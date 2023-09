¿Hacer de la Sra. Marvel un mutante es un impulso o un paso atrás?

Los últimos meses han sido un tiempo para Kamala Khan y sus legiones de fanáticos. De ella (inicialmente filtrada para desprecio generalizado) refrigeración y muerte en El asombroso Hombre Araña#26, a su resurrección y la revelación no tan impactante pero todavía confusa de que ella es, de hecho, una mutante además de una inhumana, hasta el anuncio de que ella ahora será miembro de los X-Men, ha sido salvaje , por decir lo menos.



Debido a lo brusco de estos cambios, sin duda está claro que Marvel Editorial está reajustando a Kamala Khan para alinearse con su versión MCU, como su Disney+ El final del programa la reveló como mutante.. Al parecer, según Increíble Hombre Araña El escritor Zeb Wells (que también es escritor de Las maravillas) y el editor de Spider-Man, Nick Lowe, la única forma en que esto pudo suceder fue a través de su impactante muerte que ni siquiera estaría en ella. propia serie, y ni siquiera con ninguno de sus principales actores secundarios.

Pero Kamala ha regresado tan rápido como fue asesinada en los cómics, con su resurrección de Krakoa justo a tiempo para el Fuego Infernal. Gala y su nueva miniserie, Sra. Marvel: Nuevo mutante, escrita por su actriz de MCU Iman Vellani y Sabir Pirzada. Esta es la primera vez para Kamala, quien ahora no tendrá uno, pero dos escritores paquistaníes en su serie. Pirzada ya se ha mostrado como un aclamado escritor de Kamala en 2022 Voces Marvel y Dark Web: Sra. Marvel. Si bien esta es la primera incursión de Vellani en la escritura de cómics, ella tiene un gran conocimiento de Marvel y Sra. Marvel Los cómics, así como la obra maestra de Neil Gaiman, El hombre de arena, eso sin duda le convendrá como escritora de cómics, y con suerte muchas más historias por venir de ella como escritora, así como actriz.

Sin embargo, ¿podrán estos escritores salvar lo que muchos fans ven como un desastre en el que Marvel Editorial ha metido a Kamala? al El asombroso Hombre Araña o Hellfire Gala indicó que ella se convertiría en una M utant. Ella siempre fue simplemente la más famosa de los Inhumanos. Pero ahora, debido a la insistencia de Marvel en la sinergia con el MCU, y el plan general que conduce a los X-Men y los mutantes, parecería que ahora ve Ms. Marvel como una oportunidad para promover aún s a los X-Men cuando regresan, y parece creer que necesita el impulso de la fuerza de su IP también. Pero Ms. Marvel ya tenía su propia serie y protagoniza un largometraje Las maravillas con el Capitán Marvel y Monica Rambeau, ¿realmente necesita otro impulso?



Las circunstancias que conducen a esta oportunidad en los cómics son, en el mejor de los casos, muy cuestionables. Ms. Marvel cosplayer Isa Shaw-Abulafia nota la óptica confusa con la muerte y la resurrección apresurada de Kamala. Esto incluye la elección de que Kamala cambie de forma como Mary Jane cuando fue asesinada, después de que ella ya había tomado la decisión de no volver a transformarse en otras personas, y en particular en personas blancas después de que ella se dio cuenta de que no quería hacerlo. “Kamala, el personaje más prominente del sur de Asia de Marvel, siendo asesinada en un cómic de un personaje masculino blanco servir su arco emocional, durante el mes AAPI, ya es bastante malo para el medio que acuñó el término ‘fridging’ para sus tratamiento de los personajes femeninos”, dice Shaw-Abulafia. “Pero esa muerte que ocurrió en la circunstancia de que ella había cambiado de forma a una mujer blanca— una acción que va en contra del desarrollo previo de su personaje en sus propios cómics, hace que parezca que a la escritora no le importaba Ka mal La identidad y la historia de a como un personaje que es una representación tan querida de muchos grupos subrepresentados (musulmanes, sudasiáticos y niñas de ambos esos grupos)”.

Shaw-Abulafia señala que aunque era “obvio”, se trataba de una “muerte de cómic” que no duraría mucho debido a la popularidad y novedad del personaje, eso de alguna manera hizo que fuera peor ver cómo se desarrollaba. “Personajes como Kamala son tan pocos y distantes entre sí, ", dice, “que realizar este tipo de truco, en estas circunstancias, se siente increíblemente irreflexivo”.

