Poco a poco, las restricciones por Covid-19 van remitiendo. Una de las cosas buenas que se pueden volver a hacer es visitar un parque zoológico. Una mujer en El Paso sintió tanto entusiasmo que decidió saltar al recinto de los monos araña, y hay demasiadas razones por las que eso es una mala idea.



Ocurría en el zoo de la ciudad. La mujer saltó la verja que impide a los primates salir (y a los primates de fuera entrar) y vadeó un pequeño estanque para sentarse en una roca con una bolsa de snacks (Cheetos picantes según los responsables del parque) . Dos monos araña llamados Libby y Sunday se acercaron a la mujer y esta les ofreció los aperitivos sin dejar de reirse.

La peripecia se resolvió sin heridos entre ninguno de los primates implicados, pero podría haberse saldado de manera muy diferente. Los monos araña (llamados así por sus largos brazos y su asombrosa capacidad para trepar y moverse entre los árboles) son primates de entre 7 y 10 kilos y, aunque no son agresivos, pueden reaccionar con violencia si se sienten intimidados como cualquier otro animal salvaje. “Hablamos de primates”, explicaba a ABC7 uno de los cuidadores del zoo llamado Mason Kliest. “Te pueden hacer mucho daño si se lo proponen. Pueden ser pequeños, pero si realmente quieren te pueden tumbar sin problemas”. Kliest también se quejó de que la actuación de la mujer puede haber arruinado años de trabajo de los cuidadores tratando de ganarse la confianza de los monos.

Aparte del peligro que corrió la mujer, está la cuestión de la salud de los monos. Dar de comer alimentos procesados a los animales es la mejor manera de provocarles problemas gástricos. No hablemos ya si se trata de un snack picante como era este. Por fortuna, los monos parecían más molestos por la presencia de la mujer que interesados en su oferta y no comieron demasiados . Un segundo problema es que los primates son susceptibles de contraer algunas enfermedades humanas, y con una pandemia en pleno desarrollo, contagiar de Covid-19 a unos monos no parece la mejor de las ideas. La enfermedad ya se ha detectado en gorilas. De nuevo, la suerte ha querido que la mujer estaba sana (al menos físicamente).

El director del Zoo, Joe Montisano, ha lamentado el incidente y ha asegurado que se tomarán los pasos necesarios para que no sea posible saltar al interior del recinto en el futuro. También ha explicado que los monos araña, aunque estresados, se encuentran bien.

Los monos están bien. Quizá están un poco estresados por el incidente, pero están bien. No es más que el caso de una mujer estúpida pero tambié n afortunada. Aunque parezcan mansos, se trata de animales salvajes y reaccionan como tales.

Una vez salió del recinto, la mujer ha sido identificada y puesta en libertad. La dirección del parque ya ha anunciado que presentará una demanda contra ella por su actuación. [IFL Science]