Alrededor de 2,8 millones de estadounidenses sufren de depresión resistente al tratamiento, y aunque la investigación ha demostrado que la ketamina intravenosa puede mejorar significativamente su calidad de vida, estos tratamientos con ketamina son costosos y el acceso a ellos es limitado. Al principio de la pandemia de covid-19, la Agencia de Control de Drogas aflojó las restricciones sobre la prescripción remota de medicamentos de la Lista III como la ketamina. En respuesta, los emprendedores de la atención médica fundaron clínicas de ketamina en el hogar que envían ketamina oral a los clientes después de una cita de telemedicina. Los defensores de la terapia con ketamina en el hogar argumentan que este método hace que un tratamiento efectivo esté disponible para muchas más personas que lo necesitan, mientras que los críticos argumentan que la ketamina administrada de esta manera, con una supervisión inconsistente, es peligrosa.

El Instituto Nacional de Salud Mental estima que 14,8 millones de personas sufrieron un episodio depresivo mayor con deterioro grave en 2020. La FDA no ha aprobado el uso de ketamina en la depresión u otros trastornos de salud mental, que pueden incluir TEPT, trastorno bipolar, TOC y ansiedad generalizada. Pero se puede recetar fuera de etiqueta, y 20 años de investigación han demostrado que es muy eficaz para reducir los síntomas en quienes han probado antidepresivos ISRS y estabilizadores del estado de ánimo sin efectos duraderos. La ketamina que se usa para los trastornos de salud mental se administra en dosis pequeñas, en comparación con las dosis más altas que se usan en la anestesia y el control del dolor.

La ketamina que se proporciona en el hogar no ha sido bien estudiada; aquellos que actualmente proporcionan esos datos también se están beneficiando de resultados positivos. Según Nue Life (anteriormente My Ketamine Home), el 66 % de sus pacientes informaron una mejora significativa de sus síntomas después de su primer tratamiento, mientras que Mindbloom, el proveedor a domicilio más conocido, informó que hasta el 89 % de los pacientes mostraron mejoría después de la primera dosis.

Brad es un profesional de la salud de 46 años a quien se le diagnosticó trastorno bipolar a los 25 años y ha tenido éxito con la ketamina intravenosa administrada en una clínica para sus síntomas de depresión. Buscó el tratamiento con ketamina como último esfuerzo para evitar la terapia electroconvulsiva (TEC) después de años de éxito limitado con antidepresivos y estabilizadores del estado de ánimo. Después de su cuarto tratamiento intravenoso, notó una mejora notable en su depresión. En un momento durante sus tratamientos mensuales de mantenimiento, el médico de Brad cerró la clínica durante varias semanas debido a una emergencia familiar, lo que dejó a Brad sin ketamina para aliviar su depresión. Brad decidió recurrir a un proveedor a domicilio.



Brad sin duda se benefició de uno de los argumentos más convincentes a favor de la ketamina en el hogar, que es la accesibilidad. Tuvo la suerte de haber encontrado una clínica IV cerca de su casa, pero todavía hay muchos enfermos de salud mental que no tienen acceso a una clínica en persona. Dado que un síntoma común de la enfermedad mental es la disfunción lo suficientemente grave como para evitar que alguien salga de casa, la ketamina en el hogar puede proporcionar una opción más realista. Entrevisté a Sam Zand, cofundador y director médico de Better U, quien elogió el acceso mejorado a la ketamina en el hogar: “Buscamos mejorar realmente la seguridad, permitiendo que las personas no solo accedan [a la ketamina] de una manera más conveniente, en sus casas, en lugar de tener que ir a la oficina, lo que puede ser incómodo para ellos”.



Los defensores de la ketamina en el hogar, que se administra por vía oral, también argumentan que parte de su accesibilidad es su asequibilidad, especialmente en comparación con los tratamientos intravenosos, que pueden ser prohibitivamente costosos. El tratamiento promedio de ketamina IV puede costar entre $400 y $800 por sesión, y la mayoría de los médicos recomiendan seis sesiones iniciales durante dos o tres semanas. Si bien el medicamento real es económico, los pacientes pagan por un médico en el lugar, control de signos vitales y otros costos asociados con una práctica física. Es complicado comparar el coste de los proveedores de ketamina en el hogar, ya que cada uno ofrece diferentes dosis por mes y luego diferentes opciones terapéuticas adicionales, como terapia grupal o sesiones individuales con sus guías de integración.



Integración es un término que se usa a menudo en la terapia con ketamina y se refiere a cómo los pacientes pueden procesar las alucinaciones o sentimientos que experimentan durante sus tratamientos. Nue Life cuesta $1400 por mes e incluye seis tratamientos de ketamina y cuatro sesiones de integración grupal. Better U y TripSitter.Clinic cuestan $600 por mes; Better U ofrece cuatro tratamientos con ketamina y una sesión de integración, mientras que TripSitter.Clinic ofrece seis tratamientos con ketamina y 175 minutos de sesiones de integración uno a uno. En la experiencia de Brad con un proveedor diferente, descubrió que la ketamina en el hogar era menos costosa inicialmente, pero más terapia individual con una guía de integración costaría más: “Si quisiera más sesiones de integración después de cada tratamiento, el coste podría sumarse a lo que gastaría en tratamientos de mantenimiento con mi clínica intravenosa”.



Una de las críticas más importantes a la ketamina en el hogar es su potencial adictivo.



