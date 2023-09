Imagine un mundo donde vivan humanos, pero robots alienígenas gigantes regla. Un mundo donde encuentras un mapa misterioso. Un mapa que te lleva a una arma antigua. Un arma que podría ser lo único que puede destruir a los señores alienígenas y restaurar la libertad a la humanidad. ¿Usarías el arma? ¿para salvar el mundo?

Esa hermosa combinación de cumplimiento de deseos y viaje del héroe es la configuración para Perro de caza, la nueva novela de Gary Whitta. Whitta es mejor conocida por escribir guiones importantes de Hollywood como Rogue One: Una historia de Star Wars, El libro de Eli, y Después de la Tierra. Pero, en los últimos años, ha tomado algunas de sus ideas más importantes, mejores y más originales y Los filtró a través de otros medios. Principalmente porque sabe que las ideas grandes y originales ya no funcionan como películas.

Perro de caza es el último de ellos. Primero entró al mundo a vía el Twitch de Whitta, luego un podcast , y ahora para los viejos , es un reserva real el 12 de septiembre. Para celebrar, Whitta ha proporcionado exclusivamente a io9 el primer capítulo completo para que puedas revisarlo y ver si está interesado leyendo sobre el héroe que podría tener la oportunidad de salvar a la humanidad en un prototipo misterioso y perdido llamado Perro de Gundo.

Aquí está el capítulo uno de Perro de caza, de Gary Whitta, que está disponible aquí.

La alarma de la mañana sonó antes del amanecer, como todos los días sin falta. Eso era algo que se podía decir sobre el Mek: Eran confiables, como un mecanismo de relojería: el mecanismo de relojería más avanzado que nadie hubiera visto jamás. La composición de su máquina era tan compleja que los científicos militares se encargaron de descubrirlo durante la guerra de diez años apenas había comenzado a rascar la superficie de lo que los movía antes de que era demasiado tarde . Y ahora esos preciosos secretos, obtenidos a tan alto costo y que alguna vez fueron considerados la única esperanza de cambiar el rumbo, se perdieron para siempre. Destruido por los Mek en los días posteriores a la guerra, junto con el resto de la historia y el aprendizaje humano.



La alarma era un tono estridente y modulado, diseñado por el Mek para causar la mayor molestia posible al oído humano. Estudiaron bien la anatomía y la neurología humana, tanto durante la guerra como después, para maximizar cada una de sus ventajas sobre su enemigo, y esos esfuerzos dieron sus frutos. en cada detalle, incluido éste. La alarma era esencialmente un arma sónica que inmediatamente provocó dolores de cabeza punzantes y náuseas, y no No cesaría hasta que todos en cada barracón estuvieran fuera de la cama, vestidos y alineados afuera para el recuento de personas de la mañana. El primer sonido de la alarma hasta el momento en que se apagó generalmente era de menos de un minuto. Pocos podían tolerarlo más tiempo . Así, no hubo pérdida de tiempo, ni siquiera por parte de aquellos que estaban demasiado enfermos o débiles para levantarse de la cama a esa hora. . Otros los pondrían de pie, los vestirían y los llevarían afuera si fuera necesario. Cualquier cosa para detener ese sonido repugnante. .

La alarma despertó a todos excepto a Dakota, que ya estaba despierta. Todas las mañanas se despertaba temprano, se vestía antes de la alarma y luego se acostaba. en su litera, sus ojos adaptándose a la oscuridad, mirando las tablillas del techo de arriba. Había memorizado cada astilla y nudo En el bosque ya. ¿Qué más había que hacer? Ella deseaba poder dormir toda la noche, pero algo perpetuo, indefinible. La picazón en el fondo de su mente inevitablemente la despertaría en las horas previas al amanecer y la mantendría despierta mientras escuchaba la los ronquidos de los demás o, a veces, el graznido de un pájaro lejano en el exterior.

Y ahora la alarma le atravesó el cráneo con un pincho de metal y le retorció el estómago hasta formar un nudo agonizante, y de inmediato se puso en marcha. sus pies y moviéndose rápidamente a través del cuartel hacia la litera de su hermano Sam. Él estaba sentado, atontado por haber despertado y haciendo una mueca de dolor. por el insoportable sonido. La mayoría de los demás en el cuartel ya estaban fuera de la cama y se vestían apresuradamente, pero Sam era más lento que más. Más débil.

