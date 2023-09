Sleep No More está a la altura de su legado en un teatro inmersivo

Manhattan’s El hotel McKittrick se alza anodino mientras alberga un mundo entero de misterio e intriga inspirado en la obra escocesa de Shakespeare. temporada de halloween io9 fue invitado a ello s ejecución actual.

Habiendo experimentado teatro inmersivo en la W est C brindis por la mayor parte de 10 años, yo a menudo Escuché sobre el programa que muchos dicen que fue el inicio de todo. No duermas más es hablé en salones y áreas de espera de otras inquietantes producciones inmersivas como Jon Braver Delirio obras interactivas. Me dijeron, “Oh,te encantará No duermas más” y “Tienes que hacerlo para No duermas más.” En su iteración actual desde 2011, el desempeño marcó el primera experiencia inmersiva para muchas audiencias en el tiempo antes otro obras de teatro inmersivas surgieron en todo el país. Su debut llegó mucho antes El desafortunado mundo de Walt Disney Star Wars: Crucero estelar galáctico intentaría la hazaña monumental de tenerte viviendo en una gran ópera espacial con el tema de la franquicia de Lucasfilm durante 48 horas ( y un bonito centavo) .

Finalmente, durante una reciente Fin de semana lluvioso en la ciudad de Nueva York, pude comprobar este OG producción fuera de mi lista. Cuando entras te llevan a lo que se sienten como las alas de un escenario; tú perdiste pertenencias como su teléfono, bolso, y cualquier otra cosa llevas contigo en el guardarropa. Debes actuar como espectador, parte silenciosa, y son dado en blanco, ahuecado- Use máscaras para usar mientras lo introduce en la trágica historia de Macbeth.

El crujido de los pisos de madera y el silbido de vestidos transporte inmediato Te transporta a otro tiempo. Es apasionante y cinematográficamente cambiante mientras eres testigo de una historia de cine negro sobre poder y asesinato. Todo se desarrolla a tu alrededor. con la compañía que realmente encarna el espectro cuyos destinos están impresos entre las paredes y las habitaciones del hotel como un purgatorio retorcido. Es un hotel verdaderamente embrujado, pero simplemente no en el salto- ahuyentar. Son los poltergeists del juego, y sus recuerdos se reproducen en bucle una y otra vez como lo harían fantasmas maldecidos a vivir sus asuntos pendientes . Y ellos te ven.



t Los roles de los espectadores no son interactivos en el sentido de que debes llevar a cabo cualquier acción para desbloquear un hilo de la trama. Tu presencia se siente como una rendición a un sueño al caminar, como si te registraras en el McKittrick y escucharas algunos ruidos en la noche o vio una sombra en el hall — pero decidió irse a dormir rápidamente, sólo para despertar en ese espacio entre la vida y el sueño donde ves lo que despliega entre los jugadores. Se parece ilícito mientras te llevan a momentos íntimos entre amantes asesinos, observa maquinando roles de apoyo, y ser testigo de vidas inocentes que se están quitando. Y ahí está el problema: cuando contemplas el momento más desgarrador, ellos sé que estás allí, alguien que cargue con el peso de lo que realmente sucedió en súplicas de ayuda desesperadamente silenciosas o en confesiones maníacas. Este es particularmente el caso de Lady Macbeth, cuya locura rompe rápidamente la cuarta pared; nos convertimos en aquellos que saben lo que ella Lo hizo y nuestro conocimiento la lleva más y más a su locura.

Con más de tres horas de cuento, durante las cuales puedes seguir a cada personaje durante la carrera, hay mucho que ver desde los diferentes puntos de vista esa visita no es suficiente. Es una proeza de arte asombrosa que tiene pura rejugabilidad, porque hay muchos detalles e historia para explorar dentro de los reinos de ello s varias historias del texto del Bardo. Las habitaciones están exquisitamente diseñadas; en un espacio estás en el invierno desolado o perdido en un laberinto, en otro o estás en una tienda de dulces con secretos o viendo alguna acción boudoir sexy— y luego, en otro dormitorio, La fatídica muerte que une a todos los espíritus al hotel. El conjunto es estelar y cae en momentos en total sincronización y a tu alrededor de maneras que prueban el poder de la E ast C compañía oast .

Puede ser abrumador y sobreestimulante, deambular por su trágico y hermoso paisaje infernal, pero no te preocupes. Es agradable poder romper en un salón para tomar un respiro y tomar una copa, lo cual necesitaba un tiempo o dos antes de presentarme a la sesión cinematográfica con otros invitados nuevamente. Mi pareja que me acompañó ( y de quién me separé muchas veces) tuvo una experiencia diferente juntos de nuestra aventura voyeurista. Y mientras comparamos cada escena que vimos desarrollarse, sabíamos que no podíamos esperar para volver otra vez a pesar de la pesadez de lo profundo de la P escocesa. La tragedia de Lay que tuvimos fue adictiva. Pudimos ver cuántos se inspiraron para crear más cuentos como este en todos los géneros. entretenimiento inmersivo. Pero tenga en cuenta que los niveles de participación realmente le afectan de manera más profunda que una película o un libro. Golpe en el estómago de un final que se siente como un exocismo explosivo en cámara lenta, estás atrapado en una parálisis del sueño mientras experimentas . Sentirás que necesitas un limpiador energético y salvia inmediatamente después y tal vez antes de la próxima vez que te registres.

No duermas más es producida por Punchdrunk y Emursive junto al el McKittrick Hotel. s calendario de desempeño actual corre hasta el 5 de noviembre . El McKittrick también presenta un nuevo espectacular nocturno que es como un cachondo, kitsch Disney o Universal espectáculo llamado hipnótico. La compañía de teatro también recientemente inauguró una obra de teatro para hermanas, La ciudad quemada, en Londres durante 2022. Para más información sobre la venta de entradas, visite aquí.

