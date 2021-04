Foto : Robert Schwemmer / Wikimedia Commons

La industria de la logística aún se está doliendo del reciente bloqueo del Canal de Suez por parte del Ever Given. Semanas después del incidente por fin comenzamos a saber algo sobre lo que había a bordo del barco, así como sobre los otros 64.887 contenedores en barcos que esperaban a la entrada del canal.

Advertisement

El portacontenedores puede haber salido del canal, pero sigue retenido por las autoridades que gestionan esa vía de agua a la espera que la empresa responsable pague la multa para llevárselo. Mientras se reuelve esa cuestión, los 18.000 contenedores del Ever Gi ven siguen a bordo, retenidos junto con el barco. ¿Qué es lo que transportaban esos con tenedores?

En American Shipper han consultado un servicio de cadena de suministro llamado E2open por el que han descubierto que el Ever Given viajaba al 85% de su capacidad. La aplicación no detalla qué tipo de carga llevaba el barco, pero fuentes anónimas han detallado lo siguiente a la publicación:

Fuentes marítimas en conocimiento del manifiesto del Ever Given informan de que las categorías de producto más abundantes en la lista de cargamento según su volumen en TEUs (Twenty-Foot Equivalent Units, una medida de carga habitual en Estados Unidos) y ordenadas de mayor a menor son: electrónica, maquinaria y repuestos, productos del hogar, muebles y calzado. Por razones legales no se pueden hacer públicos los porcentajes exactos de cada categoría.

Los propietarios de estos bienes no tienen otro remedio que esperar a que las autoridades portuarias del canal liberen el barco una vez pagada la sanción. Esos propietarios, de hecho, ya están presionando a la empresa propietaria del buque, Evergreen Marine, para que descargue el buque y traslade la carga a otro navío. Desgraciadamente, eso es más fácil de decir que de hacer. Ja net Porter, del servicio de información logística Ll oyd’s List, explica a NPR que las autoridades del canal también tienen secuestrada la carga. No se permite sacar los contenedores del barco.

Incluso aunque se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades del canal, sería físicamente imposible descargar el buque. No hay eq ui pamiento capaz de descargar contenedores acumulados en nueve o diez alturas como los que lleva el Ever Given en el lugar donde está atracado ahora mismo. Para descargarlo primero habría que moverlo. Para acceder a la carga necesitas grúas que puedan alcanzar 23 filas de contenedores. Ese tipo de grúas existen solo en puertos Europeos y Asiáticos, y quizá en Los Ángeles, pero desde luego no existen en Egipto.

El incidente del Ever Given retrasó el viaje de un total de 64.887 contenedores que esperaban a bordo de diferentes barcos. 28.000 de esos contenedores iban rumbo a Estados Unidos y el resto a Europa. Su carga es similar a la del Ever Given. En Indy100 reportaban recientemente que el bloqueo del Ever Given ha provocado una inusual escasez en el mercado de enanitos de jardín. Resulta que uno de los barcos atrapados en el bloqueo llevaba materias primas para la elaboración de estos adornos. A resultas de ello, no se han podido cumplir los plazos de fabricación. Todo ello empeorado por el hecho de que la pandemia y sus confinamientos han producido un curioso aumento en la demanda de enanitos porque los británicos dedican más tiempo a arreglar sus jardi nes.