“Sam, vamos. Vámonos”. Dakota lo rodeó con el brazo y lo levantó fuera de la cama. Él se balanceó inestablemente sobre su pies mientras lo ayudaba a vestirse; a Sam faltaba su brazo derecho debajo del codo y no era fácil hacer solo. Cualquiera que retrasara el recuento de personas y el cese de la alarma se encontraría en un momento difícil en manos de sus compañeros de cuartel durante el resto del día, por lo que Dakota siempre se aseguró de que eso nunca sucediera. Él era unos años mayor. que ella, y durante años él la había protegido, manteniéndola viva, corriendo y escondiéndose juntos antes de que los Mek finalmente los capturaran y Los trajo aquí. Ahora, juntos en este municipio, ella hizo lo mismo por él. Ella era todo lo que él tenía.

A algunos les fue mejor que a otros en cautiverio. Los fuertes sobrevivieron y los débiles, quienes fueron rápidamente identificados por los Mek as un desperdicio de raciones, eran “recicladas” (así lo llamaban) como combustible. Sam estaba en algún punto intermedio. Una vez había estado tan fuerte: una torre de fuerza y resistencia que Dakota había llegado a admirar y había tratado de emular. Durante tanto tiempo como pudo Recuerde, ella lo había admirado. Pero estos últimos años en el municipio de Mek… le habían quitado algo esencial. . Lo huecó .

Los humanos no fueron hechos para ser prisioneros, Dak, le había dicho una y otra vez, cuando todavía vivían en granjas abandonadas. y alcantarillas y bloques de departamentos medio destruidos, moviéndonos constantemente de un lugar a otro, tratando de permanecer ocultos. Si llega el caso, Nos cuidará a los dos. Mejor morir libre que vivir en una jaula. En aquel entonces, siempre llevaba una pistola con dos rondas que había guardado solo para ese propósito. Pero cuando finalmente llegó ese momento, cuando los drones Mek los rodearon en en un campo abierto sin esperanza de escapar, no podía animarse “a poner una bala a su hermana pequeña. En cambio, simplemente cayó de rodillas y sollozó. Y ambos fueron llevados y traídos aquí.

En los años siguientes, Sam se convirtió en un monumento viviente a lo que siempre le había dicho. Los humanos no fueron hechos para ser prisioneros . El corazón de Dakota se rompió por él mientras observaba, cada día reduciéndolo a un poco menos de lo que era el día anterior. Había perdido tanto peso que Dakota apenas lo reconoció como el hombre fuerte y en forma que alguna vez fue. Su mono de uniforme colgaba holgado y informe en su estructura esquelética. Sus ojos se habían hundido, su piel pálida. Por la noche, ella a menudo se sentaba al lado de su cama y observarlo dormir, y por momentos la miraba como un hombre muerto listo para el entierro.

Cuando Sam perdió su brazo derecho hace un año en un accidente con una prensa de acero mientras trabajaba en una de las fábricas del municipio, Ese bien podría haber sido el final. Pero Dakota, que tuvo la suerte de haber estado trabajando afuera en ese momento y escuchó la llora, se apresuró a entrar y lo salvó. Le ató la herida y la cauterizó usando las herramientas de fábrica que tenía a mano y luego se lo llevó de regreso. al cuartel para cuidarlo. A ella le preocupaba que ya estuviera casi muerto: el mek consideraba a un trabajador manco un trabajador ineficiente. gasto de raciones, y normalmente lo habrían reciclado el mismo día, pero Dakota le suplicó al supervisor mek que lo perdonara, ofreciéndole dividir sus raciones con él hasta que estuviera lo suficientemente bien como para volver a ser productivo. Viniendo de cualquier otra persona, tal súplica habría Cayó en oídos sordos, pero Dakota había demostrado muchas veces su valía para el municipio como ingeniera y solucionadora de problemas, y así —en una rara y finalmente pragmática muestra de misericordia—le permitieron vivir a su hermano.

Sam nunca volvió a trabajar a pleno rendimiento. A los ojos del Mek, era un lisiado, capaz sólo de tareas menores e indigno de una ración completa de comida. Entonces, para mantenerlo con vida, Dakota continuó dividiendo sus raciones con él hasta el día de hoy.

Pero el costo que estos últimos años como trabajador esclavo le habían cobrado a su cuerpo no fue lo peor. lo que le había hecho a su espíritu lo que más aplastó a Dakota. Toda la lucha había desaparecido de él. Su rápida improvisación, lo que los había salvado de la detección de Mek una y otra vez durante sus años como fugitivos, y el brillo en sus ojos mientras estaban sentados. de noche, alrededor de fogatas improvisadas, y él le contaba historias de la última y valiente batalla de la humanidad contra los Mek... todo eso se había ido. Sólo esto. la cáscara demacrada permanecía.

