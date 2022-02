C on tanta gente necesitada de distracciones por la pandemia, Wordle no ha tardado mucho en convertirse en toda una sensación en Internet . Pero tengo buenas noticias para todos aquellos que están preocupados por que su juego favorito se vuelva de pago después de que haya pasado a ser propiedad de The New York Times: no hay posibilidad de que eso pase si juegas desde tu antigua Game Boy.

El funcionamiento de Wordle es sencillo: l os jugadores tienen que adivinar una palabra del día, ayudándose de una serie de pistas que les indican qué letras son correctas, cuáles están en el lugar exacto y cuáles no están dentro de la palabra. Su jugabilidad es tremendamente sencilla , pero el desarrollador Josh Wardle diseñó el juego a la perfección y además no incluyó anuncios, compras in-game ni hizo ningún otro intento de monetizarlo. El New York Times, que compró Wordle a finales de enero, promete que el juego seguirá siendo gratuito, o al menos de momento , pero muchos están preocupados por los cambios que pueda hacer la compañía en su dosis diaria favorita de distracción .

Los devotos de Wordle no tardaron mucho en darse cuenta de que el juego podía descargarse como archivo HTML y así jugarlo sin conexión durante más de 2000 días, momento en el que su catálogo integrado se agotaría. Con ese enfoque resulta algo más complicado jugar a Wordle desde un dispositivo como un smartphone , pero ya existen versiones alternativas del juego para otros dispositivos portátiles.

Quizás hayáis oído por aquí del tuitero ‘stacksmashing’ debido a sus pirateos de las consola s Game & Watch de Nintendo o por la vez que utilizó la consola de Nintendo para minar Bitcoins. Pero su última creación es una versión aún más simple de Wordle que hace que el juego sea compatible con la Game Boy. Puedes descargar la ROM de Wordle para la Game Boy original aquí (aunque necesitarás un cartucho capaz de reproducir archivos ROM), así como una versión de Wordle para la nueva consola Analogue Pocket, todo lo que tienes que hacer es copiar el archivo ROM a su tarjeta microSD y listo . También puedes probar la versión Game Boy de Wordle para navegadores aquí.

Esta versión de Game Boy no está tan pulida como la versión web . Deberás navegar con las flechas de la Game Boy para seleccionar las letras d el teclado e n pantalla . Y, según stacksmashing, “El tamaño de la ROM es muy limitado, por lo que no podía meter una gran lista de palabras reales ”, por lo que el juego no podrá comprobar si la palabra que has probado existe en el diccionario o no. Además el autor ha publicado el proyecto en su página de GitHub, así que si se te ocurre alguna modificación para mejorarlo, será bienvenida.