La DEA clasifica a la ketamina como una droga de la Lista III, lo que le otorga una calificación de adicción de moderada a baja. Según Robert Gable, profesor emérito de psicología en la Universidad de Graduados de Claremont que ha realizado investigaciones sobre la toxicidad de las drogas y el potencial de uso indebido, la ketamina es menos adictiva que su taza diaria de café con cafeína, así como el alcohol y la nicotina. Aunque el riesgo de adicción a la ketamina es bajo, especialmente en las dosis bajas tanto para la ketamina en el hogar como para la intravenosa, cada director ejecutivo que entrevisté tenía varias formas diferentes de mitigar el riesgo, incluido solo enviar una cierta cantidad de ketamina a la vez. La forma más común de ketamina enviada a un paciente es una pastilla o un troche que el paciente debe mantener en la boca sin tragar ni escupir durante 7 a 10 minutos, lo cual es incómodo.



El inconveniente más preocupante de la ketamina en el hogar es la dificultad de controlar los signos vitales de un paciente. La ketamina puede elevar la presión arterial y disminuir las tasas de oxígeno, lo que hace que el consultorio médico sea el lugar ideal para administrarla. Casi todos los proveedores a domicilio envían un monitor de presión arterial para que el paciente lo use antes y después del tratamiento, pero no se puede hacer mucho si la presión arterial sube demasiado. Todos los proveedores a domicilio insisten y verifican que el paciente tenga a alguien en casa con ellos por seguridad, pero la intervención inmediata sería limitada. Con cada tratamiento de ketamina IV, Brad ha tenido una saturación de oxígeno más baja que requiere oxígeno suplementario, pero su proveedor de ketamina en el hogar no tenía forma de controlar esto. Los proveedores a domicilio argumentan que compensan estos riesgos con su examen médico inicial. Según Kazi Hassan, director médico de Nue Life: “Lo más importante, por supuesto, con cualquier indicación médica es la detección adecuada. Cada vez que sospechamos hipertensión no controlada, es un problema”.

La mayoría de las críticas a la ketamina en el hogar provienen puramente de preocupaciones médicas, pero al igual que otros medicamentos psicodélicos, la ketamina no se puede examinar en términos tan unidimensionales.

La ketamina provoca disociación, lo que puede hacer que una persona se sienta desconectada de la realidad. Puede producir alucinaciones o evocar recuerdos traumáticos, y sin ningún procesamiento de las emociones afiliadas, la ketamina puede ser mínimamente efectiva. De hecho, cada CEO que entrevisté mencionó lo que ellos llaman “integración”, o este procesamiento, que incluye establecer una intención antes de someterse al tratamiento y examinar el significado potencial detrás de lo que el paciente experimentó durante el tratamiento.



Sam Ko es médico de urgencias certificado por la junta y miembro de la Sociedad Estadounidense de Médicos, Psicoterapeutas y Practicantes de Ketamina (ASKP3), así como fundador y director médico de la clínica IV Reset Ketamine en Palm Springs, California. Ko es un ávido creyente en la integración: “Debido a que la ketamina es un psicodélico, va a crear estos estados de conciencia no ordinarios, y cuando alguien no está preparado para ello, no tiene una intención. No lo van a integrar. Entonces puede que no sea tan efectivo”.

Todos los proveedores de ketamina en el hogar con los que hablé enfatizaron el valor de la integración y ofrecen consejeros o “guías” de integración para ayudar a los pacientes en cada sesión de tratamiento. Sin embargo, dado que las clínicas de ketamina en el hogar no están reguladas, la capacitación de los guías difiere. Para la mayoría de los proveedores, los guías de integración no necesitaban tener ninguna educación formal en psicología o terapia, y la formación de guías se realiza en gran medida internamente. Richard Ginzel es el director ejecutivo de ViveaMind, una empresa que combina medicamentos psicodélicos con integración intensiva y otras formas de terapia, con sede en Costa Rica. Ginzel fue una guía de integración con uno de los mayores proveedores de ketamina en el hogar durante más de un año. Si bien, en general, su experiencia como guía fue positiva, sintió que la capacitación brindada fue inadecuada: “Así que nunca hubo capacitación sobre cómo hacer que sus guías ayudaran realmente a las personas. La capacitación para sus entrenadores consistía en hacer un par de preguntas y, simplemente decir, gracias por compartir eso conmigo”.

Durante sus tratamientos en su clínica IV, Brad a menudo tenía la sensación de que estaba muerto y que estaba observando su cuerpo desde arriba. Sin embargo, la experiencia no fue aterradora para él, y después de procesar su visión con su médico, obtuvo una visión diferente de las emociones subyacentes. La integración que tuvo después de sus tratamientos en el hogar fue menos efectiva, pero también tuvo más disociaciones silenciadas con la medicación oral, dijo.



A medida que aumenta la evidencia de la eficacia de la ketamina para mejorar la depresión y otros trastornos de salud mental, es probable que las opciones de terapia con ketamina continúen expandiéndose, incluso sin la aprobación de la FDA. Para Brad, todavía prefiere los resultados que obtiene con su proveedor intravenoso, pero está contento con la ketamina en el hogar como una opción para el mantenimiento de su depresión, especialmente porque es más asequible y de más fácil acceso. La terapia con ketamina, en todas sus formas, puede salvar a alguien que sufre una enfermedad mental grave. Incluso si la ketamina en el hogar no es ideal, la opción para algunos podría salvarles la vida y ofrecer una mejor calidad de vida que los pacientes no podían lograr antes.