zelanda (índice: 93.7) Tokio, Japón (índice: 93.7) Perth, Australia (índice: 93.3) Zurich, Suiza (índice: 92.8) Ginebra, Suiza (índice: 92.5) Melbourne, Australia (índice: 92.5) Brisbane, Australia (índice: 92.4)

Las 10 peores ciudades para vivir

Esta lista, en cambio, va a de peor a mejor. El primer lugar es la considerada la peor ciudad.