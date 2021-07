Imagen : 20th Century Fox.

Hay una serie de Alien en desarrollo. Será la primera vez que la franquicia llegue a la televisión para expandir su universo, y su creador, Noah Hawley, ha revelado los primeros detalles de la historia y lo que veremos en la serie. Y por supuesto, habrá “monstruos” alienígenas.

Hawley, conocido por haber creado series como Legion y Fargo (basada en la película del mismo nombre), recientemente realizó una entrevista con Vanity Fair en la que mencionó algunos detalles muy interesantes sobre la primera serie de Alien. Entre ellos, los detalles más importantes, en resumen, serían tres: se desarrolla en la Tierra, habrá “monstruos” alienígenas y no será una historia de Ellen Ripley.

Según el showrunner, “las películas de Alien de Ridley Scott, James Cameron y David Fincher son grandes películas de monstruos, pero no solo son películas de monstruos. Se tratan acerca de la humanidad atrapada entre nuestro pasado primordial y de parásitos, y nuestra inteligencia artificial del futuro. Ambas, nos están intentando matar”. Hawley continuó:

“[La serie] no es una historia de Ripley. Ella es uno de los mejores personajes de toda la historia, y creo que su historia ha sido contada perfectamente, no quiero meterme en ella. Nuestra historia se desarrolla en la Tierra. Las hsitorias de Alien suelen tener que ver con estar atrapados. Atrapados en una prisión, en una nave espacial... creo que será interesante expandir un poco su alcance y pensar, ¿qué pasaría si no puedes contenerlos y mantenerlos encerrados?”.

Es interesante esa idea, sin dudas. Y es algo que ya hemos visto en varios cómics relacionados a la franquicia, como la espectacular serie Fire and Stone. Sin embargo, todavía no tenemos claro cuándo exactamente se desarrolla la serie, en qué período temporal. Si no tiene que ver con Ripley, es muy posible que sea después de la historia de Ripley, ¿pero antes de Alien: Resurrection, donde vimos una Tierra desolada y destruida? Tendremos que esperar para saberlo.

Por último, Hawley menciona que su serie también será una historia acerca de desigualdad, en la que veremos que gente que es enviada a hacer el trabajo sucio y las consecuencias de esta sociedad, aparentem ente rota.

La serie de Alien todavía no tiene fecha de estreno, pero estará disponible en Star+ en todo el mundo, la nueva sección y aplicación de Disney que incluye el catálogo de las franquicias de Fox y otras. [vía Vanity Fair]