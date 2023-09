Un demonio de ensueño apunta a una futura madre reacia en una pesadilla inquietante

Pesadilla Tiene un título lamentablemente genérico, pero es la palabra en su uso más literal, refiriéndose a la “Yegua”, una criatura de folklore pensamiento para atormentar a los durmientes. En noruego La nueva película de la guionista y directora Kjersti Helen Raasmussen llegará a Estremecimiento Esta semana toma la forma de un demonio de ensueño particularmente desagradable.



Pesadilla tiene ciertos elementos en común con El bebe de romero y Pesadilla en Elm Street (especialmente parte quinta, El niño soñado), pero también es su propia bestia turbia. Comienza como Mona (telma‘s Eili Harboe) y Robby (Herman Tømmeraas) se mudan a un espacio pero destartalado departamento solo pueden costearlo debido al nuevo trabajo de Robby... y al hecho inevitable de que la última inquilina (“una mujer embarazada” es todo aprendemos sobre ella) murió en las instalaciones. La película comienza con un texto que explica qué es la “parálisis del sueño», así que es No sorprende cuando Mona comienza a tener sueños tan vívidamente horribles que tiene miedo de cerrar los ojos por la noche. No ayuda que la nueva El apartamento, que está renovando sola debido a la agitada agenda de Robby, la envuelve en un ambiente hostil, completo con sonidos inquietantes tanto en el interior (muchos de moscas zumbando ) y afuera (vecinos que discuten cuando su bebé no grita).

Además, la propia Mona está algo emocionalmente a la deriva; tiene 25 años y el hecho de que aún no ha descubierto una carrera está empezando a molestarla, especialmente porque Robby se está volviendo un adicto al trabajo. Ella y Robby no están casados ni siquiera comprometidos, y él ha comenzado a dar pistas sobre querer formar una familia. Sus terrores nocturnos, que implican ataques erráticos de sonambulismo, empeoran y protagonizan una figura que mira como Robby pero con una amenaza perceptible saliendo de cada poro.

Cuando Mona descubre que está embarazada, Pesadilla agrega otra capa de repugnancia a su historia; si bien hemos visto muchas cuentos de criaturas malvadas que tienen como objetivo a madres embarazadas y/o recién nacidos, es menos común seguir a una mujer que no quiere estar embarazada y elige (después de un rechazo invasivo de su médico ) para hacerse un aborto. Hay complicaciones, ya que un bebé es en gran medida parte del plan de Mare para Mona, así que Ella busca ayuda en un ámbito médico diferente: un especialista en sueño llamado Aksel (Dennis Storhøi) que no solo entiende por lo que está pasando, pero también tiene tecnología experimental que podría permitirle a Mona escaparse del alcance de Mare.

las piezas están en su lugar para una historia convincente e inquietante contada desde el punto de vista de una mujer, y Harboe hace bien en la promesa que ella mostró en telma con otra actuación emocionalmente desgarradora. Desafortunadamente, Pesadilla no es capaz de ejecutar sus ideas de una manera satisfactoria. Gran parte de la película tiene lugar en el mundo de sueños surrealista de Mona, y la historia se vuelve lenta a veces, incluso cuando ella no está durmiendo; estar confinada en el lúgubre edificio de apartamentos no ayuda a mantener las cosas emocionantes. Hay un elemento de intriga que viene con los vecinos de Mona, y hay insinúa que hay más en la historia que solo las experiencias de Mona. Pero a pesar de todos sus consejos para El bebe de romero, pesadilla nunca explora gran parte de un ángulo de conspiración, ni profundiza en por qué el edificio de apartamentos de Mona y Robby tiene huesos tan siniestros, o incluso se desarrolla Aksel de cualquier manera interesante. Tal vez sea intencional, para mantener la historia de Mona más íntima. Pero la verdad es que no hay nada tan horripilante en la historia de Mona. Sueña como la forma de su obstetra/ginecólogo cuando está completamente despierta.

Pesadilla llega el Shudder 29 de septiembre.