Dos veces lo había pillado a punto de acabar con su propia vida, una vez con un trozo de metal afilado que había sacado a hurtadillas de la fábrica, y más tarde con una botella de algún producto químico Mek terrible robado de un cobertizo de mantenimiento. En ambas ocasiones logró disuadirlo y persuadirlo. que él siguiera viviendo, si no para él, entonces para ella, porque él era todo lo que ella tenía en todo este miserable mundo, y si él la abandonaba, quién sabía cuánto tiempo duraría antes de seguirlo. Pero ella sabía que a pesar de sus promesas, la mayor amenaza su vida no fue un Mek u otro accidente, sino su propia mano deliberada. Así que ella siguió vigilando A menudo, mientras se suponía que él estaba trabajando en la parcela de jardinería o transportando suministros, ella lo sorprendía simplemente mirando la horizonte, o a la nada, y ella sabría lo que él estaba pensando. Ella haría su camino tan rápido como pudiera, antes de un vigilante mek podría llegar hasta él primero, darle una sacudida de bajo voltaje para estimularlo a regresar al trabajo y darle una sonrisa o un toque de su mano, algún recordatorio de que todavía no lo había perdido todo.

Ahora ella terminó de ayudarlo a vestirse y juntos se unieron a la fila de trabajadores que salían rápidamente del cuartel hacia la noche iluminada. Dakota no había visto la verdadera oscuridad de la noche, las estrellas en el cielo, durante años, borradas como estaban por el Torres de luz de Mek que ardían desde el anochecer hasta el amanecer, manteniendo todo el municipio inundado de una intensa luz fluorescente que hacía que todo en el mundo pareciera artificial, antiséptico, alienígena. Había contraventanas en las puertas de los cuarteles para mantener la luz apagada y que los trabajadores pudieran dormir, pero aquí afuera, Al estar abierto, apenas parecía de noche, al menos no del tipo que Dakota recordaba. Aún así, pronto saldría el sol. y entonces las luces se apagaban y dejaban de tararear, y allí estaba el cielo azul del día, el sol y las nubes.

Ni siquiera el Mek podría quitar eso.

Ella permaneció quieta junto a su hermano, esperando mientras el dron Mek se movía de un extremo de la línea al otro, escaneando cada cara. , asegurándose de que todos los que se registraron en la cabaña del cuartel la noche anterior todavía estuvieran presentes y contabilizados. Sólo cuando cada dron que inspecciona cada pero quedó satisfecho, la alarma de la mañana cayó en silencio. Todos exhalaron aliviados, sus dolores de cabeza y de estómago remitían , luego al el sonido de otra alarma, ésta un breve pero desagradable graznido electrónico, se dirigieron a las cabañas de la cantina para tomar su ración de desayuno, el Drones Mek registrando y grabando cada su movimiento.

* * *

Cuando terminó el desayuno y todos se estaban presentando a sus tareas de trabajo, el sol apenas había comenzado a salir, respirando luz y vida al día. Había una brisa fresca y Dakota se tomó un momento para detenerse, cerrar los ojos y sentirla flotar. sobre ella, el más breve recuerdo de la sensación de libertad. Luego escuchó el revelador clik-clik-clik de un Mekdrone acercándose y se puso en movimiento. otra vez antes de que pudiera sacudirla.

La mayoría de los habitantes del municipio trabajaban para servir a los Mek. Trabajaron en fábricas, fundiciones y en líneas de montaje, convirtiendo el mineral metálico en y otros elementos en bruto que llegaron en convoyes automatizados desde otros municipios a los materiales y componentes refinados que el Mek utilizó para construir más sus ciudades, construir más de ellas mismas. Pero Dakota era diferente. Ella trabajó para sostener el propio municipio. Su especialidad lo era todo. Ella arregló las tuberías cuando las tuberías se congelaron en invierno o los inodoros se atascaron; parchó paneles eléctricos fritos para mantener las luces de la cabaña. en; descontaminó el suministro de agua cuando se volvió no potable, como sucedía a menudo por los productos químicos tóxicos de escape del Mek que se filtraban en el agua subterránea; mantuvo en funcionamiento los deteriorados sistemas de calefacción y ventilación de las cabañas de los cuarteles; reparó ventanas rotas y techos con goteras… básicamente todo lo necesario que se debe hacer para evitar que la mano de obra esclava de los Mek muera congelada o muera por envenenamiento o deshidratación.

