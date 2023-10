¿Qué sucede cuando el mercado de seguros contra inundaciones se hunde?

Esta historia fue publicada originalmente por Molienda. Regístrese en Grist’s boletín semanal aquí. Esta historia es la segunda en un serie Grist de cuatro partes examinando cómo el cambio climático está sestabilizando el mercado de seguros global. Se publica en asociación con la Proyecto de presentación de informes sobre dificultades económicas.



Durante milenios, el Sur ha sido moldeado por su agua. Los pantanos y afluentes salobres que desembocan en el Mississippi fluyeron con comunicaciones y comercio, mientras que ciudades como Memphis y Nashville surgieron en las desembocaduras de los ríos. Los suburbios crecieron alrededor de los puertos a medida que las vías fluviales bullían. ellos se callaron.

En medio de estas mareas de progreso, las comunidades de bajos ingresos han sido relegadas a las aguas del Sur”.mala tierra "—que se inunda constantemente, que no tiene drenaje”, dijo Reese May, directora de estrategia e innovación de SBP, una organización nacional de base. organización de recuperación y resiliencia con sede en Luisiana. Cuando estas áreas quedan sumergidas, una ocurrencia cada vez más común, las familias que son menos capaces de recuperarse son los más afectados.

Los administradores de casos de May y la SBP observaron cómo se desarrollaba este dilema durante muchos años en Luisiana, mientras ayudaban a Nueva Orleans a reconstruirse lentamente después del huracán Katrina. Una década después de la tormenta, May recuerda a un hombre de unos 90 años y su hija mayor entrando a la oficina de SBP. “Ella lo arrastró en la puerta, porque no podía humillarse para hacerlo», dijo May. Edward Lee fue el primer miembro de su familia que no nació esclavizado. Se ofreció voluntario para deber de combate en la Segunda Guerra Mundial, inscribiéndose “para servir a su país en un tiempo cuando su país no lo defendió”, dijo May. Cuando May lo conoció, Lee había sido desplazado de la casa que construyó durante 10 años.

Sólo le tomó dos llamadas telefónicas a SBP para encontrar el dinero para reconstruir la casa de Lee. “Hubo una enorme celebración. La gente estaba muy orgullosa “De nosotros. Y realmente se sintió asqueroso”, dijo. “Ese hombre sufrió durante una década por algo que podríamos haber resuelto en un año”. La experiencia de Lee se mantiene en mayo porque “me recuerda la importancia no solo de reconstruir una casa, sino también de comprender por qué no se reconstruye”.

A medida que SBP expandió su trabajo de recuperación a comunidades afectadas por desastres naturales en Nueva York y Texas, empleados como May vieron una lucha familiar tras otra. con complicaciones con los pagos de FEMA y las reclamaciones de seguros negadas. Las repercusiones son ondeantes: Los daños de peligros naturales como las inundaciones es un contribuyente principal a las brechas de riqueza nacionales, amplificando las disparidades existentes.

En todo el país, las inundaciones son un riesgo creciente, tanto por el aumento de las aguas como por un nuevo peligro en zonas que antes eran improbables. A medida que las tormentas llegan con más frecuencia, los seguros contra inundaciones y los programas de ayuda ante desastres están fallando.

Sin embargo, la mayoría de las pólizas para propietarios de viviendas no cubren los daños por inundaciones, lo que requiere que las familias adquieran un segundo plan de seguro completamente diferente. La mayoría de estos se compran a través de un programa respaldado por el gobierno llamado Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones o NFIP. “Los mercados privados se recuperaron de las inundaciones hace décadas” Kousky explicó.

Pero a medida que los precios suben, cientos de miles de las personas han abandonado su seguro contra inundaciones, aumentando la carga sobre la asistencia federal para desastres y ejerciendo presión sobre sus ya limitados presupuestos. Muchos están fracasando las grietas. La falta de claridad sobre qué asistencia estará disponible a través de seguros o ayuda en casos de desastre impide que muchas familias reciban la ayuda que necesitan. Nueva Inglaterra inundación este verano, por ejemplo, los residentes que recibieron dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, en 2011 durante la última -una tormenta de un siglo son solamente apenas dándome cuenta Los requisitos de seguro no cumplidos significan que no son elegibles para recibir más asistencia de emergencia.

