En primavera de 2022 abrirá sus puertas Star Wars: Galactic Starcruiser, un exclusivo hotel de lujo que está justo al lado de Galaxy’s Edge, la nueva zona de dedicada a Star Wars en Disney World. Si te mueres por ir verte ahorrando porque la estancia de dos noches para una pareja es de 4.800 dólares.



Y no, no hay paquetes de menos de dos noches. El hotel solo se puede contratar por paquetes cerrados. Una habitación para dos personas cuesta 4.809 dólares. Una triple 5.299, y una para cuatro hué spe des pensada para familias 5.999.

La razón por la que no se pueden contratar menos noches es que Galactic Starcruiser no es un hotel normal. Está planteado como una especie de gran juego de rol en el que los hué spedes interactúan con el per so nal como parte de una especie de aventura con guio n. Los nuevos detalles sobre el hotel lo describen como parte teatro en vivo, parte parque temático, parte experiencia culinaria, y parte juego de rol en vivo.

¿Qué es lo que obtienes exactamente a cambio de esos precios desorbitados? Cada paquete de estancia incluye, por supuesto el alojamiento en uno de los (suponemos que lujosos) camarotes del crucero estelar, también incluye todas las comidas exceptuando bebidas alcohólicas o cócteles especiales (los que seguro que quieres probar), y “ la oportunidad de vivir una aventura de Star Wars a travé s de diferentes actividades, misiones y experiencias exclusivas”. El paquete también incluye la entrada a Star Wars: Galaxy’s Edge y el estacionamiento en el parque.

Curiosamente, el paquete no permite estar más noches por mucho que estés dispuesto a pagarlas. En la página web dice específicamente: “Animamos a nuestros visitantes a que prolongen su estancia antes o después de Galaxtic Starcruiser en el Disney Resort Hotel”.

En total hay 100 habitaciones repartidas en tres pisos, y entre ellas una llamada “Suite del Gran Capitán” con capacidad para ocho personas. La página especifica que cada habitación tiene vistas al espacio (tiene pinta de que en lugar de ventanas habrá pantallas), pero no está claro si se podrá ver el mundo real . El hotel n o tiene piscina.

Como parte de las experiencia, los hué spedes deberán vestirse de acuerdo a la moda galáctica del momento (se les proporcionarán disfraces) y podrén elegir formar parte de los héroes o los villanos de la historia. Los niños deben tener al menos siete años para participar en las actividades como el entrenamiento con sables laser . Las diferentes misiones se irán proponiendo a través de una aplicación específica para móviles que se instala al entrar. En algún momento los huéspedes son trasladados a Galaxy Edge en un shuttle privado y lo que hagan allí determina las actividades que tengan a la vuelta. El tiempo de estancia en el parque no llega a un día completo.

Disney advierte de que si los huéspedes no consienten la recolección de ciertos datos personales, la experiencia en el hotel estará limitada y no se podrá personalizar. Las opciones de comida parecen bastante normales, pero existe la posibilidad de reservar puesto en la mesa del capitán (por un extra) que da acceso a un menú especial y a sentarse en la enorme mesa en el centro del comedor Crown of Corellia.