Aun así, muchos murieron. No había ningún médico en el municipio, ni nadie lo suficientemente mayor para tener ese tipo de formación o experiencia, y la gente frecuentemente sucumbieron a enfermedades y lesiones que habrían sido tratables rutinariamente antes de la guerra. Los Mek podrían haber proporcionado fácilmente instalaciones médicas basadas en en su vasto conocimiento de la fisiología humana, pero en algún momento uno de sus impenetrables algoritmos había calculado que era más eficiente tolerar la tasa de mortalidad que gastar recursos para frenarla. Después de todo, había una oferta interminable de personas para reemplazar los que se perdieron. Nuevos trabajadores llegaron al municipio a través de los vehículos de la prisión Mek de manera regular.

Dakota fue una excepción en ese sentido. Aunque ningún ser humano era realmente valioso, los Mek la consideraban menos prescindible que la mayoría. ya que había llegado a conocer cada peculiaridad y debilidad de los servicios públicos deteriorados del municipio, mejor incluso que los propios Mek, y si Si ella muriera, podrían suceder muchas más antes de que pudiera ser reemplazada. Más de lo que el algoritmo consideraba aceptable.

A medida que avanzaba su día, siempre tenía cuidado de no perder de vista a Sam durante demasiado tiempo. Ha sido trasladada a una sección de jardinería exterior, cultivando cultivos que ayudaban a complementar el suministro de alimentos de los trabajadores, por lo que ella también trató de quedarse afuera mientras tanto posible, haciendo trabajo para ella si necesario . Los observadores de Mek la sobresaltarían si pensar que estaba procrastinando , pero hoy Era fácil. El techo de una choza de cuartel tenía una gotera grave que dejaba entrar las lluvias. Dakota podría haber necesitado sólo el trabajo de un mañana para tapar la gotera, pero había convencido a un supervisor de Mek de que sería más eficiente volver a colocar tejas en todo el techo, convencer aún más a la Mek de que le tomaría al menos dos semanas, el doble de su “estimación real”. Ella quería estar allí arriba el mayor tiempo posible, no sólo porque le daba una buena vista de Sam y su jardín, sino también porque le gustaba. Estar arriba del suelo, más cerca del cielo, le parecía una especie de libertad, aunque el El techo de la cabaña no era ni siquiera tan alto como la cerca perimetral del municipio, que se podía ver a lo lejos, elevándose sobre todo. , un recordatorio siempre presente de que incluso el más breve sentimiento de libertad era una ilusión.

"¿Necesitas una mano?”

Asustada, Dakota casi se golpea el pulgar con su martillo. Se giró para ver a Runyon parada en la escalera que había usado para subir. Aquí, mirándola por encima del borde del tejado. Era uno de los trabajadores más jóvenes del municipio, de dieciocho o diecinueve años. Supuso, aunque en realidad nunca había pensado mucho en eso, ni en él.

“Gracias, estoy bien”, dijo, volviéndose hacia la teja en la que estaba trabajando. Después de martillar unas cuantas veces más, tuvo la sensación de que todavía la estaban observando y se volvió de nuevo para ver a Runyon todavía allí en la escalera, mirándola. Lo fulminó con la mirada, y esta vez pareció avergonzado y miró hacia otro lado.

“¿Necesitas algo?”, preguntó secamente.

“Terminé con mi detalle temprano, pensé que podría ayudar”. No podía imaginar por qué. Todo lo que sabía era que lo último que quería era que alguien la ayudara a hacer que este trabajo fuera más rápido.

Ella volvió a su trabajo otra vez. “Ve y pregunta a un supervisor. Estoy segura de que encontrarán algo que puedas hacer. O Sólo espera allí, ellos te encontrarán”. Y es cierto, oyó a un observador Mek acercándose a la altura del techo, acercándose a Runyon. Sus sensores lo habían detectado fuera de lugar e inactivo, e incluso ahora Dakota no tenía dudas de que estaba cargando su producto electrificado a sacudirlo.

Estaba sorprendida por lo que Runyon hizo a continuación. Debió haber bajado corriendo la escalera, pero en lugar de eso, se quedó un momento más. incluso cuando el dron se acercaba.

Habló rápidamente. “Esta noche hay cuentos en la cabaña de recreación, justo después de la ración de la cena. Deberías venir. Estaré allí. ¿Vendrás?”

Antes de que Dakota pudiera responder, el dron se movió a solo unos pocos pies de Runyon, a un momento de sacudirlo y se deslizó hacia abajo. la escalera y corrió de regreso a su área asignada. Ella negó con la cabeza, tomó otro clavo de techo de la caja y regresó a trabaje mientras el dron gira y se aleja.

¿Qué pasa después? Descúbrelo en Perro de caza, que sale el 12 de septiembre.

