Pocos programas han disfrutado del tipo de base de fans inmediata y profundamente invertida eso Nuestra bandera significa muerte obtenido en 2022. Este espectáculo pirata tonto, tierno y queer reimaginó las leyendas de los piratas notorios Barbanegra (Taika Waititi) y Stede Bonnet (Rhys Darby) en un caribe anacrónico. David Jenkins, el querido director y creador del programa, escribió una historia de amor donde estos dos antihéroes se conectan a través del derramamiento de sangre, fiestas elegantes y querer cambiar quiénes son... y esperar que tal vez la otra persona cambie con ellos.

Temporada 2 Se da cuenta de que cuando la gente se enamora de sus ideas preconcebidas sobre quién eres, esa relación no va a durar mucho. La temporada comienza con Ed y Stede separados, en diferentes barcos y luchando por volver a estar juntos o simplemente luchando. Casi toda la tripulación está de regreso en uno u otro barco, y recibimos una presentación de un par de nuevos personajes: Pirate Queen. Zheng Li Sao (Ruibo Qian) posee absolutamente los mares cada vez que aparece, y Jim Jiménez de Vico Ortiz obtiene (otro) interés amoroso. La segunda temporada comienza mostrándonos a nuestros dos héroes en su punto más bajo. Stede, solo, arruinado y absolutamente obsesionado con volver a Ed y Barbanegra inhalan coca, beben mucho y destruyen la única relación estable que les queda: la que había entre él y su primer compañero. Izzy Hands (Con O’Neill). Desde el principio, esta temporada parece jugar a su mayor fuerte: los fanáticos.

En cada episodio hubo algo que me hizo gritar en voz alta, una fanática apasionada de la serie. Y necesito aclarar aquí: un

ventilador. estoy involucrado en fandom. He escrito fic, he rastreado el arte, intercambio teorías con amigos, he hecho un esfuerzo para aprender más sobre los entresijos del programa y la comunidad que lo rodea porque esto es lo que hace el fandom contemporáneo, y yo en él. Cuando digo que este programa fue construido desde la quilla para los fans, lo digo en serio. Prácticamente todos los episodios de La nueva temporada tiene momentos y clímax de los personajes, recompensas para las referencias obsesionadas por el fandom en la primera temporada y más enfocadas con láser para hacer. Nuestra bandera significa muerteLa vociferante base de fans en línea grita de alegría (y tal vez ocasionalmente de agonía, en igual medida). Esta temporada de la

el espectáculo es para los fans, y no está tratando de ocultarlo.Para el resto de la gente que está sintonizando, los fans casuales, los no fandom OFMD Disfrutadores, el programa es absolutamente un paso adelante respecto a la primera temporada. Me encantó la primera temporada, pero incluso admito que su fuerza estuvo en la gracia de que manejó su tema y la fantástica sincronización cómica de sus actores. La segunda temporada es más aventura, más drama, y utiliza sus personajes completamente realizados para impulsar realmente los temas. La trama todavía no importa mucho; historia sobre Ed y Stede, y la gente sw continúan en su romance. Aún así, la segunda temporada toma la trama más en serio, incorporando dos fuerzas antagónicas (aunque, volver

enemigos

, per se, está en debate) en la Reina Pirata Zheng Si Yao y el Príncipe Richard (Errol Shand) para empujar a Ed y Stede a lo largo. Nos da lo que es por último

un mundo más realizado, con exploraciones más profundas de los personajes y un nuevo enfoque en las relaciones en las que se centra la serie. Izzy Hands se convierte en una presencia más fuerte, y aunque sigue siendo el saco de boxeo constante para Ed y el resto del equipo, esta vez entra algunos buenos golpes a sí mismo. Su trama B esta temporada es realmente lo que une la temporada de una manera cohesiva, actuando como un puente entre Ed y Stede ya que no logran comunicarse de manera que el otro pueda entender.

Si bien la primera temporada podría haber sido una exploración de qué tipo de amor puede crecer entre dos personas cuando conoces a la persona adecuada en En el momento adecuado, la segunda temporada nos trae de regreso a la tierra otra vez. En medio de increíbles gotas de aguja (Kate Bush recibe el post-

Si bien la primera temporada podría haber sido una exploración de qué tipo de amor puede crecer entre dos personas cuando conoces a la persona adecuada en En el momento adecuado, la segunda temporada nos trae de regreso a la tierra otra vez. En medio de increíbles gotas de aguja (Kate Bush recibe el post-Cosas más extrañas asentimiento que merece), poco a poco se hace evidente que quién Ed quiere ser y quién Stede quiere ser están en extremos opuestos del espectro. Stede , los nobles terratenientes convertidos en piratas y Ed, el temible Los piratas que intentan contemplar la jubilación tal vez no sean el tipo de personas que pueden sobrevivir estando juntos. La segunda temporada pregunta si estás dispuesto que te rompan el corazón, si estás dispuesto a intentarlo. Nuestros episodios de Bandera significa muerte se lanzarán semanalmente en HBO Max a partir del 5 de octubre. Esta pieza fue escrita durante la huelga SAG-AFTRA de 2023. Sin el trabajo de los actores actualmente en huelga, el programa se cubre aquí no existiría.