Estos obstáculos generalizados son la razón por la que SBP ha dejado de medir el éxito mediante la cantidad de edificios que podrían ayudar a reconstruir. En cambio, May dijo: “Comenzamos pensando en qué podríamos hacer para evitar que un sobreviviente necesite nuestra ayuda en primer lugar”.

el la mayoría de los desastres naturales En Estados Unidos ya implican inundaciones. Es un problema que empeorará con el aumento del nivel del mar y eventos de lluvia más intensos. 2050, las costas verán un promedio nacional de 45 a 85 días por año de inundación de marea alta. Mientras , tierra adentro, los ríos y arroyos se están desbordando de sus orillas con mayor frecuencia, se proyecta un tipo de inundación. a aumentar hasta 30 por ciento a medida que aumentan las temperaturas . También lluvias extremas volviéndose más común: Datos revisados por pares de First Street Foundation, una organización sin fines de lucro de investigación climática, sugieren sobre 20 por ciento La mayor parte del país verá ahora una lluvia “una vez en cada siglo” aproximadamente cada 25 años.

A pesar de este riesgo, simplemente 4 por ciento de los propietarios de viviendas En Estados Unidos tienen seguro contra inundaciones. Incluso aquellos que pagan por la protección contra inundaciones a menudo están mal informados sobre el riesgo de su propiedad.

FEMA produce mapas que designan qué casas se encuentran en una llanura aluvial de 100 años, que se estima tiene un 1 por ciento de probabilidad de inundaciones en cualquier año en particular. Los propietarios de casas en estas áreas con hipotecas respaldadas por el federal deben comprar seguros contra inundaciones . Aunque las empresas todavía ofrecen sus propias pólizas, la gran mayoría de la cobertura que los estadounidenses compran es a través del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA, introducido en 1968. después del huracán Betsy, el primer país huracán de mil millones de dólares, El programa federal tenía como objetivo ayudar a proporcionar un seguro contra inundaciones asequible y, a su vez, abordar los crecientes gastos de ayuda post-desastre.

Financiado por el gobierno y entregado a través de empresas privadas, el programa NFIP asegurará hasta $250,000 de daños a la edificación. (Ese límite no cambiado desde 1994, cuando el costo promedio para construir una casa era de $154,000.) Pero a medida que tormentas masivas como Katrina y Sandy se vuelven más frecuentes, el programa ha corrido $20 mil millones en números rojos; el año pasado, sus intereses solo sobre ese pasivo fueron de 280 millones de dólares.

Gracias al cambio climático, el problema se está agravando. “Las frecuentes inundaciones de alto costo impedirán que el NFIP pague su deuda”, informe de FEMA advirtió. Esto se debe en parte porque el NFIP no puede negarse a segurar propiedades, algo Los críticos han sugerido durante mucho tiempo alienta la construcción y la reconstrucción en lugares vulnerables. Por ley, tampoco puede aumentar las tasas para la mayoría de las pólizas en más de 18 por ciento al año“Queremos mantener un seguro más barato de lo que realmente cuesta pagar todas esas pérdidas”, dijo Carolyn Kousky, vicepresidenta asociada. para economía y política del Fondo de Defensa Ambiental.

Aunque los mapas de inundaciones de FEMA influyen en todo, desde las tasas de seguro de las personas hasta el lugar donde ocurre el desarrollo, no han estado haciendo un buen trabajo al capturar los cambios. riesgos. Entre 2015 y 2019, 40 por ciento de las reclamaciones del NFIP estaban fuera de las zonas de riesgo de inundación de FEMA. Se supone que la agencia debe actualizar sus mapas cada cinco años, pero los retrasos son comunes y La presión de los residentes locales que buscan desarrollarse o de los políticos deseosos de bases impositivas más amplias puede influir en su extensión. Estos mapas usan datos meteorológicos históricos que no tiene en cuenta el cambio climático.

Para ayudar a abordar algunas de estas preocupaciones, FEMA decidió recientemente cambiar sus evaluaciones por primera vez desde la década de 1980. Roy Wright, el Exdirector ejecutivo del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones que inició el proceso en 2015, dice el nuevo Programa de Clasificación de Riesgo 2.0 incorporará modelos más sofisticados, mejorará la precisión de la agencia y alcanzará a las aseguradoras privadas, que durante mucho tiempo han utilizado técnicas más avanzadas. La nueva metodología, que comenzó en 2021 y se implementó en todas las políticas del NFIP en la primavera de 2023, ahora considera las inundaciones provocadas por las lluvias. , e incluye factores como el valor individual de la propiedad y el costo de reconstrucción.