La resurrección en Krakoa funcionó para hacer de Kamala parte de los X-Men. El pensamiento esperanzador para esto es que reforzaría su perfil para ser parte de un equipo tan famoso. Ms. Cosplayer de Marvel jazmínjoestar ofrece esta visión mucho más optimista, diciendo que a pesar de las circunstancias que condujeron a este cambio, presenta una plétora de posibilidades narrativas que puede mejorar a Kamala como un personaje que se destaca en el Universo Marvel. “Hablando de manera realista, un personaje puede ser tanto un Inhumano como un X-Men», dice. «La Sra. Marvel es un ser que aporta una nueva perspectiva e innumerables posibilidades. Esto cambia el ranking de poder y redefine qué es, qué podría ser un héroe y qué tan diversos son. de la cual la Sra. Marvel es campeona. ¡Estoy emocionada de ver de qué es capaz un X-Men inhumano! Y estoy feliz Eligieron a la Sra. Marvel para explorar eso”.

Sin duda ofrece interesantes posibilidades narrativas. Afortunadamente, Vellani ya ha dicho en un entrevista con marvel que su miniserie explorar El “efecto psicológico que una resurrección tendría en un chico de 16 años que no tiene con quién hablar sobre ello” para que los lectores vean las ramificaciones de lo que le pasó. Vellani también dice que mientras Kamala piensa que ahora ser un mutante es solo “otra etiqueta”, de hecho “soporta mucho más peso del que esperaba”. Además, Vellani señala que Kamala “aprenderá mucho sobre sí misma y Mucho sobre la magnitud de la discriminación que enfrentan los mutantes”. Claramente, el hecho de que ella sea un mutante será en gran medida significativo para ella. personaje, en la miniserie de Vellani y más allá.



Pase lo que pase, Vellani pretende “representar a la Sra. Marvel de una manera que sea fiel al camino pavimentado por G. Willow Wilson y Sana [Amanat]”, y “resalta todo lo que [ella] ama de este personaje y sobre sus cómics y su capacidad como un superhéroe”. Incluso si los cambios ahora son muy abruptos, Vellani y Pirzada parecen interesados en preservar lo que los fans de Marvel aman. sobre Kamala.

Pero en cuanto a la cuestión más amplia de impulsar el perfil de la Sra. Marvel a largo En realidad, Kamala nunca necesitó que los Inhumanos, ni ningún otro grupo de personajes, tuvieran protagonismo como personaje. Sólo necesitaba a Carol Danvers para poder seguir el manto de la Sra. Marvel y luego darse cuenta de manera crucial de que tenía que distinguirse. de ser su propio héroe. Esto fue especialmente pertinente durante la Arco de la Segunda Guerra Civil, donde Kamala se desilusionó de Carol por ella Informe de minorías Una práctica draconiana de intentar prevenir el delito antes de que ocurra.

La escritora y fanática de la Sra. Marvel, Maryam Ahmed, refuerza este punto acerca de que la individualidad de Kamala es clave para su éxito. “La Sra. Marvel tuvo éxito como cómica por su singularidad, como superhéroe, líder y por estar tan centrada en su familia y su cultura”, dice. “Los cómics de X-Men tienen una desafortunada historia de dejar de lado a los miembros de color de su equipo a favor de hacer que sus cómics se centren en el equipo. En conjunto. Parte de lo que hizo de la Sra. Marvel un personaje tan querido fue porque logró valerse por sí misma. su regreso como miembro de los X-Men, para que se alinee con el MCU, parece restarle potencial como una posición desarrollada en gran medida personaje solo”.

La Sra. Zaid Somji, fan de Marvel, se hace eco de los pensamientos de Ahmed y señala que, basándose en el historial general del tratamiento de muchos de los X-Men sus miembros individuales, muchos están atenuados para encajar en el equipo más grande. “Por un lado, estoy agradecido de que sus poderes “no ha cambiado y que sus habilidades de elasticidad se mantuvieron”, dice, “pero, por otro lado, creo que tenerla Como parte de los X-Men, disminuye partes de su personaje, especialmente cuando se trata de cómo actúan los mutantes en el universo y cómo se comportan. están escritos. Me preocupa cómo esta situación se siente algo sinérgica con el universo de acción real, y aunque la intención original era tener Kamala fuera un mutante, había otras formas de hacer realidad esta elección híbrida”.

Sabemos que el origen inhumano de Kamala se debe principalmente a circunstancias corporativas. La cocreadora de Kamala, Sana Amanat ha expresado su deseo de que ella sea un mutante. Debido a la propiedad de los X-Men y Mutantes, Marvel Editorial tenía una directiva que no se creen nuevos personajes mutantes. Por lo tanto, el origen de Kamala era el de un Inhumano que había sufrido Terrigénesis.

Muchos han argumentado que este origen sencillo funcionó a favor de Kamala, permitiéndole destacarse como la Inhumana más famosa y no verse eclipsada por ser parte de un equipo o grupo más grande. Si bien tenía conexiones con los Inhumanos y su Familia Real, principalmente pegada a Jersey City. Como parte de los Vengadores y más tarde de los Campeones, se había unido a equipos por su propio sentido de heroísmo. por deber, y no por lo que le dictaba su pasado de poder.



Kamala como parte de los X-Men sin duda traerá historias interesantes para ella, pero ya habían misterios y conceptos establecidos a través deella series que se prestaron a contar más historias. Más allá del límite por Samira Ahmed, parecía que Kamala adoptaría un enfoque más multiverso, con la revelación de que la Sra. Marvel no solo toma prestada materia de sí misma a través del tiempo para agrandar y cambiar su cuerpo, pero también a través de dimensiones. ¿Será esto parte de lo que Kamala encuentra? ¿en su viaje como mutante y persona X?

Para muchos fanáticos fue un alivio que Kamala 616 conserve su conjunto de poderes normal, a pesar de los cambios a un conjunto de poderes estilo Linterna Verde. MCU hecho. En una entrevista de 2018 con Entertainment Semanalmente, la cocreadora y escritora G. Willow Wilson señaló que quería hacer que los poderes de Kamala reflejaran la incomodidad y la rareza del crecimiento y estar en el propio cuerpo. Esto era inherente al texto de Sra. Marvel: No normal, donde leemos Kamala lucha por adaptarse y aceptarse plenamente en su propia piel morena. Escritora pakistaní-británica shaheena uddin señala que al cambiar sus poderes en la MCU, esta versión puede haber perdido algo integral del personaje.

“Creo que lo que más me gustó de los poderes originales de Kamala para cambiar de forma en los cómics es lo relevante que es como metáfora del colorismo. e identidad”, dice. “Kamala inicialmente cambió de forma a [Capitana Marvel] porque la idolatraba, junto con los estándares de belleza europeos ideales. ella siempre pensó que quería encajar. Más adelante en su viaje se da cuenta de cómo al tratar de ser alguien más, ella ha perdido su verdadero yo en el proceso”.

Uddin nota que la experiencia que sufre Kamala con sus poderes en Nada normal resonó profundamente en el público del sur de Asia. “Ella aprende a sentirse más cómoda en su propia piel (literalmente). Creo que eso es algo muy de los habitantes del sur de Asia pueden identificarse. Tenemos que doblar y romper los moldes existentes una y otra vez. Personalmente creo que perdieron ese poderoso matiz a su historia de origen al cambiar sus poderes y convertirla en un mutante en la serie. Aunque me gustó el brazalete porque ligaba sus poderes a sus raíces culturales, era mejor que hicieran que sus poderes vinieran de ella misma internamente (sea como un Inhumano/Mutante) en lugar de una fuerza externa”.

Su compañera, la Sra. Fan de Marvel, Zoha, se hace eco de las preocupaciones de Uddin sobre los poderes cambiantes. Aunque Kamala conserva su conjunto de poderes habitual en los cómics, un gran alivio Para muchos, existe la preocupación de que cambien más adelante, particularmente después de que el profesor Xavier le dijera que su mutación “aún no se había manifestado”. y fue suprimida por sus genes inhumanos, al menos por ahora. En sus preocupaciones, nota las similitudes que tiene con el personaje, y cómo estas preocupaciones son particularmente punzantes. “Durante mucho, mucho tiempo, me identifiqué tan estrechamente con el personaje de la Sra. Marvel, ", dice. “No podía creer que ella fuera realmente real. Un personaje que era musulmán pakistaní, como yo, de mi edad, de misma ciudad en su patria (Karachi), teniendo el mismo tipo de luchas al tratar de equilibrar su identidad como niña morena en un lugar que obviamente no la preciaba. Incluso me parezco ella, bastante — También se disfrazó de ella en algunas convenciones”.

Para Zoha, el conjunto de poderes polimorfo es esencial para el personaje de Ms. Marvel, y una parte clave de por qué es tan identificable. Ella cree que, a pesar de los mejores esfuerzos del programa, parte de esa relación se ha perdido y teme que el cambio de poder aún pueda extenderse a los cómics con el ritmo de cambios que ha tenido Kamala, y particularmente con la revelación de Xaveier sobre su desconocido poder mutante. -Poderes que le daron a Kamala en el MCU, que podrían darle AHORA en los cómics, es posiblemente el peor resultado que “Podría haberlo imaginado”, dice. “Destruir los temas de autodescubrimiento y confianza que fueron construidos con los poderes de cambio de forma originalmente es terrible”. Ya es suficiente, pero separarla de su amado equipo y elenco civil, y aplanar su poder único para hacerla encajar en un trío sano del MCU Las maravillas Es una escritura simplemente descuidada y triste. Se siente como escupir en la cara de todo lo que se logró después de que Kamala fuera introducida en 2014, y no creo que vaya a ser mucho mejor que esto”.

Por supuesto, es demasiado pronto para decir cómo se manejará a Kamala en los X-Men. Las maravillas, o el MCU en general. Pero dado que los cómics ya han sacado a Kamala de Jersey City y lejos de su elenco de apoyo, Los cambios ya son preocupantes. Una de las muchas razones por las que Kamala Khan es tan querida es porque ella es en gran medida el “Vecindario Amigable”. Sra. Marvel”. Ella resuelve problemas locales y protege a su comunidad de la ciudad de Jersey y, a menudo, une a su comunidad musulmana y del sur de Asia con la ciudad más amplia.

La identidad de Kamala es inherente a su narración porque sus comunidades son parte integral de algunas de sus historias individuales más populares, como cuando descubre un mal complot de gentrificación , salva a niños fugitivos de un villano local, y la exploración del impacto individual que ha tenido en su elenco de reparto. La cuestión entonces es que, como parte de los X-Men, conocidos por mantenerse unidos principalmente y abordar problemas de mayor alcance fuera de Jersey City, ¿tendrá ella las mismas oportunidades para expandir su principal vía de narración de historias?

Kamala aún tiene mucho por explorar, hacer y aprender sobre sí misma en Jersey City, y estos cambios la están sacando a relucir. de eso, al menos por ahora. Mientras ella se unió a él vengadores, lideró t Él fue campeón, e incluso trabajó con los X-Men algunas veces, ella siempre se destacó no solo por ser la única musulmana prominente. y paquistaní, sino por su dedicación única a resolver los problemas cotidianos como superhéroe y a convertirla en el héroe que la ciudad de Jersey necesita. la transición a la condición de mutante y ser miembro de X-Men, ¿podrá tener tantas aventuras individuales como antes, incluso en un ¿Serie en curso aún esquiva?

Estudiante de doctorado Meher Shiblee señala que incluso además de las prácticas sinérgicas, hacer a Kamala un miembro del equipo X-Men de esta manera, finalmente se parece aleatorio e incongruente con la cómo Kamala encontró el éxito. Ella teme que, como parte de un equipo tan grande y famoso como los X-Men, estas nuevas historias tengan el potencial para disminuir a Kamala en lugar de elevarla. “Kamala era un personaje bien establecido, con una gran historia de orígenes, grandes poderes y una gran disfraz”, dice Shiblee. “Ella se las ha arreglado muy fácilmente para mantenerse en pie, sin tener que depender de otros superhéroes. equipos para llevarla en sus carreras, y creo que ella realmente no necesita ser parte de los X-men para encontrar una audiencia...Su historia de origen, donde ella es una inhumana obras. No veo por qué ella necesita ser una M utante también”.



Shiblee también señala que los primeros momentos de introducción de Kamala a la especie mutante fueron mal manejado, especialmente para un personaje adolescente musulmán. “Me quedé bastante desconcertado al ver algunas de las páginas del nuevo cómic, donde ella es representada en un breve, rojo, como lencería bata de baño, que parece innecesariamente sexualizada. Me frustraría sin importar qué personaje femenino estuviera dibujado de esa manera, pero la El hecho de que se supone que es una joven musulmana adolescente es aún más molesto”.

