We may earn a commission from links on this page.

Probablemente no lo recuerdes, pero en 2019 The Pokémon Company anunció que estaba trabajando en un nuevo juego llamado Pokémon Sleep. Inicialmente aqu el juego para móviles iba a lanzarse en 2020, pero se retrasó... un par de años. La compañía por fin acaba de mostrar un tráiler y sí, se juega durmiendo.



Dormir era la última frontera que nos quedaba libre de contaminación digital salvo por los cuantificadores de sueño, y eso es precisamente de lo que va esto. Pokémon Sleep nos invita a dejar el móvil próximo a nuestra almohada, algo que de todos modos ya hacemos por aquello de poder desactivar la alarma. El caso es que, mientras dormimos, Pokémon Sleep registra nuestros patrones de sueño, los analiza y los clasifica en tres tipos. En función del tiempo que pasemos en cada fase, atraere mos a diferentes tipos de Pokémon a nuestra base, que es, muy adecuadamente, un Snorlax.

Los creadores de Poké mon Sleep explicaban en su día que la aplicación es tan solo una manera de promover el sueño saludable y de dar una razón divertida para mirar el teléfono cada mañana. A continuación os ofrecemos el tráiler oficial del juego, así como un escueto vídeo sobre cómo funciona. The Pokémon Company no explica en ningún momento qué tecnología usa para registrar el sueño desde la mesita, pero sí que habrá un dispositivo cuantificador compatible llamado Pokémon Go Plus+ (con dos pluses). Más sobre eso un poco más abajo.

Rest your very best! | Pokémon Sleep

Introduction Video | Pokémon Sleep

Pokémon Sleep estará disponible para sistemas operativos iOS y Android, y estará disponible en algún momento de este mismo verano. Como apuntábamos arriba , The Pokémon Company ha aprovechado para presentar El Pokémon Go Plus+. Este disco con forma de Pokeball se deja en la cama para mejorar el registro de los patrones de sueño. Durante el día, por supuesto, el Pokémon Go Plus+ sirve para interactuar con Pokémon Go y capturar nuevos pokémon entre otras funciones. Este es su vídeo de presentación.