Revisión de Chromebook Plus: mejores especificaciones hacen que la marca de portátiles baratos de Google sea más atractiva

Durante los últimos 10 años, los Chromebooks han seguido siendo exactamente lo que son. Los Chromebooks son Chromebooks. Los fabricantes lanzan nuevos modelos cada año con versiones ligeramente actualizadas especificaciones y Google realiza adiciones menores a la plataforma basada en ChromeOS. Pero a pesar de eso, las Chromebooks siguen siendo computadoras portátiles de bajo presupuesto para personas que Solo necesitas un dispositivo para navegar por Internet desde la comodidad de un sofá o un aula sin gastar mucho dinero.

Luego apareció Google y no cambió tanto el juego, sino que cambió el nombre. Google no dice explícitamente recién denominado Chromebook Plus Es cualquier tipo de revolución para su marca de portátiles ultrabaratos, pero el apodo adicional implica que estos dispositivos son un verdadero paso adelante. de lo que eran antes. Probablemente sea mejor pensar que el “Plus” en Chromebook Plus indica una adición básica. Google ha agregado algunas características más de software para sus computadoras portátiles y establecer especificaciones mínimas, dice la compañía debería “duplica” el rendimiento de cada nuevo modelo en comparación con versiones anteriores, y aún así mantiene precios a partir de sólo $399.

Entonces, ¿qué tan diferentes son los modelos Plus de los Chromebook anteriores? Honestamente, al usuario promedio le resultaría difícil detectar la diferencia entre los dos. No compres un Chromebook porque quieres las mejores velocidades de procesamiento o las frecuencias de actualización más altas. Para ser honesto, cómpralos porque hay pocas opciones cuando se trata de encontrar una máquina moderna que haga lo que hacen los Chromebook por su precio. Es por eso que han sido vendidos a las escuelas en cantidades tan grandes, todo lo que necesitan que hagan es ejecutar las aplicaciones de Google Workspace y navegar por Internet. Chromebook comienza a costar $600, $700 u $800, luego la competencia se acumula rápidamente.

Una de las mejores ofertas de hardware si puede aceptar las limitaciones

Las especificaciones de los nuevos Chromebook son de hecho mejores que la mayoría de los modelos más antiguos. Se le garantizará algo así como un Intel Core i3 de 12.ª generación o AMD Ryzen 3 7000 para alimentarlo, además contendrá 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Si todo Lo que quiero es un Chromebook con esas estadísticas desde $399, deja de leer ahora. Hay modelos de Asus y Acer a partir de ese precio. Si está buscando llevar los Chromebooks más allá de la simple navegación y visualización de videos, ahí es cuando se encontrará con limitaciones.

Por otra parte, Plus no es un salto demasiado grande. A pesar de promocionar cuán capaces son los nuevos Chromebooks para juegos en la nube y edición de fotografías, mi viejo Chromebook HP X360 que compré hace tres años, es totalmente capaz de ejecutar Photoshop en la web y GeForce Now (que tiene usuarios migrados a la versión del navegador en lugar de ejecutarlos en una aplicación de Android separada). Adiciones promocionadas como el simple editor de vídeo en Google Fotos También existen en máquinas más antiguas. Hay algunas funciones añadidas a la edición de fotografías para los modelos Plus, pero Magic Eraser no es necesariamente un característica de hardware título. El material que rediseña también aterrizó en Chromebooks más antiguos. Se luce mejor que antes, con curvas más suaves a diferentes ventanas y a un mejor tipo de letra, pero la verdadera pregunta es ¿qué hace que Plus sea “plus?”

Con pocas características exclusivas del Chromebook Plus, si deberías comprarlo o no, se reduce a la antigua pregunta de los Chromebook: ¿qué quieres? Honestamente, ¿usas tu computadora portátil y cuál es tu presupuesto máximo? Si la respuesta a la primera pregunta es algo más que navegar, mirar películas, edición de fotos simple y juegos en la nube, entonces tendrás que buscar en otra parte. Afortunadamente, la segunda pregunta obtiene respuesta bastante rápido. Encuentre muchas mejores ofertas para nuevo hardware que el Chromebook Plus, siempre que pueda asimilar el ecosistema propiedad de Google.

