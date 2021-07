Un hombre sosteniendo dos ejemplares jóvenes de pitón reticulada albina. Foto : Kamil Zubrzycki / Pexels

L evantarse de madrugada para ir al baño no es agradable, pero un vecino de la localidad de Graz, en Austria, ha subido bastante el listón de cosas que hacen molestas este tipo de salidas nocturnas. No es que pisara una pieza de Leg o, es que le mordió una pitón albina en sus partes al sentarse en el inodoro.



La víctima, de 65 años, se levantó a las 6 de la mañana para ir al baño. Unos instantes después de sentarse, notó un dolor agudo en sus genitales. Al levantarse y mirar hacia el inodoro descubrió a una pitón reticulada albina cómodamente instalada en la taza del váter.

Las pitones de esta especie no son precisamente típicas de la fauna austríaca. Son nativas del sudeste de Asia. El animal había escapado de casa de un vecino que colecciona serpientes. Al parecer, el vecino no advirtió la desaparición de la pitón entre su colección de 11 serpientes no venenosas. La policía no tiene claro cómo llegó el animal hasta el retrete el vecino, pero se baraja la posibilidad de que se escurriera por el retrete del coleccionista en busca de agua y de ahí se escurriera por las tuberías de desagüe hasta la tubería más cercana.

Un experto en serpientes retiró a la pitón del váter y la devolvió a su propietario. En cuanto a la víctima, por fortuna solo sufrió heridas superficiales y no tuvo que ser hospitalizado. Lo que le dure el susto y un posible miedo irracional a los retretes ya es otro asunto.

Aunque pueden alcanzar los nueve metros, las pitones reticuladas que se mantienen como mascotas no son peligrosas para el hombre, pero pueden llegar a morder o a enrollarse si se ven amenazadas.

En cuanto a qué hacer si un buen día te encuentras con una serpiente en el retrete, los expertos de una empresa australiana dedicada precisamente a la captura de serpientes llamada Snake Catchers Brisbane & Gold Coast explican que no hay que tirar de la cadena ni intentar tocar al animal, ya que eso puede hacer que se meta más profundamente en la tubería y sea más difícil de extraer. El consejo que dan es cerrar la tapa del inodoro con cuidado, asegurarla poniendo algo pesado encima y llamar a un experto. [The Independent]