Uno de los objetivos de FEMA con estos cambios era fijar un precio más justo para sus seguros. Pero mientras casi una cuarta parte de los asegurados del NFIP vieron sus primas bajan, en promedio sus tasas aumentaron. Las políticas en algunos estados como Luisiana y Florida se dispararon más del 500 por ciento, introduciendo gradualmente a lo largo de años. “No hay ninguna herramienta de comunicación de r riesgos más mayor que una señal de precios ”, dijo Wright. Pero “la gente no Les gusta saber que están en riesgo. Y seguramente no les gusta cuando hay un precio por ello”. Diez estados y muchos municipios más pequeños ahora demandando para bloquear estas primas más altas.

Los expertos en seguros como Kousky piensan que RiskRating 2.0 es solo uno de los muchos pasos que aún se requieren para mejorar el programa. “Risk Rating 2.0 era “Es muy necesario”, dijo, “pero debía ir acompañado de un programa de asequibilidad”. Ella cree que un plan de red de seguridad es esencial. para ayudar a cubrir la costos crecientes del seguro contra inundaciones, tanto para los propietarios de viviendas de bajos ingresos como para los acreedores hipotecarios que estabilizan la economía. Wright está de acuerdo en que se necesitan más cambios y señala que los límites del Congreso a los pagos del NFIP ni siquiera se han mantenido al día con inflación. “Si quieres tener un programa de asequibilidad, tienes que pagar por él”, dijo, añadiendo que hay que hacer Por lo tanto, el Congreso tendrá que dejar de depender de ingresos insuficientes por primas.

Sin embargo, el gobierno ha postergado continuamente estas decisiones mediante extensiones a corto plazo del programa NFIP, que estaba previsto que expirara nuevamente. este otoño. En septiembre, la Asociación de Corredores Hipotecarios escribió en una carta al Congreso que permitir esto era una “amenaza inminente ” para los mercados de bienes biernos, y que hacían falta mejores soluciones a largoplazo. “MBA Los miembros están muy preocupados de que el seguro de propiedad privado haya alcanzado un punto crítico de dislocación del mercado”, decía la carta. El programa casi se una interrupción junto con la financiación gubernamental durante el enfrentamiento republicano a finales de septiembre. Una falla en el NFIP, que perturbaría miles de transacciones inmobiliarias un día, sólo fue evitado por un tiempo 45extensión de dos días. Mientras tanto, una serie de desastres importantes este verano habían agotado el Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA, que administra el agencia en deuda y obligándolo a restringir sus actividades en agosto. Como parte del paquete de gasto temporal de último momento, el Congreso aprobó $16 mil millones adicionales para socorro en casos de desastre, justo a tiempo para que la ciudad de Nueva York enfrente un diluvio que elevó los niveles de agua tan alto como un león marino escapado desde su recinto en el Central ParkZoo.

Las llamadas cercanas demuestran cuán inestables son estos sistemas. A medida que las tormentas inundan repetidamente lo que anteriormente era tierra seca, alguien va a tener para pagar las inundaciones. La compañía de reaseguros SwissRe encontrado recientemente que, aunque las mejoras en el código de construcción de Florida han reducido las pérdidas anuales esperadas por los huracanes en un 90 por ciento, esas ganancias han quedado “empequeñecidas” por aumento de la exposición, principalmente debido a un gran aumento de la población que vive en zonas de riesgo. Pero las conversaciones sobre la única alternativa verdadera... retiro gestionadoo alentar a las comunidades a reubicarse—se han estado deteniendo.

“Nuestras respuestas siempre están marcadas por desastres”, afirmó Kousky. Después de una catástrofe como la del huracán Andrew, por ejemplo, los precios de los seguros suben, El número de empresas que redactan políticas disminuye y se pensaba que el papel de los reguladores era ayudar a proteger a los consumidores de ese tipo de volatilidad. “Pero la expectativa previa era que todo se recalibraría después del desastre; mercado”.

Ahora bien, dijo, no se trata sólo de que “las aseguradoras tuvieron que superar el impacto de tener niveles tan altos de pérdidas, sino que están Ahora estamos repensando fundamentalmente la trayectoria del riesgo”.

