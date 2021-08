By

Ya sea que estuvi era distraído, presumiendo de su auto o alguna otra cosa, este conductor de Tesla terminó teniendo un día muy difícil. Como informa Business Insider, un conductor de Tesla Model X en Londres se estrelló contra un autobús con una de las puertas traseras de “ala de halcón” de su auto.

En el video, el conductor se aleja del bordillo de la acera con la puerta trasera derecha completamente abierta, conduciendo como si nada. No estoy seguro de cómo pudo haber pasado algo así.

Como han señalado algunos, cuando el Model X detecta que su puerta está abierta, tiene TRES TIPOS DE ADVERTENCIAS: dos advertencias en pantalla (una de las cuales no se puede eliminar) y un tono audible que indica que la puerta está abierta. Literalmente, hay una imagen visual en pantalla que muestra qué puerta está abierta, y la puerta abierta está coloreada de rojo. No entiendo cómo alguien puede no ver algo así.

De cualquier forma, un Model X y sus puertas de ala de halcón miden 2,2 metros cuando las puertas están completamente desplegadas. Eso era lo suficientemente ancho como para que la puerta del Tesla más grande en el mercado actual se estrellara contra la parte superior del parabrisas del autobús de dos pisos. El Model X se detuvo poco después.

Imagino que el dueño tiene que estar tambaleándose después de esto. Con un vistazo rápido encontramos que incluso un daño menor a una de las puertas traseras del Modelo X puede provocar sollozos. Un usuario de Reddit que dio un pequeño golpe a su puerta recibió dos estimaciones. Uno fue por 6.000 dólares y la otra por 4.700 dólares. El daño que se muestra en este video debe superar los 10.000 dólares como mínimo. El tránsito de Londres estuvo al tanto de la situación, y han comentado: