Parecía que los tiempos de Pokémon Go (y de la gente haciendo cosas estrafalarias con Pokémon Go) había pasado, pero no. Aún quedan muchos jugadores cazando pokémon por ahí, y alguno está decidido a correr riesgos innecesarios para hacerse con todos.



Según informa la BBC, la policía inglesa ha sancionado a uno de sus ciudadanos con 200 libras (aproximadamente 220 euros) por saltarse el confinamiento para Jugar a Pokémon Go. No es que el jugador saliera a la puerta de su casa o al parque de la esquina a jugar. Es que se desplazó 25 minutos por carretera desde su casa en Be dworth hasta la localidad de Kenilworth. Se trata de un trayecto de un trayecto de casi 20 kilómetros que pasa por la ciudad de Coventry.

Cuando la policía lo interceptó en Ke nilworth, el jugador admitió que estaba tan lejos de su casa porque se había desplazado hasta allí para cazar a las criaturas digitales propias de esa población. La policía no se mostró muy comprensiva y sancionó al jugador por salir de la población en la que vive sin motivo razonable.

Actualmente, todo Reino Unido se encuentra bajo estrictas normas de confinamiento. Esas normas estipulan que solo se puede salir de casa por un motivo razonable. Entre esos motivos está el comprar bienes esenciales (comida o medicinsas), acudir a algún tipo de servicio social, ir al médico o mudarte de casa. Para trabajar es necesario acreditar que no puedes hacer tu trabajo desde casa. Actividades como salir a hacer ejercicio una vez al día están perrmitidas, pero solo si no sales de la población en la que vives.

El problema de las normas, es que no son muy precisas a la hora de estipular qué está prohibido y cómo. Se permite hacer la compra pero ¿es la cerveza un alimento esencial? ¿Está permitido salir a por cerveza si compras manzanas? ¿C ómo de lejos puedes ir si vives en una población enorme? Jugar a Pokémon Go, desde luego, no parece un motivo muy razonable en estos días. [BBC]