Las patinetas eléctricas Onewheel se enfrentan a una retirada mundial del mercado tras cuatro muertes y múltiples lesiones

Todos Monopatín eléctrico autoequilibrado de una rueda Los modelos están siendo retirados del mercado luego de informes de al menos cuatro muertes y múltiples lesiones entre 2019 y 2021. El retiro del mercado se emitió el viernes. e incluye 300.000 patinetas vendidas en todo el mundo y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés) advierte a los consumidores que dejen de usar la patineta inmediatamente.

La CPSC advirtió en el aviso de retirada: “Las patines pueden dejar de equilibrar al patinador si se exceden los límites de las tablas, presentando un peligro de choque que puede resultar en lesiones graves o la muerte”. Señaló que las muertes por patinetas eléctricas fueron causadas por traumatismos en la cabeza, y en tres de los cuatro casos, el ciclista no llevaba casco. Aquellos que resultaron heridos mientras montaban el e-skateboard sufrieron una “lesión cerebral traumática, conmoción , parálisis, parte superior fracturas corporales, fracturas de la parte inferior del cuerpo y daños en los ligamentos”, informó la CPSC.

El retiro del mercado incluye Onewheel (original), Onewheel+, Onewheel+XR, Onewheel Pint, Onewheel Pint X, Onewheel GT y la compañía Onewheel. dijo que ha publicado una actualización de firmware para sus modelos Onewheel GT, Pint X, Pint y XR. La actualización agregará una tecnología háptica zumbido” que alertará a los pasajeros cuando se encuentren en una situación que podría resultar en un accidente. Según se informa, el pasajero podrá Escuchar y sentir el zumbido, para permitirles “reconocer que la capacidad de la tabla para equilibrarse pronto puede ser superada y poder inclinarse. “Retroceda y reduzca la velocidad para evitar chocar”, escribió el propietario de Onewheel, Future Motion, en su anuncio de retirada.

La actualización estará disponible para el modelo GT dentro de una semana después del anuncio de retirada y estará disponible dentro de seis semanas para Modelos Pint X, Pint y XR, dijo la compañía.

El retiro oficial se produce casi un año después de que la CPSC emitiera una advertencia a los consumidores, decirles que dejen de usar los monopatines eléctricos Onewheel y agregó que había evaluado los productos y encontró que los pasajeros podrían ser expulsados, lo que provocaría lesiones o la muerte.

En ese momento, Onewheel negó que sus patinetas eléctricas no fueran seguras y dijo: “La empresa no ve ninguna razón para que los usuarios dejen de usarlas. sus tablas o nuevos riders para no comprar una», la CPSC dijo en noviembre de 2022 comunicado de prensa. El comunicado agregó: “La empresa afirma que los usuarios de Onewheel saben que existen riesgos inherentes al andar en una patineta eléctrica, al igual que están practicando cualquier otro deporte de tabla o andando en una bicicleta eléctrica, scooter eléctrico, vehículo todo terreno o motocicleta”.

Future Motion enfrenta 31 demandas pendientes de consumidores que afirman que cayeron porque su producto Onewhell “se detuvo o apagó inesperadamente», la compañía dicho en un presentación judicial. Pide consolidar los procedimientos y solicitó que se trasladen al Distrito Medio de la Florida, diciendo que es donde es la mayor cantidad Se presentaron varias demandas. Las demandas se presentaron en todo Estados Unidos, incluidos Tennessee, California, Illinois y Nueva Jersey, entre otros, para 15 estados en total.

Aunque los modelos Onewheel retirados del mercado todavía figuran en el sitio web de Future Motion, la opción para comprar el producto está deshabilitada y en su lugar proporciona un enlace a la página de retirada. Mientras tanto, los consumidores que tienen los modelos Onewheel o Onewheel+ originales que no son elegibles para una actualización de firmware pueden acceder a Future Motion para recibir un reembolso prorrateado al deshacerse del producto, dijo la CPSC.

El equipo de Onewheel aconsejó a los consumidores que no utilicen productos Onewheel que no estén actualizados o que no sean elegibles para la actualización e instó a todos los usuarios usar cascos y equipo de protección mientras anda en patineta eléctrica. Future Motion dijo en su comunicado de prensa de retirada: “La seguridad del ciclista es nuestra principal prioridad y es fundamental para el éxito a largo plazo del deporte”. Agregó que la “actualización es la culminación de meses de Trabajamos con la CPSC y estamos orgullosos de realizar mejoras continuas para crear la mejor experiencia posible para nuestros usuarios”.

Future Motion no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Gizmodo enviada fuera del horario comercial regular.