Navegando por los diferentes modelos de Chromebook Plus

Cuando yo era un estudiante universitario pobre que buscaba desesperadamente un dispositivo portátil que no arruinara el banco, el Chromebook era el mejor elección que tenía. Necesitaba algo para la web y el procesamiento de textos, y encajaba a la perfección. Éramos yo y mi pequeño 11” Chromebook contra el mundo.

El último Chromebook que compré para mi propio uso fue el Chromebook HP X360 de $ 399 en 2020. Ese dispositivo tenía un procesador Intel de décima generación. CPU Core i3-10110U y también era un 2 en 1, aunque, para ser honesto, nunca encontré mucha utilidad para el modo tableta. Tenía 8 GB de RAM, pero solo 64 GB de memoria, lo que significa que no está a la altura de los estándares Plus. También ha sido mi opción preferida. dispositivo para ver Netflix o YouTube cuando lejos de mi PC, y ofrece una línea de base para los cambios con Plus.

Con el propósito de revisar Chromebook Plus, Google ofreció a los medios tres opciones para computadoras portátiles. Yo opté por $ 499 Lenovo IdeaPad Flex 5i ya que podría compararlo directamente con los dispositivos que he usado más extensamente.

Entonces, ¿qué ha cambiado? No demasiado, al menos no mucho, eso es evidente cuando empiezas a trastear. El material con el que interactúas es más limpio y más agradable de ver que antes. Los nuevos fondos de pantalla de Dawn to Dark son limpios, pero a partir de ahora, solo hay dos de ellos, ambos representan cadenas montañosas lejanas y un gran cielo detrás de ellas. Con Borrador Mágico y Desenfoque de Retrato en un formato portátil es agradable, pero siendo honesto,no me gusta mucha la idea de recortar personas y cosas tomas, incluso si pudieran estropear la vista. Eso es más del periodista que hay en mí que cualquier otra cosa.

El Lenovo IdeaPad es una máquina sólidamente construida, y navegar y ver videos es muy fluido. Este Chromebook Plus lleva un Intel Core i3-1315U, que es más que suficiente para la actividad diaria de la mayoría de las personas. La pantalla Full HD de 14 pulgadas y 16:10 hace el trabajo en Brillo máximo de 1920 x 1080 y 300 nits.

Y la diferencia que tres años pueden hacer entre las CPU puede ser reveladora. No hay muchos servicios creados para comparar los Chromebook, pero los IdeaPad obtuvo una puntuación de 235 en el programa de referencia en línea JetStream 2. Ese sitio ejecuta varios programas JavaScript y WebAssembly en el navegador y califica un dispositivo sobre la rapidez con que los ejecuta. El hardware más nuevo siempre funcionará mejor en los sitios web actualizados, aunque el IdeaPad obtuvo una puntuación mucho más alta que el 122 puntuó en el HP de tres años. La puntuación del Chromebook Plus fue equivalente a una MacBook Air con motor 1 M1 de 2020.

En GeekBench 6, el Chromebook Plus obtuvo una puntuación de 1850 de un solo núcleo y 5105 de múltiples núcleos. En realidad, es bastante equivalente al $750 Dell Inspiron 14 2 en 1, otro portátil económico, aunque por supuesto, el IdeaPad (ni ningún dispositivo Windows o ChromeOS , para ser franco) no tiene ninguna posibilidad de intentar supera a un MacBook Air de 15 pulgadas de 1.300 dólares, al menos en términos de potencia pura.

Dicho esto, 8 GB de RAM es una buena base para un producto barato como el Lenovo IdeaPad con ChromeOS básico, pero puede tener dificultades con las aplicaciones más exigentes que teóricamente funcionan en Chromebook, como ejecutar juegos a través de la integración de Steam. No hay una versión de 16GB disponible, Lenovo tiene un “Gaming Chromebook Plus” que se lanza junto con el Flex i5, pero no eso actualmente disponible en los EE. UU. A la mayoría de las computadoras portátiles les cuesta ejecutar Windows sin 16 GB de memoria, pero para las Chromebook, sin duda es suficiente. Eso sí, no hay una versión de 16 GB disponible. Lenovo tiene un “Gaming Chromebook Plus” con más RAM que se lanzará junto con el Flex i5, pero actualmente no está disponible en EE. UU.

