El Hombre Araña de Marvel lo hizo bien

A lo largo de las décadas, Spider-Man ha pasado de un medio a otro, cada uno con distintos niveles de éxito. Si bien él ha demostrado ser especialmente adecuado para animación, El héroe de Marvel tampoco ha sido ajeno a videojuegos. Los diversos títulos que llevan su nombre han estado por todas partes en términos de calidad, con títulos destacados decentes a excelentes como 2014. Hombre Araña 2 juego de empate y 2005 El Hombre Araña Definitivo.



Pero a medida que el héroe se convirtió en un activo más importante para Sony, su poder de estrella en el espacio de un jugador disminuyó gradualmente. En 2014, El Sorprendente Hombre Araña 2 El juego marcó el final de la suspensión de la licencia por parte de Activision Blizzard, lo que significa que no habrá juegos en solitario para Spidey después de ese punto. No fue hasta 2018 que el webhead regresaría con un juego que llevaría su título, y uno que era notablemente exclusivo de PlayStation, al menos, hasta eventual lanzamiento para PC en 2022. El Hombre Araña de Marvel lanzado en 2018 como exclusivo de PlayStation 4 de Insomniac Games (de Trinquete y ruido metálico fama), y más allá de la exclusividad de su sistema, se podía sentir un cambio en el aire cuando entró en escena.

No fue sólo que fuera el primer juego de Spidey en casi media década. Para tomar prestado el eslogan de la franquicia, el título de Insomniac apuntaba a ser mayor y hacer para Spider-Man lo de Rocksteady Batman: Arkham asilo hizo para ese personaje en 2009. Es más, fue en la época en que PlayStation realmente estaba solidificando la identidad de su juegos propios como experiencias cinematográficas, el equivalente de juego de los originales de HBO, que a menudo son eventos en sí mismos. Puedes ver todo lo que se junta en la escena de apertura del juego, lo que rápidamente establece que su Peter Parker ha estado alrededor de la cuadra durante años y ha revisado una buena cantidad de su galería de pícaros, aunque todavía no es del todo bueno en el manejo de su vida personal y heroica. Al juego no le falta confianza a lo largo de su historia, que se destaca se descubre aún más considerando lo que estaba pasando el personaje de Spider-Man fuera de los videojuegos en el tiempo que tardó en llegar afuera.



el hombre araña El desarrollo comenzó en 2014, durante el cual los planes de Sony para el personaje colapsaron con la decepción en taquilla de El Sorprendente Hombre Araña 2. Al año siguiente, Marvel y Marvel Studios acordaron compartir a Peter Parker para que pudiera estar en el MCU y aparecer en 2016. Capitán América: Guerra Civil interpretado por Tom Holland. Holland retomaría el papel de la primera película en solitario del MCU de Spider-Man Spider-Man: regreso a casa en 2017, y puedes sentir la tumultuosa historia del personaje reflejada en el juego. En la versión 2018 de hombre araña, El modelo de cara de Peter es John Bubniak, que no se parece mucho a Andrew Garfield. Cuando se realizó el juego remasterizado para PlayStation 5 en 2020, Bubniak fue reemplazado por Ben Jordan quien, al igual que Tom Holland, tiene una cara muy joven. Con la remasterización, Peter es el único personaje en todo el juego que obtiene un intercambio de cara: Miles Morales se ve igual, con corte de pelo incluido y mary jane watson (que funciona como deuteragonista del juego), no se cambia en absoluto para parecerse a Zendaya.

Vale la pena notar la rareza alrededor del rostro de Peter y su proximidad a las películas porque El Hombre Araña de Marvel tiene claramente como objetivo actuar en el mismo espacio que las películas recientes, pero en una escala francamente mucho más impresionante. de Yuri Lowenthal, esta versión de Peter Parker se siente como una persona completamente formada cuya historia como superhéroe se siente en todo momento, ya sea cómo interactúa con la gente de Nueva York o a través de objetos coleccionables repartidos por la ciudad. Incluso el gag de Spider-Cop (que era malo) entonces y conseguido considerablemente peor con el tiempo) se siente como algo que puedes verlo desarrollar en lugar de ser para este juego en particular. Hay una interioridad en el personajes principales que hace sentir que hemos estado con estas versiones específicas durante años, algo que realmente no se ha sentido desde Espectacular Hombre Araña, si no La trilogía original de Sam Raimi.

Ese cuidado en el trabajo de los personajes es parte del por qué la relación entre Peter y su mentor Otón Octavio funciona muy bien. Hemos visto a Peter convertir en mentores a hombres que inevitablemente intentarán matarlo una y otra vez, especialmente en las películas, para bien y para mal. Pero el juego requiere mucho tiempo para hacer que la relación con él y Otto se sienta real. viajes frecuentes al laboratorio de Otto para subrayar cómo ha llegado al punto de ruptura y ama a Peter, pero también está dispuesto a manipularlo para poder vengarse de Norman Osborn. Este es un juego que comprende cómo las mejores historias de Spider Man tienen la partes duales de la vida de Peter sigue un camino de colisión y lo aborda de maneras bastante novedosas que se sienten como un cambio real para un personaje a menudo bloqueado énstasis de una forma u otra.

Ya sea a nivel de historia o de juego, El Hombre Araña de Marvel no hace nada completamente nuevo. Pero al igual que el Spider-Verso franquicia, que llegó unos meses después de este juego, está claro que Insomniac Games se está basando en la historia de décadas de estos personajes para centrarse en lo que creen que lo hace a él y a los demás en su órbita tan amados. En ese sentido, hay algo en esto que No puedo evitar ser algo especial, tal vez no sorprendente, pero importante de todos modos.

La araña de Marveler-hombre está disponible en PlayStation 4 y 5, y PC.