A medida que el sistema de seguros del país se tambalea, las empresas se están volviendo más estrictas con sus pagos. Muchos propietarios están descubriendo que tienen sublímites: condiciones que excluyen categorías amplias de daños, como el moho, o políticas que sólo entran en vigor si una tormenta lleva el nombre de un desastre”. La gente va a reconstruir y descubre que en realidad no tienen suficientes cantidades de dinero para recuperarse”, dijo Kousky. .

Esa experiencia desgarradora convirtió el sueño de Douglas Quinn de vivir en el agua en una pesadilla. Había verificado cuidadosamente las zonas de inundación de FEMA antes de comprar una casa en la orilla del río Toms, Nueva Jersey, en 2011. La casa de 50 años nunca se había inundado, pero con sus Ubicación frente a la playa, Quinn, un asesor financiero, optó por comprar la cantidad máxima de cobertura del NFIP de $250,000. Cuando el huracán Sandy azotó Nueva Jersey, salió de su nuevo hogar, sorprendido por lo profundo que había subido el agua. La noche oscura estaba iluminada sólo por destellos de Líneas eléctricas caídas en cortocircuito.

Poco más de un año después de mudarse, Quinn había perdido casi todo lo que poseía a causa de la tormenta. Al principio, no estaba preocupado. “Creía en los seguros», dijo. Su compañía de seguros envió a un ingeniero para evaluar sus daños. Reclamaron la fundación El daño no se debió a la presión del agua, sino más bien a un problema preexistente debido al movimiento en los suelos de soporte, algo excluido. de su política de inundaciones. Pero Quinn había hecho una inspección previa a la compra, por lo que tenía pruebas de que las grietas eran nuevas. “Estoy pensando, bueno, es un error”, recordó. “Sólo necesito mostrarles las fotos”.

Él y su hija adolescente vivieron fuera de su automóvil mientras intentaban completar el papeleo y encontrar un lugar temporal para alquilar. A pesar de su meticulosa apelación, FEMA se puso del lado de la compañía de seguros. (El grupo sin fines de lucro de Asistencia Legal de Nueva York descubrió que en las apelaciones posteriores a Sandy, la agencia del lado de los propietarios de viviendas 92 por ciento de la época.) Junto con más 1.600 otros propietarios de viviendas, Quinn presentó una demanda. Aún estaba pendiente cuando el nuevo fiscal general de Nueva York lanzó una investigación criminal, descubriendo evidencia de que las compañías de seguros habían cambiado rutinariamente los informes de ingeniería para reducir los reclamos, lo que llevó a FEMA a revisar todos los reclamos por daños del huracán. “Es intencional. Es una estrategia. Y sucede en todo el país”, dijo Quinn.

Debido a esta experiencia, dejó su carrera en finanzas para convertirse en director ejecutivo de una organización de vigilancia de seguros, la American Policyholder Association. En 2021, la asociación estaba trabajando con denunciantes dentro de la industria de seguros de Florida. Presentaron un informe extenso sobre evaluaciones similarmente alteradas al estado. Oficina de Regulación de Seguros, donde permaneció durante meses. Luego, el huracán Ian golpeó y los nuevos propietarios comenzaron a toparse con los mismos obstáculos. Posteriormente, las aseguradoras o los proveedores que contratan para ayudar a procesar los reclamos han sido agresivos en sus intentos de reducir los reclamos, en algunos casos modificando directamente informes para reducir los pagos. En uno de esos casos se rebajó una estimación de $60,000 para reparaciones de techo a aproximadamente $3,000, según Quinn.

El Comisionado de Seguros de Florida en ese momento, David Altmaier, renunció el 28 de diciembre de 2022, días antes de que entrara en vigor una nueva ley contra el lobby. efecto, prohibiendo a los ex jefes de agencias pasar de una “puerta giratoria” a puestos lucrativos como lobbystas durante seis años. En marzo de 2023, Altmaier Anunciado su nueva posición como lobista en el Grupo del Sur, donde el dice Aprovechará más de una década de experiencia para ayudar a los seguros y a las entidades adyacentes a los seguros a navegar por el complejo mundo de la regulación.