La cámara web de 1080p prometida fue un toque bastante agradable en una máquina de menos de $500. Es mejor que lo que obtienes en una computadora totalmente basada en Windows. Computadora portátil económica como nueva , $800 Microsoft Surface Laptop Go 3 (un dispositivo que realmente está ampliando la definición de “presupuesto”). Los prácticos controles del estante inferior le permiten controlar instantáneamente el desenfoque del fondo y la cancelación de ruido. , e iluminación mejorada para hacer artificialmente su taza un poco más brillante. La cancelación de ruido funcionó lo suficientemente bien como para ignorar el sonido del tráfico afuera , pero no detendrá todo el ruido ambiental más fuerte en las inmediaciones.

De vez en cuando, tuve problemas en los que el trackpad del IdeaPad se estropeaba. Esto era más obvio cuando jugaba un juego de apuntar y hacer clic. como juego La puerta de Baldur 3 sin usar un ratón. El sonido es lo que espera de solo dos dos altavoces estéreo de dos vías en una portátil económica.

Intentar atraer a nuevos usuarios de Chromebook

Para atraer a nuevos usuarios, Google ofrece a los compradores de Chromebook Plus una suscripción gratuita de tres meses a la versión algo reducida de Photoshop de Adobe en web más tres meses del nivel de prioridad de GeForce Now. Ambas son aplicaciones basadas en la nube que se ejecutan específicamente en el navegador, que es exactamente donde Google quiere que pases tu tiempo.

Photoshop en la web es fácil de usar y contiene todas las herramientas que la mayoría de la gente usaría, como el ajuste de luz habitual y herramientas de recorte. Faltan varias funciones de la versión de escritorio y cualquiera que acceda a la herramienta de edición basada en web no podrá juegue con diferentes filtros. La versión web de Photoshop también incluye las herramientas de IA de expansión generativa y relleno generativo, que en papel son son juguetes bonitos, pero pueden generar algunos resultados extraños en la práctica. Si todo eso te parece bien, esa prueba de tres meses seguirá siendo pasar volando en poco tiempo.

La mejor característica nueva que llega a Chromebook Plus es la función de sincronización de archivos. Si bien 128 GB de espacio de almacenamiento es mejor que algunos modelos de Chromebook anteriores En la base, todavía no es mucho, ni mucho menos. Los Chromebook dependen de Google Drive para casi todo el resto del almacenamiento, lo que hace Es una molestia si intentas usarlo sin una conexión wifi. Con File Sync habilitado, Chromebook Plus comparte tus datos de Drive en su dispositivo cada vez que encuentre una conexión a Internet. Siempre y cuando no esté tratando con un disco lleno, la función ofrece un poco más de tranquilidad si llevas tu Chromebook de viaje.

Si todo lo que quería saber es si Photoshop en la web funciona bien en un Chromebook, entonces sí, funciona. Seamos justos , no compras un Chromebook esperando ejecutar una herramienta de edición de fotos o vídeos de alta gama. El otro lado del Chromebook Plus es el énfasis en los juegos en la nube. Geforce Now es un buen servicio en sí mismo y hace el trabajo en Chromebook Plus. Hemos jugado varias horas de la nueva versión 2.0 de Ciberpunk 2077 y La puerta de Baldur 3 a través de mi Chromebook y hace el trabajo. Eso es impresionante si consideras que ciberpunk estaba gravando algunas de las mejores versiones de PC cuando salió por primera vez.

La cuestión es que, incluso si GeForce Now transmite a 60 FPS con una resolución de hasta 1080p, simplemente no obtendrás la misma fidelidad gráfica si lo estabas ejecutando desde una máquina dedicada con una pantalla de actualización más alta, sin importar cuánto subas la configuración del juego.

Porque ese es el objetivo de los Chromebook, y siempre lo ha sido. Son lo suficientemente buenos. Hacen el trabajo. No cuestan eres un brazo y una pierna. Además, Google ahora promete que lo hará admite Chromebooks con 10 años de actualizaciones de softwarePara que pueda sentirse un poco más seguro, el dispositivo se quedará ahí por un tiempo.

Si ya posee un Chromebook relativamente reciente, hay muy pocas razones para cambiar a un modelo más nuevo. Nada sobre el Chromebook Plus cambia dramáticamente la forma en que usa su dispositivo ChromeOS, sobre todo porque muchas de las funciones de la interfaz de usuario se están respaldando en modelos más antiguos. Si estás buscando un modelo de computadora portátil barata y no te importa estar en deuda únicamente con el ecosistema de Google, entonces Chromebook Las especificaciones mínimas por el precio mínimo siguen siendo una ganga justa.