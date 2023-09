Reddit elimina la capacidad de evitar anuncios dirigidos en función de sus votos a favor

Reddit dijo que estaba “simplificando” sus opciones de privacidad de anuncios al eliminar la capacidad de ignorar anuncios dirigidos según las comunidades a las que se una, lo que publicaciones que usted vota a favor o en contra, y cómo pasa su tiempo en la plataforma.

El miércoles, Reddit al corriente a su subreddit r/reddit que durante las próximas semanas, el sitio realice varios cambios en la configuración de privacidad de la plataforma. La directora de privacidad de Reddit,Jutta Williams,escribió que el sitio actualizará las descripciones de algunas de las opciones de privacidad. Mientras se realizan algunos cambios modestos en la forma en que los usuarios pueden dictar las formas aparecen en los resultados de búsqueda, Reddit dijo que está eliminando la capacidad de desactivar su capacidad para objetivo usuarios con anuncios basados en su actividad.

La empresa enfatizó que no envían información de actividad de Reddit a anunciantes terceros y que los usuarios aún pueden anular la selección de la segmentación de anuncios basándose en información de anunciantes externos. Aún así, significa que los usuarios ya no pueden solicitar que la sitio no use sus datos de actividad para atraerlos con anuncios basados en sus subreddits favoritos o incluso sus hábitos de publicación. Williams dijo “la gran mayoría de redditors» no verá muchos cambios, infiriendo que la mayoría de los usuarios no conocen (o más probablemente no saben) acerca de la capacidad de deseleccionar la orientación de anuncios.

“Este cambio no resultará en ver más anuncios ni compartir actividad en la plataforma con anunciantes”, escribió Williams. “Permite que nuestros modelos para predecir mejor qué anuncio puede ser más relevante para tí».

La empresa dijo que estaba realizando estos cambios para “simplificar” las descripciones de privacidad así como “mejorar el rendimiento de los anuncios”. para insinuar que la empresa quiere mejorar el clic en anuncios Tasas: una métrica para determinar la efectividad de los anuncios basada en el número de clics en anuncios dividido por el número de veces que se muestra un anuncio. En un reciente publicación de blog Reddit, creado para el beneficio de los anunciantes, enfatizó su propia “solución de orientación que aprovecha el rico corpus de texto de Reddit” para una mejor orientación de los anuncios. y un clic mejorado tasas.

Más que eso, Reddit dijo a los anunciantes que duplicó el número de “intereses” disponibles para los anuncios dirigidos, lo que significa que los anuncios podrían ser aún más dirigido según la actividad del usuario que antes.

la cosa Es decir, algunos “países seleccionados” aún mantendrán la capacidad de anular la selección de la segmentación de anuncios, pero Reddit no especificó qué países serían . Gizmodo contactó a Reddit para obtener una aclaración, pero no recibimos respuesta de inmediato. Podría ser una referencia a los países de la UE que estar bajo los auspicios de la Ley de Servicios Digitales. La ley exige que las plataformas sean mucho más transparentes sobre las prácticas de publicidad dirigida, una perspectiva que ha provocado bastante consternación entre las grandes empresas tecnológicas como Meta que han confiado durante largo en anuncios dirigidos para la mayor de sus ingresos.

Reddit afirmó que estaba agregando la capacidad de excluirse de categorías de anuncios específicas, incluidas algunas categorías sensibles como alcohol, juegos de azar, embarazo y crianza de los hijos o pérdida de peso. El sitio dio a entender que no podrá detener cada uno de esos tipos de anuncios, y en cambio, Reddit hará todo lo posible para mostrar “menos” de estos tipos de anuncios a los usuarios.

“‘Menos’ porque estamos utilizando una combinación de etiquetado manual y aprendizaje automático para clasificar los anuncios, lo cual no será 100 % exitoso. Para empezar”, escribió Williams. “Pero esperamos que nuestra precisión mejore con el tiempo”.

Este tipo de característica no es nueva. Google se encuentra entre otras plataformas que también han introducido la capacidad de establecer preferencias para categorías de orientación de anuncios, aunque hasta hace poco también rompió algunas aplicaciones. Reddit aún está superando el protestas masivas de apagón de moderador eso provocó una insatisfacción a gran escala con las medidas de monetización de la empresa. Los cambios de privacidad no serán el gota que rompa la S noo ha vuelto, por así decirlo , pero podría aumentar la sensación creciente de La plataforma piensa que sus usuarios son un producto. para gastar fácilmente cuando se estime conveniente.