Los X-Men, con su historia de discriminación como mutantes, a menudo han sido utilizados como suplentes para otros tipos de opresión marginada, incluida la opresión racial y religiosa. Irónicamente, en este sentido, los mutantes más conocidos y prominentes tienden a ser personajes blancos y cristianos, siendo Storm/Ororo Monroe la excepción clave como personaje negro muy destacado y Kitty Pryde como carácter judío muy prominente (aunque también con recientes cuestionables decisiones (relacionada con su judaísmo). Los mutantes no blancos a menudo son relegados a un segundo plano, tienen sus representaciones ser inconsistente o tener historia dudosa toma de decisiones. A menudo, esto se debe a que los escritores y artistas de estos personajes tienden a ser hombres blancos que son desconsiderados y se dignan a no hacer lo trabaje en la comprensión de los trasfondos de estos personajes.

La metáfora de los mutantes ha resonado durante décadas entre lectores marginados que se sienten vistos por los mutantes oprimidos, pero también se han enfrentado a crítica por ser este suplente de lectores marginados. Los mutantes no enfrentan discriminación por su color de piel, religión o sexualidad, sino por tener poderes. Aunque los musulmanes y los mutantes puedan ser vistos como “peligrosos” por los fanáticos, el antiguo grupo enfrenta opresión en todo el mundo simplemente para sus prácticas culturales diarias. Estos últimos, injustamente por supuesto, son vistos como una amenaza debido a a sus capacidades. Estas son, luchas, al menos a primera vista, no comparables debido a la pura falta de aspectos religiosos, culturales, sociales y geopolíticos que los musulmanes de diversas fondos mundial cara.

Con personajes musulmanes como la Sra. Marvel, hay espacio para comentarios poderosos que pueden ayudar a abordar estos problemas. Pero los mutantes siguen siendo su propia lucha única . Puede haber similitudes, pero a menudo los lectores han descubierto que abordar directamente los prejuicios en la narración sigue siendo la estrategia más impactante. Los comentarios indican que el aspecto del prejuicio mutante será una parte importante para Kamala y, con suerte, eso no superará las luchas que ella, como muchos todavía lo hacen en todo el mundo, deben afrontar para ser musulmanes en el largo plazo.

Aunque otros personajes, como la afgana y musulmana Sooraya Qadir, también conocida A “Dust” se le han hecho algunos esfuerzos, todavía están recibiendo representaciones racistas y falta general de consideración por sus prácticas culturales, particularmente sin escritores musulmanes o afganos. Grant Morrison, su creador y X-Office asumieron que su idioma nativo era Árabe, cuando sólo alrededor del uno por ciento habla árabe de afganos; Los idiomas predominantes de Afganistán son el dari, el pastún, el uzbeko y una serie de otros idiomas indoiraníes y turcos. La naturaleza misma de Los poderes del polvo evocan un estereotipo ofensivo, convirtiéndose en arena literal para evocar un desierto orientalista cuando la geografía de Afganistán es una mezcla diversa de montañas. pastizales, estepas y tundra. Esta mezcla incluye desiertos, pero ¿por qué Morrison la utilizó por defecto para Sooraya, tanto como para haz su poder literal arena?

Y es posible que este sesgo interno entre el personal editorial no haya mejorado tanto. TikTok ash wasson También señala que la forma en que Kamala fue dibujada en su resurrección refleja el equipo creativo presente en X-Office. “La resurrección de Kamala no fue manejado con el cuidado que otro M Los estudiantes han llegado al pasado”, dice. “Y lo extraño es que si investigas puedes encontrar los bocetos originales. en la página de RB Silva donde eligieron mantener a Kamala con una túnica completa después de su resurrección. Esto ayuda a arrojar luz sobre una gran Problema con los X-Men actualmente: la mayoría de artistas y escritores que trabajan en estos libros son hombres blancos, que no y no han tomado ninguna consideración sobre cómo representan M mutantes de color”.

La preocupación de Wasson refleja un gran problema con el uso de los X-Men como sustituto de prácticamente cualquier grupo oprimido, como si todos Nuestras luchas pueden ser aplastadas con la metáfora de la raza mutante. Esto se aplica particularmente a otro personaje musulmán de X-Men, Monet St. Croix, a quien , como Madia Mahdia Lynn escribió en un artículo para niña musulmana, fue escrito como “musulmán cuando le conviene”. Monet fue, efectivamente, una muestra de la identidad norteafricana y musulmana, y nuevamente, sin ningún tipo de Escritores musulmanes o norteafricanos para ella.

