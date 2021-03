Australia sufre una de las peores inundaciones en 50 años en algunas áreas del país, obligando a evacuar a miles de personas. Además, y tratándose de Australia, cuando la naturaleza estornuda, no solo huyen los humanos, también muchas de sus exóticas criaturas.



El fin de semana se hablaba de una invasión de ratas en las áreas bajas del noroeste de Sydney. Además, el agua desbocada está produciendo la huida de enjambres de arañas que huyen a las casas tratando de escaparse en las zonas de Nueva Gales del Sur.



Y tras las arañas, algo todavía más terrorífico para muchas personas. Se lo contaba a The Guardian el local Matt Lovenfosse cuando se detuvo en su casa el lunes por la mañana:



Y todo por culpa de la lluvia sin precedentes que azota la costa de Nueva Gales del Sur y el sur de Queensland, causando inundaciones generalizadas donde los animales e insectos luchan por escapar de las aguas. Como le contaban a ABC dos locales que visitaron la presa de Penrith en el oeste de Sydney:



Las arañas cubrían toda la longitud de la barandilla que no está bajo el agua. También había eslizones, hormigas, básicamente todos los insectos, grillos, todos tratando de escapar de las aguas de la inundación. Mi esposo lo grabó en video, porque yo no me acercaba. Cuando estaba quieto, tenía arañas trepando por sus piernas. Un eslizón lo usó como palo para alejarse del agua.