La NASA concluyó una investigación de un año de duración sobre cientos de avistamientos de fenómenos anómalos no identificados (UAP) y su equipo de estudio independiente publicó un informe de 36 informe de una página que no fue concluyente en gran medida. La agencia espacial no da tregua, sin embargo, nombra a un director de investigación sobre los fenómenos no identificados y lanzando sus propios esfuerzos para descubrir más eventos.

El jueves, la NASA celebró una conferencia de prensa para anunciar los resultados de su estudio de avistamientos de UAP (el término “UAP” ha reemplazado al “OVNI” obsoleto). Esto marca la “primera vez que la NASA ha tomado medidas concretas para investigar seriamente los UAP”, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson. dijo durante la conferencia de prensa. “La principal conclusión de este estudio es que hay mucho más que aprender”, afirmó el investigador independiente de la NASA. El equipo de estudio no encontró ninguna evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son estos UAP.

Como resultado, la agencia espacial está oficialmente lanzando su sombrero al ring. La NASA anunció el nombramiento de un director de investigación UAP. desarrollar y supervisar el trabajo de la agencia no solo analizando avistamientos, sino también utilizando el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos. La agencia nombró para el puesto a Mark McInerney, quien anteriormente sirvió como enlace de la NASA con el Departamento de Defensa en cuestiones relacionadas con los UAP.

Dan Evans, administrador adjunto adjunto de investigación en la Dirección de Misión Científica de la NASA, intentó justificar la participación de la NASA en la investigación de UAP. Ante todo, nos brinda la oportunidad de ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea”, dijo Evans durante la conferencia. , estamos comprometidos a trazar lo inexplorado para que este trabajo se alinee con quiénes somos”. Inicialmente, la NASA no nombró al director de miedo a ser acosados por conspiradores OVNI.

“En segundo lugar, este estudio tiene como objetivo mejorar la conciencia situacional. La presencia de UAP plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos”, añadió. . “No olvidemos que la primera A en la NASA es la aeronáutica”.



Los funcionarios de la NASA también enfatizaron que la agencia espacial quiere hacer la transición de la conversación en torno a los UAP de la teoría de la conspiración sensacionalista a la ciencia real. El enfoque de recopilación de datos de UAP ha llevado a una muestra limitada de eventos y datos limitados, el estigma ha limitado los informes por parte de los pilotos, ambos civiles. y militar, para que sepamos que faltan datos”, David Spergel, presidente de la Fundación Simons y presidente del equipo de estudio independiente UAP de la NASA, dijo durante la conferencia de prensa. “Para su análisis en otras áreas, la NASA siempre adopta un enfoque científico de recolección sistemática de datos.

A través de sus diversas misiones y estudios, la NASA busca señales de vida extraterrestre, ya sea haciendo que rovers exploren rocas en Marte en busca de microbios antiguos. o escaneando el cosmos en busca de mundos que podrían ser habitables. Sin embargo, la agencia espacial no afirma que los avistamientos de UAP sean una señal de extraterrestres, pero tampoco dice que no sean extraterrestres.

Los comentarios iniciales de Nelson trataron sobre los extraterrestres y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. “¿Creo que hay vida en un universo que ¿Tan vasto que me resulta difícil comprender cuán grande es?”, preguntó. “Mi respuesta personal es sí”. continuó destacando que el equipo de estudio independiente no encontró evidencia de que los UAP tengan un origen extraterrestre. Al final, no fue dejar claro si la NASA estaba metida en todo este asunto de los UAP desde una perspectiva de seguridad aeronáutica o como parte de su búsqueda de vida en el universo, o si es una combinación de ambos.

La agencia espacial espera hacer avanzar la conversación sobre UAP, pero no está claro qué contribuye exactamente. Los esfuerzos existentes de la NASA para responder la cuestión de si estamos solos o no en el universo es lo suficientemente suficiente, y apoyarse en la exageración actual en torno a los UAP no lo es va a contribuir mucho a la búsqueda científica de la agencia espacial.

Una investigación que duró un año no encontró nada, por lo que es frustrante escuchar que la NASA quiere seguir adelante y con el nuevo puesto de director. Para empezar. Es más, si esto es algún tipo de amenaza terrestre, no hay nada que la NASA realmente pueda hacer al respecto. caen bajo el ámbito del Departamento de Defensa. Y si, y este es un GRAN si, estos son extraterrestres reales, entonces la NASA ya Tiene programas dedicados a encontrar vida más allá de la Tierra.

Aunque el informe de la NASA sobre los UAP no reveló mucho, la agencia espacial prometió ser transparente en su enfoque de su propia investigación sobre el fenómenos. “Hay tanta preocupación de que haya algo encerrado, clasificado, y que el gobierno estadounidense no esté siendo abierto”, dijo Nelson. “Bueno, somos el gobierno estadounidense y estamos abiertos y vamos a ser abiertos sobre esto”.



“Déjame decirte que la NASA no es un lugar que va a esconder la cabeza en la arena”, añadió.