A Wasson le preocupa que la inclusión de Kamala, el personaje musulmán y paquistaní más destacado de Marvel, sea ahora una “B” y ayuda” sobre los problemas de los X-Men con los miembros raciales y religiosamente diversos de su plantilla, que vendrían a expensas de Kamala. propio viaje de personaje. “Hay muchos mutantes de color e incluso mutantes musulmanes sobre los que la oficina X se ha negado a arrojar luz desde hace décadas”, dice. “Darle a un personaje ya probado como Kamala un nuevo libro les permite decir que tienen diversidad en su publicación sin realmente esforzarse por arrojar luz sobre mutantes como Dust y Prodigy”.

En última instancia, para Wasson, las decisiones editoriales actuales para la Sra. Marvel son un doloroso paso atrás, ya que teme que Marvel disminuya lo que hizo. Especial de Kamala Khan. “Kamala Khan siempre ha sido especial para mí porque fue la primera vez que me pude ver en los cómics. ”, dice ella. “Y que cambien lo que hacía a Kamala especial por alguna metáfora mutante a medio hacer me enoja. Kamala ayudó Aprendí mucho sobre mí cuando era niña y sobre mi cultura y quería que mis sobrinas tuvieran esa misma experiencia con ella. a medida que crecen. Pero ahora parece que todos los nuevos proyectos con ella van a ser proyectos mutantes primero y Kamala. Proyectos en segundo lugar”.



Aunque obviamente Vellani y Pirzada son los escritores de Kamala en este miniarco y ayudarán a garantizar la especificidad cultural y religiosa, existen preguntas más importantes que quedan sobre cómo se escribirá Kamala en el equipo X-Men libros, basado en el historial editorial con mutantes musulmanes y mutantes de color. Sería aconsejable que X-Office consultará a escritores de estos antecedentes sobre la participación de Kamala para garantizar que no ocurran errores previos.

Farah Hernández se hace eco de las preocupaciones de Wasson y expresa preocupación por el cambio de su propio vestuario, lo que resalta su nuevo papel como X-persona con su personaje habitual. El logotipo está muy reducido y falta el brazalete familiar de su marca registrada. Esto refleja, como dice Wasson, los “Proyectos Mutantes primero”. Marvel”, dice Hernández, “ver que ahora va a ser parte de los X-Men, es una puñalada en el corazón para aquellos quien la conoció antes de su muerte en MAPE #26. Es como si ella se convirtiera en una persona diferente después de eso. Aburguesaron a Kamala. Ahora lleva un uniforme que está muy lejos a su traje original, ya que tiene vínculos simbólicos con su cultura como musulmana paquistaní (¡incluso su brazalete ha desaparecido!)”. Kamala ha recuperado sus rasgos característicos de héroe, pero es difícil no empatizar con aquellos que se preocupan por los cambios tan abruptos. y qué pueden significar para el personaje a largo plazo.

Anthony Jackson, un fanático de X-Men que dice que es “cautelosamente optimista” acerca de la incorporación de Kamala al equipo, tampoco puede negar las diversas Los problemas que los X-Men han tenido con Dust/Sooraya. Él señala: “Ha habido algunas interacciones asombrosas con su personaje (como ella maneja la naturaleza mortal de sus poderes o Rockslide alejándose cuando X-23 le roba su burka porque sabe que no está mirarla , pero también algunas interacciones muy pobres escrito (como tenerla sin su burka en House of M, lo que implica fuertemente que su mayor deseo es no usarlo).

Incluso el ejemplo de que le arrancaron el niqab muestra un nivel de falta de respeto hacia la autonomía corporal de Sooraya, al robarle el elegido a una mujer musulmana. atuendo. Ella nota como tal en un número anterior, diciendo que fue por “la modestia y la protección” que esto le brinda. Si las mujeres quieren usar este tipo de atuendo religioso o no solo debe exigir el máximo respeto de los demás, incluidos quienes los escriben.

