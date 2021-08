La tendencia de los smartphones plegables llegó para quedarse. Samsung tiene los suyos, Motorola tiene el suyo, y varias otras compañías se han sumado a esta nueva tecnología. Ahora, parece que OnePlus no será la excepción.

Esto no es un rumor, ni siquiera una filtración, no. Ha sido la misma compañía la que ha publicado un breve y misterioso adelanto en su perfil en Instagram, en el que muestran lo que parece ser un smartphone plegable. Parece, pero no estamos seguros de exactamente cómo será, dado que en el video, aunque se puede ver un pliegue y la posibilidad de cerrarlo como un libro, no está claro si se trata de un smartphone con dos pantallas individuales o una flexible (se puede apreciar lo que parece ser una banda negra en el medio, entre las dos mitades).

En la publicación, OnePlus menciona la fecha 11 de agosto, y la hora 10:00am (horario del este, EST), lo que significa que en pocas horas tendremos más información al respecto de este smartphone. Y claramente parece ser una respuesta directa a Samsung en este mercado, dado que el mismo día 11 de agosto a la misma hora la compañía surcoreana presentará sus nuevos smartphones plegables.