Este tipo de prácticas de seguros generalizadas empeoran las disparidades existentes; una investigación muestra que los propietarios de viviendas negros pagar primas más altas que los propietarios no blancos. May en SBP dice que sus clientes ven regularmente sesgos similares en los pagos de FEMA, con personas de color recibiendo mucho menos por la misma cantidad de daños. Para empeorar las cosas, muchos propietarios negros han heredado sus casas y pueden enfrentan desafíos al documentar su título, haciendo más difícil presentar reclamaciones. Las diferencias raciales en quién propietario de casas se suman a esta brecha: a nivel nacional, 56 por ciento por ciento de las familias negras alquilan, en comparación con el 28 por ciento de las familias blancas.

e inundaciones a menudo llega a los vecindarios Lo más difícil es para un gran número de inquilinos. Cuando los costos del seguro de un propietario se disparan, eso a menudo se transmite a los inquilinos a través de aumentos en el alquiler. FEMA ofrece Algunos seguros contra inundaciones para inquilinos, muchos no los compran, dejando sus propias pérdidas de propiedad desprotegidas. Y algunas situaciones de alquiler, como quitar un Las casas móviles destruidas procedentes de terrenos alquilados no están cubiertas en absoluto. “Cuando la gente no cobra, es una pérdida generacional”, dijo Quinn.

Incluso con sus antecedentes financieros, navegar por el proceso de reclamos de seguros durante los años que estuvo tratando de reconstruir su vida casi lo rompió. . “Tuve días en los que no podía levantarme de la cama”, dijo. Estas dificultades son la razón por la que May y SBP ahora son abogar por cambios en el socorro en casos de desastre, incluida la creación de una sola solicitud de asistencia en casos de desastre que agilizaría el intercambio de información entre los gobiernos federal, estatal y agencias locales entre las que los sobrevivientes a menudo rebotan durante años.

Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, una asociación única está probando ahora un pequeño programa piloto para ayudar a conseguir fondos de recuperación más rápidamente para las personas. después de una inundación. En una colaboración que incluye al Fondo de Defensa Ambiental, SBP, el corredor Guy Carpenter y la importante compañía de seguros Swiss Re, la el equipo lanzó un seguro paramétrico este verano. Si se alcanzan métricas particulares — una combinación de factores como una cierta cantidad de lluvia o o huella de inundaciones — una Se emitirá un pago automático de hasta $15,000, dependiendo de la gravedad de la inundación, a familias de bajos ingresos y se podrá utilizar. para cualquier cosa que la familia necesite. Una vez que ocurra un evento que cumpla con los requisitos del programa, se abrirá su portal de aplicaciones y las familias que viven en ciertos vecindarios podrán solicitar estos pagos.

Con este tipo de enfoque, “no es necesario enviar un ajustador de pérdidas semanas después del evento para evaluar cuánto daño hay”. era, y luego pelear con su compañía de seguros”, explicó Kousky, del Fondo de Defensa Ambiental. Ella espera que el programa, el primero de su kind en los Estados Unidos podrá ampliarse rápidamente. Está financiado a través de un programa conjunto entre la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Seguridad Nacional.

Nuevas soluciones están muy atrasadas. En 2023, ya ha habido 24 desastres eso costó más de mil millones de dólares en daños, un nuevo récord nacional. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia, el número de personas que se mudan a los condados más propensos a inundaciones se han más que duplicado, poniendo 400.000 adicionales Los estadounidenses en riesgo. “Necesitamos un conjunto de soluciones”, dijo Kousky, “porque no hay una sola cosa que resuelva [el crisis de seguros]”.

Mientras tanto, una vez más en medio de la temporada de huracanes, Quinn se sorprende mirando constantemente el agua por su ventana, comprobando asegúrese de que no esté subiendo. Después de siete años, finalmente pudo regresar a su casa, y ahora está construida a 10 pies más alto. Pero el trauma de perder su fe en los sistemas financieros que pensaba que lo protegían no se ha disipado. “Es una tormenta después “La tormenta”, dijo. “Cuando esa red de seguridad falla, lo que pasa es devastador. Y nadie habla de ello”.

Las inundaciones pueden destruir una casa en una noche, pero la tragedia completa, dijo Quinn, tarda años en desarrollarse. En sus cortavientos, encuentran el peor daño frente al que pueden pararse mientras disparan. “Nadie sigue lo que pasan los sobrevivientes: los meses y años de recuperación lenta y agotadora”.

Este artículo apareció originalmente en Molienda en https://grist.org/economics/what-happens-when-americas-flood-insurance-market-goes-underwater/.Grist es una organización de medios independiente y sin fines de lucro dedicada a contar historias sobre soluciones climáticas y un futuro justo. Obtenga más información en Grist.org