Jackson, al igual que otros fans, se preocupa por cómo X-Office escribirá a Kamala a largo plazo. “Creo que vamos a consigue algo realmente genial momentos de la interacción de Kamala con los X-Men, pero, sinceramente, tengo miedo de que también tengamos algo realmente malo y/o insensible. representaciones también (especialmente después de cómo se escribió su muerte)”. Seguramente no será tan malo como se escribió Sooraya, particularmente si Los escritores musulmanes y del sur de Asia están involucrados , pero sigue existiendo la preocupación de que dentro del equipo de libros sin estos escritores Kamala no tendrá la debida consideración por su cultura y religión. cuanto menos, son necesarios consultores para quien e escribe en la X-Office.

La presencia de la Sra. Marvel con los X-Men podría reforzar a personajes musulmanes ya presentes como Dust y Monet. Con la escritura y la creatividad del artista adecuadas equipo que incluye talentos musulmanes como Vellani y Pirzada, podría representar una nueva fuerza mutante musulmana en el futuro. Podría mostrar una mejor inclusión y interesantes preguntas sobre la especie mutante en lo que respecta a las creencias de estos personajes y cómo consideran su condición de mutante en el ámbito de la misma. Sin embargo, Requeriría una dedicación firme para incluir las voces de los musulmanes marginados y de SWANASA, que la X-Office habitualmente no ha tenido hasta el día de hoy con aclamado escritor palestino (y cristiano ortodoxo) Nadia Shammas y ahora Vellani y Pirzada.

En general, sin embargo, sigue existiendo un alto nivel de escepticismo entre muchos fanáticos de Marvel que preferirían que ella siguiera creciendo. de los aspectos centrales de su historia. No es que quieran que ella simplemente permanezca en Jersey City, sino que tenga su agencia para tomar decisiones sobre cómo continuará siendo una heroína. No se trata de que ella es, pero OMS Ella es Kamala Khan: una muchacha musulmana maravillosamente idealista, de buen corazón y valiente que lucha por todos los que puede. En el cómic de X-Men, ella le afirma a su nuevo equipo “Incluso si no tuviera el gen X, estaría contigo. ”Entonces, ¿por qué era tan necesario que ella tuviera el gen X en primer lugar?

Pase lo que pase, Marvel Editorial y sus escritores deberían arraigar a la Sra. Marvel en su comunidad y permitirle más oportunidades de crecimiento, en lugar de adherirla a una nostalgia miope colocándola en equipos fuera de su alcance. Por supuesto, hay muchas Oportunidades para que Kamala vaya con los X-Men y aprenda más sobre sí misma ya que tiene una nueva designación como “Inhumano-Mutante” híbrido”. Pero estas nuevas etiquetas y designaciones podrían atraer mucho más a los fanáticos que teorizan que el interés en su historia original y personaje, así como amigos vitales, familiares y la comunidad local. El miedo permanece de que el enfoque en quién es ella podría perderse en el mar de Equipos nostálgicos en los que Marvel ha elegido incluirla. Espero que este miedo esté fuera de lugar, lejos de la realidad, pero la atracción hacia él. es genial. Como la propia MCU ha estado experimentando recientemente, la sinergia y los universos compartidos no implican el éxito automático, y a los personajes se les debe permitir valerse por sí solos.



Parece que, con esta abrupta nueva dirección, Marvel Editorial está perdiendo el rumbo sobre cómo hacer que el público se encariñe con Kamala y se centra más en conectar Ella a personajes establecidos en la pantalla y en la página en lugar de presentarles sus historias originales. Por supuesto, tendremos que ver cómo se desempeña la Sra. Marvel como miembro de los X-Men y si podrá brillar de manera tan brillante y única como ya lo ha hecho. Sin embargo, es difícil no perderse su ambiente en la ciudad de Jersey, y espero que regrese allí tan pronto lo más posible. Pero con escritores como Iman Vellani y Sabir Pirzada que conocen íntimamente a este personaje, y a pesar de los planes Marvel Editorial puede tener para ella en el futuro, hay esperanza de que todos sus aspectos fundamentales permanezcan intactos.

Shaw-Abulafia, nuevamente: “Con el debut de la Sra. Marvel en la pantalla grande este año, este debería ser un momento para reforzarla y celebrarla. personaje en los cómics para brindar a los espectadores no familiarizados con sus grandes historias de cómics a las que adentrar. En cambio, Marvel parece alterarla para estar un poco más cerca de su contraparte cinematográfica sin pensar en las implicaciones que rodean esas decisiones narrativas”.

Las maravillas llega a cines el 10 noviembre .

