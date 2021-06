Gif : WJW Fox 8

Dos mujeres tienen la suerte de estar vivas después de que una tabla de madera voló desde un techo que cubría la parte trasera de una camioneta y chocó contra el parabrisas del Mitsubishi Outlander Sport en el que viajaban, mientras circulaban por la autopista de un peaje de Ohio, Estados Unidos, el pasado jueves 17 de junio.

Aunque la tabla atravesó el parabrisas, milagrosamente no golpeó ni a la conductora Kim Awada, ni a la pasajera del asiento delantero, y ninguna resultó herida, según confirma el medio WJW, afiliado de Fox.

Todo el incidente fue grabado por dos cámaras en el auto de Awada, una montada en el tablero y otra detrás en la ventana trasera. La camioneta en cuestión, que llevaba escaleras y madera, pasó a su Mitsubishi cerca de una entrada de la autopista en el siguiente carril a la izquierda. Mientras lo hacía, dos tablas se volcaron de la camioneta. Puedes ver a Awada desviándose más hacia la izquierda para tratar de evitarlas en el video publicado el sitio web del canal de noticias.

Una de las tablas no alcanzó el auto, pero la otra atravesó el parabrisas y aterrizó cerca de la consola central, evitando por poco el asiento del pasajero.

El conductor de la camioneta no sabía que había perdido parte de su carga y continuó conduciendo, según el sargento de la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio, Ray Santiago. El oficial finalmente alcanzó al conductor, le proporcionó correas adicionales para su carga y le emitió una citación.

La multa por conducir con una carga no asegurada en Ohio es actualmente bastante leve: “un delito menor que incluye una multa, pero no tiempo en la cárcel”, con una multa que oscila entre 120 y 160 dólares, según el medio Dayton Daily News. Un nuevo proyecto de ley propuesto en la Asamblea General de Ohio elevaría esa multa a 500 dólares y sometería a los conductores infractores a la posibilidad de una multa de 2.500 dólares y una pena de cárcel de hasta 60 días en caso de que los escombros provoquen una lesión o daño a la propiedad.

Entre 2016 y 2021, 7ñ.000 choques en el estado de Ohio se atribuyeron a 3.000 cargas no aseguradas, lo que resultó en más de 700 lesiones y seis muertes, informó WCPO, afiliada de Cincinnati ABC, el pasado mes de mayo.

Uno de los consejos de conducción más obvios pero útiles que me dio mi padre fue que cuando hay un camión delante de ti cargando cosas, es recomendable mantener cierta distancia y cambiar de carril, si es posible. Pero en este escenario, eso no habría hecho ninguna diferencia: la camioneta pasaba y el Mitsubishi era un espectador indefenso a su paso. Incluso si me encontrara detrás de esta camioneta en particular, proba blemente no hubiera esperado que su carga saliera volando por la parte superior de la tapa. Simplemente no parece indicar un posible peligro de la misma manera que lo hace la parte trasera de un camión camión rebosante de cosas.

Afortunadamente, esta historia no terminó de forma trágica. Sin embargo, es otro recordatorio de permanecer alerta detrás del volante ante la improbable pero posible posibilidad de accidentes con escombros. Y si transportas cosas con regularidad, por lo que mas quieras, por favor asegura tu carga.